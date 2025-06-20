Быстрый рецепт завтрака из творога и хлеба за 5 минут — проще сырников и не менее вкусно

Завтрак из творога и хлеба за 5 мин. — как сырники, но быстрее
Если хочется чего-то творожного к чаю, но нет времени на лепку сырников, этот рецепт — именно то, что нужно. Минимум ингредиентов, 5 минут на приготовление и на столе уже аппетитные горячие бутерброды с сыром, тающие во рту.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- творог — 180 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- изюм — горсть;
- яйцо — 1 шт.;
- хлеб — 5-6 ломтиков;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Соединить творог с сахаром, ванильным сахаром и изюмом. Если изюм твердый, предварительно замочить его на 10 минут в теплой воде. В отдельной посуде взбить яйцо, 2 ст. л. яичной массы добавить к творожной начинке, перемешать до однородности.
Ломтики хлеба щедро намазать сырной смесью. Часть из них окунуть во взбитое яйцо (только снизу), часть оставить как есть — это повлияет на текстуру после жарки.
На сковороде разогреть немного масла. Выкладывать бутерброды сыром вниз, обжарить до появления румяной корочки, перевернуть и дожарить с другой стороны.
В результате получите быстрый, ароматный и очень вкусный завтрак, напоминающий сырники, но готовится значительно проще.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!