Ліниві хачапурі з сиром та йогуртом на сковороді за 10 хвилин — швидкий рецепт сніданку

Ліниві хачапурі за 10 хвилин — рецепт дуже смачного сніданку
Ці ліниві хачапурі готуються всього за 10 хвилин і не вимагають тіста — лише кілька простих інгредієнтів, сковорода та бажання потішити себе смачним і ситним сніданком.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- сіль, спеції — на смак;
- сметана або натуральний йогурт — 100 г;
- твердий сир — 100–150 г;
- борошно — 80 г.
Спосіб приготування
У мисці збити яйця з сіллю та улюбленими спеціями — підійдуть прованські трави, овочеві суміші, сушений часник.
Додати сметану або йогурт і перемішати вінчиком до однорідності. Натерти сир на великій тертці, додати до маси. Всипати борошно, знову ретельно перемішати.
Розігріти сковороду, змастити її олією. Вилити сирну масу, розрівняти, накрити кришкою та смажити на невеликому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
Готову страву викласти на тарілку, нарізати порційно та подати до столу.
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