Быстрый горячий завтрак за 5 минут из батона — хрустящие бутерброды с сыром и овощами

Вкусный завтрак за 5 мин — понадобится батон и помидоры
Этот рецепт — идеальный вариант для быстрого завтрака или перекуса: всего 5 минут на подготовку, простые продукты из холодильника и невероятно вкусный результат. Горячие бутерброды с сыром и овощами на батоне покорят и взрослых, и детей.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- хлеб (батон) — 250-300 г;
- помидоры — 150 г;
- лук — 100 г;
- твердый сыр — 150 г;
- петрушка — 0,5 пучка;
- сухой чеснок — 1 ч. л.;
- сухие травы — 1 ч. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- масло — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать батон ломтиками. Помидоры и лук мелко нарезать, сыр натереть на крупной терке, зелень измельчить. По желанию можно добавить немного колбасы или сосиски — но основа этого блюда все же сыр.
Смешать овощи, зелень и сыр с майонезом, добавить специи, сухой чеснок и травы. Хорошо перемешать. Выложить начинку щедрыми порциями на кусочки хлеба, разложить их на противень с пергаментом, немного сбрызнуть маслом.
Запекать в предварительно разогретой до 250 °C духовке около 10-15 минут до румяной корочки.
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