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Главная Рецепты Завтрак из творога и хлеба за 5 мин. — как сырники, но быстрее

Завтрак из творога и хлеба за 5 мин. — как сырники, но быстрее

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Дата публикации 20 июня 2025 05:00
Быстрый рецепт завтрака из творога и хлеба за 5 минут — проще сырников и не менее вкусно
Завтрак из сыра и хлеба. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Способ приготовления Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свойдень

Если хочется чего-то творожного к чаю, но нет времени на лепку сырников, этот рецепт — именно то, что нужно. Минимум ингредиентов, 5 минут на приготовление и на столе уже аппетитные горячие бутерброды с сыром, тающие во рту.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • творог — 180 г;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • изюм — горсть;
  • яйцо — 1 шт.;
  • хлеб — 5-6 ломтиков;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Соединить творог с сахаром, ванильным сахаром и изюмом. Если изюм твердый, предварительно замочить его на 10 минут в теплой воде. В отдельной посуде взбить яйцо, 2 ст. л. яичной массы добавить к творожной начинке, перемешать до однородности.

смачний сніданок з сиру та хліба
Хлеб и творог. Фото: smachnenke.com.ua

Ломтики хлеба щедро намазать сырной смесью. Часть из них окунуть во взбитое яйцо (только снизу), часть оставить как есть — это повлияет на текстуру после жарки.

простий сніданок з сиру та хліба
Приготовление завтрака. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороде разогреть немного масла. Выкладывать бутерброды сыром вниз, обжарить до появления румяной корочки, перевернуть и дожарить с другой стороны.

швидкий сніданок з сиру та хліба
Хлеб с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

В результате получите быстрый, ароматный и очень вкусный завтрак, напоминающий сырники, но готовится значительно проще.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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