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Сніданок "сімейний" за 15 хвилин — знадобиться лише 3 продукти

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Дата публікації: 4 червня 2025 05:00
Пишні млинці на йогурті без цукру за 15 хвилин — рецепт сніданку для всієї родини
Домашні оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Ці м’які й ніжні млинці готуються без цукру, молока чи дріжджів — лише три основні інгредієнти, 15 хвилин часу й сковорідка. Ідеальний варіант для сніданку всією родиною.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 4 шт.;
  • натуральний йогурт — 500 г;
  • сіль — дрібка;
  • борошно — 500 г;
  • розпушувач — 1 пак.;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Збити яйця з дрібкою солі, влити йогурт і добре перемішати. В окремій мисці змішати просіяне борошно з розпушувачем, поступово додати до рідкої суміші, замішати тісто до однорідної консистенції.

рецепт оладок на сніданок
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії. Викладати тісто столовою ложкою, формуючи невеликі млинці.

рецепт оладок на сніданок за 15 хвилин
Смажені оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Смажити на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Подавати теплими — як солодкий, так і солоний сніданок. 

рецепт оладок на йогурті на сніданок за 15 хвилин
Пухкі оладки. Фото: gospodynka.com.ua

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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