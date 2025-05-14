Ліниві хачапурі з сиром та йогуртом на сковороді за 10 хвилин — швидкий рецепт сніданку

Ліниві хачапурі. Фото: smachnenke.com.ua

Ці ліниві хачапурі готуються всього за 10 хвилин і не вимагають тіста — лише кілька простих інгредієнтів, сковорода та бажання потішити себе смачним і ситним сніданком.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

сіль, спеції — на смак;

сметана або натуральний йогурт — 100 г;

твердий сир — 100–150 г;

борошно — 80 г.

Спосіб приготування

У мисці збити яйця з сіллю та улюбленими спеціями — підійдуть прованські трави, овочеві суміші, сушений часник.

Яйця та сметана. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сметану або йогурт і перемішати вінчиком до однорідності. Натерти сир на великій тертці, додати до маси. Всипати борошно, знову ретельно перемішати.

Тертий сир. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду, змастити її олією. Вилити сирну масу, розрівняти, накрити кришкою та смажити на невеликому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Приготування хачапурі. Фото: smachnenke.com.ua

Готову страву викласти на тарілку, нарізати порційно та подати до столу.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

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