Ситний сирний сніданок за 10 хвилин із яйця та склянки молока

Коли є яйце та склянка молока — рецепт сніданку за 10 хвилин
Цей рецепт рятує, коли в холодильнику залишились тільки яйце, трохи молока та сир. Пухке тісто, соковита начинка і мінімум зусиль — ідеальний варіант для сніданку або перекусу. Усього 10 хвилин активної підготовки, і духовка зробить все інше. Такий сніданок з двома видами сиру стане вашим фаворитом.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- молоко тепле – 200 мл.;
- олія – 3 ст. л.;
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 1 ст. л.;
- дріжджі сухі – 5 г;
- борошно – 300 г;
- сіль – дрібка;
- сир кисломолочний – 100 г;
- сир фета – 100 г;
- жовток – 1 шт. для змащування.
Спосіб приготування
Змішати тепле молоко, олію, яйце, цукор і сухі дріжджі. Просіяти борошно, додати сіль і замісити м’яке, еластичне тісто.
Накрити харчовою плівкою та залишити в теплому місці на 20–30 хвилин.
Сир кисломолочний і фету натерти на тертці, перемішати, сформувати дві кульки начинки.
Тісто поділити на дві частини, сформувати руками круглі коржики, покласти всередину начинку та заліпити краї. Акуратно розкачати кожен коржик у пласку форму.
Викласти заготівлю на деко з пергаментом, змастити жовтком, посипати залишками тертого сиру.
Випікати в духовці, розігрітій до 180 °С, приблизно 25 хвилин. Після випікання розрізати та подавати до столу.
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