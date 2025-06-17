Питательная намазка из консервов на завтрак за 5 минут — идеально для бутербродов

Вкусная намазка для бутербродов на завтрак — понадобится консерва
Эта простая и нежная намазка из горбуши идеально подходит для завтрака или перекуса. Готовится всего за несколько минут, прекрасно хранится в банке и превращает обычный хлеб в полноценное блюдо. Идеальный вариант, когда нет времени, но хочется чего-то вкусного и питательного.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- горбуша в собственном соку — 1 б.;
- вареные яйца — 2 шт.;
- чеснок — 1 зуб;
- зерновая горчица — 1 ч. л.;
- сливочный сыр — 3 ст. л.;
- укроп — по вкусу;
- хлеб — для подачи.
Способ приготовления
Слить жидкость из консервов и размять рыбу вилкой. В чашу блендера выложить горбушу, вареные яйца, зубчик чеснока, горчицу и сливочный сыр. Измельчить до однородной консистенции.
Переложить готовую намазку в банку или контейнер с крышкой. Подавать с хлебом, украсив свежим укропом.
Намазка получается нежной, сбалансированной на вкус и очень сытной — отличный вариант как для завтрака, так и для ланч-бокса.
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