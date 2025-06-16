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Головна Рецепти Смачні трикутники з сиром на сніданок за 10 хвилин

Смачні трикутники з сиром на сніданок за 10 хвилин

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 05:00
Сирні трикутники з хрусткою скоринкою за 10 хвилин — ідея для сніданку на сковороді
Трикутники з сиром. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Ці трикутники з сиру готуються без дріжджів і розкачування — лише змішати інгредієнти, сформувати корж і підсмажити. Страва виходить апетитною, з рум’яною скоринкою та тягучим сиром усередині. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось смачного й ситного з простих продуктів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 150 г;
  • сир твердий або плавлений — 100 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль, перець — на смак;
  • зелена цибуля — на смак;
  • борошно — 100 г.

Спосіб приготування

Натерти на великій тертці твердий або плавлений сир, попередньо змастивши тертку олією, щоб сир не прилипав. Додати до сиру кисломолочний сир, яйце, сіль, перець і дрібно нарізану зелену цибулю.

сирний сніданок
Сирна маса. Фото: smachnenke.com.ua

Всипати борошно та замісити м’яке липке тісто. Робочу поверхню притрусити борошном, щоб зручно було працювати з тістом.

сирний сніданок за 10 хвилин
Приготування сніданку. Фото: smachnenke.com.ua

Сформувати з тіста круглий корж за розміром сковорідки. Нарізати на трикутники.

простий сирний сніданок за 10 хвилин
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

На розігріту сковорідку налити трохи олії. Обсмажити трикутники на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Подавати гарячими — сирні коржики виходять ароматні, рум’яні й дуже ніжні всередині.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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