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Смачний сніданок за 5 хв — знадобиться батон та помідори

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Дата публікації: 15 травня 2025 05:00
Швидкий гарячий сніданок за 5 хвилин із батона — хрусткі бутерброди з сиром та овочами
Білий батон. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт — ідеальний варіант для швидкого сніданку або перекусу: усього 5 хвилин на підготовку, прості продукти з холодильника та неймовірно смачний результат. Гарячі бутерброди з сиром і овочами на батоні підкорять і дорослих, і дітей.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • хліб (батон) — 250–300 г;
  • помідори — 150 г;
  • цибуля — 100 г;
  • твердий сир — 150 г;
  • петрушка — 0,5 пучка;
  • сухий часник — 1 ч. л.;
  • сухі трави — 1 ч. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Нарізати батон скибочками. Помідори та цибулю дрібно нарізати, сир натерти на великій тертці, зелень подрібнити. За бажанням можна додати трохи ковбаси або сосиски — але основа цієї страви все ж сир.

гарячі бутерброди на сніданок
Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати овочі, зелень і сир з майонезом, додати спеції, сухий часник і трави. Добре перемішати. Викласти начинку щедрими порціями на шматочки хліба, розкласти їх на деко з пергаментом, трохи збризнути олією.

смачні гарячі бутерброди на сніданок
Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Запікати у попередньо розігрітій до 250 °C духовці близько 10–15 хвилин до рум’яної скоринки.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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