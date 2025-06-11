Быстрый завтрак вместо пирожков рецепт за 5 минут вместо пирожков

Блины на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Этот быстрый завтрак за 5 минут станет идеальным началом дня для тех, кто ценит время и вкус. Нежные блины с ароматной зеленью заменят привычные пирожки, не требуя сложных ингредиентов или долгого приготовления. Узнайте, как легко создать сытный и вкусный завтрак дома из доступных продуктов.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

мука — 1 ст.;

молоко — 1 ст.;

соль — по вкусу;

яйца — 4 шт.;

петрушка, укроп, зеленый лук — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Смешать муку с молоком и солью с помощью венчика до однородной массы.

Тесто и зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить яйца по одному, взбивая после каждого. Нарезать петрушку, укроп и зеленый лук, добавить в тесто и тщательно перемешивать.

Приготовление блинов. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать сковороду маслом и разогревать ее на среднем огне.

Готовые блины. Фото: gospodynka.com.ua

Выливать порцию теста, жарить с обеих сторон до появления золотистой корочки. Подавать горячими.

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