Ситний сирний сніданок за 10 хвилин із яйця та склянки молока

Сирна запіканка. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт рятує, коли в холодильнику залишились тільки яйце, трохи молока та сир. Пухке тісто, соковита начинка і мінімум зусиль — ідеальний варіант для сніданку або перекусу. Усього 10 хвилин активної підготовки, і духовка зробить все інше. Такий сніданок з двома видами сиру стане вашим фаворитом.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

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молоко тепле – 200 мл.;

олія – 3 ст. л.;

яйце – 1 шт.;

цукор – 1 ст. л.;

дріжджі сухі – 5 г;

борошно – 300 г;

сіль – дрібка;

сир кисломолочний – 100 г;

сир фета – 100 г;

жовток – 1 шт. для змащування.

Спосіб приготування

Змішати тепле молоко, олію, яйце, цукор і сухі дріжджі. Просіяти борошно, додати сіль і замісити м’яке, еластичне тісто.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Накрити харчовою плівкою та залишити в теплому місці на 20–30 хвилин.

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Сирна начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Сир кисломолочний і фету натерти на тертці, перемішати, сформувати дві кульки начинки.

Сирна начинка та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто поділити на дві частини, сформувати руками круглі коржики, покласти всередину начинку та заліпити краї. Акуратно розкачати кожен коржик у пласку форму.

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Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти заготівлю на деко з пергаментом, змастити жовтком, посипати залишками тертого сиру.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в духовці, розігрітій до 180 °С, приблизно 25 хвилин. Після випікання розрізати та подавати до столу.

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