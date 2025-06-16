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Главная Рецепты Вкусные треугольники с сыром на завтрак за 10 минут

Вкусные треугольники с сыром на завтрак за 10 минут

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 05:00
Сырные треугольники с хрустящей корочкой за 10 минут — идея для завтрака на сковороде
Треугольники с сыром. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Эти треугольники из творога готовятся без дрожжей и раскатки — лишь смешать ингредиенты, сформировать лепешку и поджарить. Блюдо получается аппетитным, с румяной корочкой и тягучим сыром внутри. Идеальный вариант, когда хочется чего-то вкусного и сытного из простых продуктов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • творог — 150 г;
  • сыр твердый или плавленый — 100 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • мука — 100 г.

Способ приготовления

Натереть на крупной терке твердый или плавленый сыр, предварительно смазав терку маслом, чтобы сыр не прилипал. Добавить к творогу сыр, яйцо, соль, перец и мелко нарезанный зеленый лук.

сирний сніданок
Сырная масса из творога. Фото: smachnenke.com.ua

Всыпать муку и замесить мягкое липкое тесто. Рабочую поверхность посыпать мукой, чтобы удобно было работать с тестом.

сирний сніданок за 10 хвилин
Приготовление завтрака. Фото: smachnenke.com.ua

Сформировать из теста круглый корж по размеру сковородки. Нарезать на треугольники.

простий сирний сніданок за 10 хвилин
Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

На разогретую сковородку налить немного масла. Обжарить треугольники на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать горячими - творожные лепешки получаются ароматные, румяные и очень нежные внутри.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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