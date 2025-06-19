Летняя кабачковая намазка с сыром на завтрак — вкусная овощная паста на каждый день

Летняя намазка на завтрак, которую хочется есть просто ложками
Эта нежная кабачковая намазка с плавленым сыром, чесноком и зеленью имеет настолько приятный вкус, что ее хочется есть просто ложкой. Готовится легко, из доступных сезонных овощей, и прекрасно сочетается с хлебом, тостами или галетами.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кабачки — 600 г;
- соль — 1 ч. л.;
- итальянские травы или другие специи — 0,5 ч. л;
- масло — для жарки;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 2 зуб;
- плавленый сыр — 2 шт.;
- зелень — по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать кабачки кубиками, обжарить на растительном масле 7-10 минут, помешивая. Добавить соль и специи.
Отдельно обжарить на растительном масле измельченный лук и чеснок до прозрачности. Добавить морковь, нарезанную кружочками, и жарить еще 5 минут.
Переложить все обжаренные овощи в чашу блендера. Добавить плавленые сырки и зелень. Взбить до однородной консистенции.
Готовую массу переложить в контейнер, накрыть крышкой и охладить в холодильнике 2 часа. Подавать с хлебом, тостами или как закуску.
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