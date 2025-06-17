Поживна намазка з консерви на сніданок за 5 хвилин — ідеально для бутербродів

Смачна намазка для бутербродів на сніданок — знадобиться консерва
Ця проста й ніжна намазка з горбуші ідеально підходить для сніданку або перекусу. Готується всього за кілька хвилин, чудово зберігається в банці й перетворює звичайний хліб на повноцінну страву. Ідеальний варіант, коли немає часу, але хочеться чогось смачного та поживного.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- горбуша у власному соку — 1 б.;
- варені яйця — 2 шт.;
- часник — 1 зуб.;
- зернова гірчиця — 1 ч. л.;
- вершковий сир — 3 ст. л.;
- кріп — на смак;
- хліб — для подачі.
Спосіб приготування
Злити рідину з консерви та розім’яти рибу виделкою. У чашу блендера викласти горбушу, варені яйця, зубчик часнику, гірчицю та вершковий сир. Подрібнити до однорідної консистенції.
Перекласти готову намазку в банку або контейнер із кришкою. Подавати з хлібом, прикрасивши свіжим кропом.
Намазка виходить ніжною, збалансованою на смак і дуже ситною — відмінний варіант як для сніданку, так і для ланч-боксу.
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