Пишні млинці на йогурті без цукру за 15 хвилин — рецепт сніданку для всієї родини

Сніданок "сімейний" за 15 хвилин — знадобиться лише 3 продукти
Ці м’які й ніжні млинці готуються без цукру, молока чи дріжджів — лише три основні інгредієнти, 15 хвилин часу й сковорідка. Ідеальний варіант для сніданку всією родиною.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 4 шт.;
- натуральний йогурт — 500 г;
- сіль — дрібка;
- борошно — 500 г;
- розпушувач — 1 пак.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Збити яйця з дрібкою солі, влити йогурт і добре перемішати. В окремій мисці змішати просіяне борошно з розпушувачем, поступово додати до рідкої суміші, замішати тісто до однорідної консистенції.
Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії. Викладати тісто столовою ложкою, формуючи невеликі млинці.
Смажити на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Подавати теплими — як солодкий, так і солоний сніданок.
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