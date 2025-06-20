Швидкий рецепт сніданку із сиру та хліба за 5 хвилин — простіше за сирники й не менш смачно

Сніданок з сиру та хліба. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться чогось сирного до чаю, але немає часу на ліплення сирників, цей рецепт — саме те, що потрібно. Мінімум інгредієнтів, 5 хвилин на приготування і на столі вже апетитні гарячі бутерброди з сиром, що тануть у роті.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

сир — 180 г;

цукор — 1 ст. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

родзинки — жменя;

яйце — 1 шт.;

хліб — 5–6 скибочок;

рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування

Зʼєднати сир з цукром, ванільним цукром і родзинками. Якщо родзинки тверді, попередньо замочити їх на 10 хвилин у теплій воді. В окремому посуді збити яйце, 2 ст. л. яєчної маси додати до сирної начинки, перемішати до однорідності.

Хліб та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Скибочки хліба щедро намазати сирною сумішшю. Частину з них занурити у збите яйце (лише знизу), частину залишити як є — це вплине на текстуру після смаження.

Приготування сніданку. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороді розігріти трохи олії. Викладати бутерброди сиром донизу, обсмажити до появи рум’яної скоринки, перевернути та досмажити з іншого боку.

Хліб з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

В результаті отримаєте швидкий, ароматний і дуже смачний сніданок, що нагадує сирники, але готується значно простіше.

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