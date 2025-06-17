Питательная намазка из консервов на завтрак за 5 минут — идеально для бутербродов

Намазки из рыбы. Фото: gospodynka.com.ua

Эта простая и нежная намазка из горбуши идеально подходит для завтрака или перекуса. Готовится всего за несколько минут, прекрасно хранится в банке и превращает обычный хлеб в полноценное блюдо. Идеальный вариант, когда нет времени, но хочется чего-то вкусного и питательного.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

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горбуша в собственном соку — 1 б.;

вареные яйца — 2 шт.;

чеснок — 1 зуб;

зерновая горчица — 1 ч. л.;

сливочный сыр — 3 ст. л.;

укроп — по вкусу;

хлеб — для подачи.

Способ приготовления

Слить жидкость из консервов и размять рыбу вилкой. В чашу блендера выложить горбушу, вареные яйца, зубчик чеснока, горчицу и сливочный сыр. Измельчить до однородной консистенции.

Переложить готовую намазку в банку или контейнер с крышкой. Подавать с хлебом, украсив свежим укропом.

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Бутерброды с намазкой. Фото: gospodynka.com.ua

Намазка получается нежной, сбалансированной на вкус и очень сытной — отличный вариант как для завтрака, так и для ланч-бокса.

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