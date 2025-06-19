Летняя кабачковая намазка с сыром на завтрак — вкусная овощная паста на каждый день

Намазка на хлеб. Фото: gospodynka.com.ua

Эта нежная кабачковая намазка с плавленым сыром, чесноком и зеленью имеет настолько приятный вкус, что ее хочется есть просто ложкой. Готовится легко, из доступных сезонных овощей, и прекрасно сочетается с хлебом, тостами или галетами.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

кабачки — 600 г;

соль — 1 ч. л.;

итальянские травы или другие специи — 0,5 ч. л;

масло — для жарки;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 2 зуб;

плавленый сыр — 2 шт.;

зелень — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать кабачки кубиками, обжарить на растительном масле 7-10 минут, помешивая. Добавить соль и специи.

Нарезанные кабачки. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно обжарить на растительном масле измельченный лук и чеснок до прозрачности. Добавить морковь, нарезанную кружочками, и жарить еще 5 минут.

Лук и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить все обжаренные овощи в чашу блендера. Добавить плавленые сырки и зелень. Взбить до однородной консистенции.

Намазка из кабачков Фото: gospodynka.com.ua

Готовую массу переложить в контейнер, накрыть крышкой и охладить в холодильнике 2 часа. Подавать с хлебом, тостами или как закуску.

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