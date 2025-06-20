Быстрый рецепт завтрака из творога и хлеба за 5 минут — проще сырников и не менее вкусно

Завтрак из сыра и хлеба. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется чего-то творожного к чаю, но нет времени на лепку сырников, этот рецепт — именно то, что нужно. Минимум ингредиентов, 5 минут на приготовление и на столе уже аппетитные горячие бутерброды с сыром, тающие во рту.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

творог — 180 г;

сахар — 1 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

изюм — горсть;

яйцо — 1 шт.;

хлеб — 5-6 ломтиков;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Соединить творог с сахаром, ванильным сахаром и изюмом. Если изюм твердый, предварительно замочить его на 10 минут в теплой воде. В отдельной посуде взбить яйцо, 2 ст. л. яичной массы добавить к творожной начинке, перемешать до однородности.

Хлеб и творог. Фото: smachnenke.com.ua

Ломтики хлеба щедро намазать сырной смесью. Часть из них окунуть во взбитое яйцо (только снизу), часть оставить как есть — это повлияет на текстуру после жарки.

Приготовление завтрака. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороде разогреть немного масла. Выкладывать бутерброды сыром вниз, обжарить до появления румяной корочки, перевернуть и дожарить с другой стороны.

Хлеб с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

В результате получите быстрый, ароматный и очень вкусный завтрак, напоминающий сырники, но готовится значительно проще.

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