Пышные блины на йогурте без сахара за 15 минут — рецепт завтрака для всей семьи

Завтрак "семейный" за 15 минут — понадобится всего 3 продукта
Эти мягкие и нежные блины готовятся без сахара, молока или дрожжей — только три основных ингредиента, 15 минут времени и сковородка. Идеальный вариант для завтрака всей семьей.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- натуральный йогурт — 500 г;
- соль — щепотка;
- мука — 500 г;
- разрыхлитель — 1 пак;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Взбить яйца со щепоткой соли, влить йогурт и хорошо перемешать. В отдельной миске смешать просеянную муку с разрыхлителем, постепенно добавить к жидкой смеси, замешать тесто до однородной консистенции.
Разогреть сковородку с небольшим количеством масла. Выкладывать тесто столовой ложкой, формируя небольшие блины.
Жарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать теплыми — как сладкий, так и соленый завтрак.
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