Пишні млинці на йогурті без цукру за 15 хвилин — рецепт сніданку для всієї родини

Домашні оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Ці м’які й ніжні млинці готуються без цукру, молока чи дріжджів — лише три основні інгредієнти, 15 хвилин часу й сковорідка. Ідеальний варіант для сніданку всією родиною.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

натуральний йогурт — 500 г;

сіль — дрібка;

борошно — 500 г;

розпушувач — 1 пак.;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Збити яйця з дрібкою солі, влити йогурт і добре перемішати. В окремій мисці змішати просіяне борошно з розпушувачем, поступово додати до рідкої суміші, замішати тісто до однорідної консистенції.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії. Викладати тісто столовою ложкою, формуючи невеликі млинці.

Смажені оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Смажити на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Подавати теплими — як солодкий, так і солоний сніданок.

Пухкі оладки. Фото: gospodynka.com.ua

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.