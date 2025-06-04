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Завтрак "семейный" за 15 минут — понадобится всего 3 продукта

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Дата публикации 4 июня 2025 05:00
Пышные блины на йогурте без сахара за 15 минут — рецепт завтрака для всей семьи
Домашние оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Эти мягкие и нежные блины готовятся без сахара, молока или дрожжей — только три основных ингредиента, 15 минут времени и сковородка. Идеальный вариант для завтрака всей семьей.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • натуральный йогурт — 500 г;
  • соль — щепотка;
  • мука — 500 г;
  • разрыхлитель — 1 пак;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Взбить яйца со щепоткой соли, влить йогурт и хорошо перемешать. В отдельной миске смешать просеянную муку с разрыхлителем, постепенно добавить к жидкой смеси, замешать тесто до однородной консистенции.

рецепт оладок на сніданок
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть сковородку с небольшим количеством масла. Выкладывать тесто столовой ложкой, формируя небольшие блины.

рецепт оладок на сніданок за 15 хвилин
Жареные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Жарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать теплыми — как сладкий, так и соленый завтрак.

рецепт оладок на йогурті на сніданок за 15 хвилин
Пышные оладьи Фото: gospodynka.com.ua

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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