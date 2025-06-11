Быстрый завтрак вместо пирожков рецепт за 5 минут вместо пирожков

Быстро к завтраку вместо пирожков — рецепт за 5 минут
Этот быстрый завтрак за 5 минут станет идеальным началом дня для тех, кто ценит время и вкус. Нежные блины с ароматной зеленью заменят привычные пирожки, не требуя сложных ингредиентов или долгого приготовления. Узнайте, как легко создать сытный и вкусный завтрак дома из доступных продуктов.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мука — 1 ст.;
- молоко — 1 ст.;
- соль — по вкусу;
- яйца — 4 шт.;
- петрушка, укроп, зеленый лук — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Смешать муку с молоком и солью с помощью венчика до однородной массы.
Добавить яйца по одному, взбивая после каждого. Нарезать петрушку, укроп и зеленый лук, добавить в тесто и тщательно перемешивать.
Смазать сковороду маслом и разогревать ее на среднем огне.
Выливать порцию теста, жарить с обеих сторон до появления золотистой корочки. Подавать горячими.
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