Швидкий сніданок замість пиріжків рецепт за 5 хвилин

Млинці на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Цей швидкий сніданок за 5 хвилин стане ідеальним початком дня для тих, хто цінує час і смак. Ніжні млинці з ароматною зеленню замінять звичні пиріжки, не потребуючи складних інгредієнтів чи довгого приготування. Дізнайтесь, як легко створити ситний і смачний сніданок удома з доступних продуктів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

борошно — 1 скл.;

молоко — 1 скл.;

сіль — на смак;

яйця — 4 шт.;

петрушка, кріп, зелена цибуля — на смак;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Змішати борошно з молоком та сіллю за допомогою віничка до однорідної маси.

Тісто та зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Додати яйця по одному, збиваючи після кожного. Нарізати петрушку, кріп і зелену цибулю, додати до тіста та ретельно перемішувати.

Приготування млинців. Фото: gospodynka.com.ua

Змастити сковороду олією та розігрівати її на середньому вогні.

Готові млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Виливати порцію тіста, смажити з обох боків до появи золотистої скоринки. Подавати гарячим.

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