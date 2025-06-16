Сирні трикутники з хрусткою скоринкою за 10 хвилин — ідея для сніданку на сковороді

Смачні трикутники з сиром на сніданок за 10 хвилин
Ці трикутники з сиру готуються без дріжджів і розкачування — лише змішати інгредієнти, сформувати корж і підсмажити. Страва виходить апетитною, з рум’яною скоринкою та тягучим сиром усередині. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось смачного й ситного з простих продуктів.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний — 150 г;
- сир твердий або плавлений — 100 г;
- яйце — 1 шт.;
- сіль, перець — на смак;
- зелена цибуля — на смак;
- борошно — 100 г.
Спосіб приготування
Натерти на великій тертці твердий або плавлений сир, попередньо змастивши тертку олією, щоб сир не прилипав. Додати до сиру кисломолочний сир, яйце, сіль, перець і дрібно нарізану зелену цибулю.
Всипати борошно та замісити м’яке липке тісто. Робочу поверхню притрусити борошном, щоб зручно було працювати з тістом.
Сформувати з тіста круглий корж за розміром сковорідки. Нарізати на трикутники.
На розігріту сковорідку налити трохи олії. Обсмажити трикутники на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Подавати гарячими — сирні коржики виходять ароматні, рум’яні й дуже ніжні всередині.
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