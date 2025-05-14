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Ліниві хачапурі за 10 хвилин — рецепт дуже смачного сніданку

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Дата публікації: 14 травня 2025 05:00
Ліниві хачапурі з сиром та йогуртом на сковороді за 10 хвилин — швидкий рецепт сніданку
Ліниві хачапурі. Фото: smachnenke.com.ua

Ці ліниві хачапурі готуються всього за 10 хвилин і не вимагають тіста — лише кілька простих інгредієнтів, сковорода та бажання потішити себе смачним і ситним сніданком.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • сіль, спеції — на смак;
  • сметана або натуральний йогурт — 100 г;
  • твердий сир — 100–150 г;
  • борошно — 80 г.

Спосіб приготування

У мисці збити яйця з сіллю та улюбленими спеціями — підійдуть прованські трави, овочеві суміші, сушений часник.

рецепт хачапурі на сніданок
Яйця та сметана. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сметану або йогурт і перемішати вінчиком до однорідності. Натерти сир на великій тертці, додати до маси. Всипати борошно, знову ретельно перемішати.

простий рецепт хачапурі на сніданок
Тертий сир. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду, змастити її олією. Вилити сирну масу, розрівняти, накрити кришкою та смажити на невеликому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

смачний рецепт хачапурі на сніданок
Приготування хачапурі. Фото: smachnenke.com.ua

Готову страву викласти на тарілку, нарізати порційно та подати до столу.

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Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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