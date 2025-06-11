Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армія Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітЕксклюзивХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Рецепти Швидко до сніданку замість пиріжків — рецепт за 5 хвилин

Швидко до сніданку замість пиріжків — рецепт за 5 хвилин

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 05:00
Швидкий сніданок замість пиріжків рецепт за 5 хвилин
Млинці на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Цей швидкий сніданок за 5 хвилин стане ідеальним початком дня для тих, хто цінує час і смак. Ніжні млинці з ароматною зеленню замінять звичні пиріжки, не потребуючи складних інгредієнтів чи довгого приготування. Дізнайтесь, як легко створити ситний і смачний сніданок удома з доступних продуктів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно — 1 скл.;
  • молоко — 1 скл.;
  • сіль — на смак;
  • яйця — 4 шт.;
  • петрушка, кріп, зелена цибуля — на смак;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Змішати борошно з молоком та сіллю за допомогою віничка до однорідної маси.

млинці с зеленню
Тісто та зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Додати яйця по одному, збиваючи після кожного. Нарізати петрушку, кріп і зелену цибулю, додати до тіста та ретельно перемішувати.

млинці с зеленню на сніданок
Приготування млинців. Фото: gospodynka.com.ua

Змастити сковороду олією та розігрівати її на середньому вогні.

смачні млинці с зеленню
Готові млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Виливати порцію тіста, смажити з обох боків до появи золотистої скоринки. Подавати гарячим.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

рецепт оладки ідея для сніданку тісто пиріжки
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації