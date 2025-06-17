Поживна намазка з консерви на сніданок за 5 хвилин — ідеально для бутербродів

Намазки з риби. Фото: gospodynka.com.ua

Ця проста й ніжна намазка з горбуші ідеально підходить для сніданку або перекусу. Готується всього за кілька хвилин, чудово зберігається в банці й перетворює звичайний хліб на повноцінну страву. Ідеальний варіант, коли немає часу, але хочеться чогось смачного та поживного.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

горбуша у власному соку — 1 б.;

варені яйця — 2 шт.;

часник — 1 зуб.;

зернова гірчиця — 1 ч. л.;

вершковий сир — 3 ст. л.;

кріп — на смак;

хліб — для подачі.

Спосіб приготування

Злити рідину з консерви та розім’яти рибу виделкою. У чашу блендера викласти горбушу, варені яйця, зубчик часнику, гірчицю та вершковий сир. Подрібнити до однорідної консистенції.

Перекласти готову намазку в банку або контейнер із кришкою. Подавати з хлібом, прикрасивши свіжим кропом.

Бутерброди з намазкою. Фото: gospodynka.com.ua

Намазка виходить ніжною, збалансованою на смак і дуже ситною — відмінний варіант як для сніданку, так і для ланч-боксу.

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