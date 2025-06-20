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Головна Рецепти Сніданок з сиру та хліба за 5 хв — як сирники, але швидше

Сніданок з сиру та хліба за 5 хв — як сирники, але швидше

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 05:00
Швидкий рецепт сніданку із сиру та хліба за 5 хвилин — простіше за сирники й не менш смачно
Сніданок з сиру та хліба. Фото: smachnenke.com.ua
Ключові моменти Спосіб приготування Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Якщо хочеться чогось сирного до чаю, але немає часу на ліплення сирників, цей рецепт — саме те, що потрібно. Мінімум інгредієнтів, 5 хвилин на приготування і на столі вже апетитні гарячі бутерброди з сиром, що тануть у роті.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • сир — 180 г;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • родзинки — жменя;
  • яйце — 1 шт.;
  • хліб — 5–6 скибочок;
  • рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування

Зʼєднати сир з цукром, ванільним цукром і родзинками. Якщо родзинки тверді, попередньо замочити їх на 10 хвилин у теплій воді. В окремому посуді збити яйце, 2 ст. л. яєчної маси додати до сирної начинки, перемішати до однорідності.

смачний сніданок з сиру та хліба
Хліб та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Скибочки хліба щедро намазати сирною сумішшю. Частину з них занурити у збите яйце (лише знизу), частину залишити як є — це вплине на текстуру після смаження.

простий сніданок з сиру та хліба
Приготування сніданку. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороді розігріти трохи олії. Викладати бутерброди сиром донизу, обсмажити до появи рум’яної скоринки, перевернути та досмажити з іншого боку.

швидкий сніданок з сиру та хліба
Хліб з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

В результаті отримаєте швидкий, ароматний і дуже смачний сніданок, що нагадує сирники, але готується значно простіше.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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