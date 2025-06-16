Сырные треугольники с хрустящей корочкой за 10 минут — идея для завтрака на сковороде

Вкусные треугольники с сыром на завтрак за 10 минут
Эти треугольники из творога готовятся без дрожжей и раскатки — лишь смешать ингредиенты, сформировать лепешку и поджарить. Блюдо получается аппетитным, с румяной корочкой и тягучим сыром внутри. Идеальный вариант, когда хочется чего-то вкусного и сытного из простых продуктов.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- творог — 150 г;
- сыр твердый или плавленый — 100 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- зеленый лук — по вкусу;
- мука — 100 г.
Способ приготовления
Натереть на крупной терке твердый или плавленый сыр, предварительно смазав терку маслом, чтобы сыр не прилипал. Добавить к творогу сыр, яйцо, соль, перец и мелко нарезанный зеленый лук.
Всыпать муку и замесить мягкое липкое тесто. Рабочую поверхность посыпать мукой, чтобы удобно было работать с тестом.
Сформировать из теста круглый корж по размеру сковородки. Нарезать на треугольники.
На разогретую сковородку налить немного масла. Обжарить треугольники на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать горячими - творожные лепешки получаются ароматные, румяные и очень нежные внутри.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!