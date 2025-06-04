Пышные блины на йогурте без сахара за 15 минут — рецепт завтрака для всей семьи

Домашние оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Эти мягкие и нежные блины готовятся без сахара, молока или дрожжей — только три основных ингредиента, 15 минут времени и сковородка. Идеальный вариант для завтрака всей семьей.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

натуральный йогурт — 500 г;

соль — щепотка;

мука — 500 г;

разрыхлитель — 1 пак;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Взбить яйца со щепоткой соли, влить йогурт и хорошо перемешать. В отдельной миске смешать просеянную муку с разрыхлителем, постепенно добавить к жидкой смеси, замешать тесто до однородной консистенции.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть сковородку с небольшим количеством масла. Выкладывать тесто столовой ложкой, формируя небольшие блины.

Жареные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Жарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать теплыми — как сладкий, так и соленый завтрак.

Пышные оладьи Фото: gospodynka.com.ua

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