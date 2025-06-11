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Главная Рецепты Быстро к завтраку вместо пирожков — рецепт за 5 минут

Быстро к завтраку вместо пирожков — рецепт за 5 минут

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Дата публикации 11 июня 2025 05:00
Быстрый завтрак вместо пирожков рецепт за 5 минут вместо пирожков
Блины на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Этот быстрый завтрак за 5 минут станет идеальным началом дня для тех, кто ценит время и вкус. Нежные блины с ароматной зеленью заменят привычные пирожки, не требуя сложных ингредиентов или долгого приготовления. Узнайте, как легко создать сытный и вкусный завтрак дома из доступных продуктов.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • мука — 1 ст.;
  • молоко — 1 ст.;
  • соль — по вкусу;
  • яйца — 4 шт.;
  • петрушка, укроп, зеленый лук — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Смешать муку с молоком и солью с помощью венчика до однородной массы.

млинці с зеленню
Тесто и зелень. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить яйца по одному, взбивая после каждого. Нарезать петрушку, укроп и зеленый лук, добавить в тесто и тщательно перемешивать.

млинці с зеленню на сніданок
Приготовление блинов. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать сковороду маслом и разогревать ее на среднем огне.

смачні млинці с зеленню
Готовые блины. Фото: gospodynka.com.ua

Выливать порцию теста, жарить с обеих сторон до появления золотистой корочки. Подавать горячими.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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