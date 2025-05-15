Быстрый горячий завтрак за 5 минут из батона — хрустящие бутерброды с сыром и овощами

Белый батон. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт — идеальный вариант для быстрого завтрака или перекуса: всего 5 минут на подготовку, простые продукты из холодильника и невероятно вкусный результат. Горячие бутерброды с сыром и овощами на батоне покорят и взрослых, и детей.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

хлеб (батон) — 250-300 г;

помидоры — 150 г;

лук — 100 г;

твердый сыр — 150 г;

петрушка — 0,5 пучка;

сухой чеснок — 1 ч. л.;

сухие травы — 1 ч. л.;

майонез — 2 ст. л.;

масло — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать батон ломтиками. Помидоры и лук мелко нарезать, сыр натереть на крупной терке, зелень измельчить. По желанию можно добавить немного колбасы или сосиски — но основа этого блюда все же сыр.

Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать овощи, зелень и сыр с майонезом, добавить специи, сухой чеснок и травы. Хорошо перемешать. Выложить начинку щедрыми порциями на кусочки хлеба, разложить их на противень с пергаментом, немного сбрызнуть маслом.

Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Запекать в предварительно разогретой до 250 °C духовке около 10-15 минут до румяной корочки.

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