Сырные треугольники с хрустящей корочкой за 10 минут — идея для завтрака на сковороде

Треугольники с сыром. Фото: smachnenke.com.ua

Эти треугольники из творога готовятся без дрожжей и раскатки — лишь смешать ингредиенты, сформировать лепешку и поджарить. Блюдо получается аппетитным, с румяной корочкой и тягучим сыром внутри. Идеальный вариант, когда хочется чего-то вкусного и сытного из простых продуктов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

творог — 150 г;

сыр твердый или плавленый — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу;

зеленый лук — по вкусу;

мука — 100 г.

Способ приготовления

Натереть на крупной терке твердый или плавленый сыр, предварительно смазав терку маслом, чтобы сыр не прилипал. Добавить к творогу сыр, яйцо, соль, перец и мелко нарезанный зеленый лук.

Сырная масса из творога. Фото: smachnenke.com.ua

Всыпать муку и замесить мягкое липкое тесто. Рабочую поверхность посыпать мукой, чтобы удобно было работать с тестом.

Приготовление завтрака. Фото: smachnenke.com.ua

Сформировать из теста круглый корж по размеру сковородки. Нарезать на треугольники.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

На разогретую сковородку налить немного масла. Обжарить треугольники на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать горячими - творожные лепешки получаются ароматные, румяные и очень нежные внутри.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.