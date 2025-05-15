Швидкий гарячий сніданок за 5 хвилин із батона — хрусткі бутерброди з сиром та овочами

Смачний сніданок за 5 хв — знадобиться батон та помідори
Цей рецепт — ідеальний варіант для швидкого сніданку або перекусу: усього 5 хвилин на підготовку, прості продукти з холодильника та неймовірно смачний результат. Гарячі бутерброди з сиром і овочами на батоні підкорять і дорослих, і дітей.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- хліб (батон) — 250–300 г;
- помідори — 150 г;
- цибуля — 100 г;
- твердий сир — 150 г;
- петрушка — 0,5 пучка;
- сухий часник — 1 ч. л.;
- сухі трави — 1 ч. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- олія — 2 ст. л.;
- сіль, перець — на смак.
Спосіб приготування
Нарізати батон скибочками. Помідори та цибулю дрібно нарізати, сир натерти на великій тертці, зелень подрібнити. За бажанням можна додати трохи ковбаси або сосиски — але основа цієї страви все ж сир.
Змішати овочі, зелень і сир з майонезом, додати спеції, сухий часник і трави. Добре перемішати. Викласти начинку щедрими порціями на шматочки хліба, розкласти їх на деко з пергаментом, трохи збризнути олією.
Запікати у попередньо розігрітій до 250 °C духовці близько 10–15 хвилин до рум’яної скоринки.
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