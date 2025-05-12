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Коли є яйце та склянка молока — рецепт сніданку за 10 хвилин

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Дата публікації: 12 травня 2025 05:00
Ситний сирний сніданок за 10 хвилин із яйця та склянки молока
Сирна запіканка. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт рятує, коли в холодильнику залишились тільки яйце, трохи молока та сир. Пухке тісто, соковита начинка і мінімум зусиль — ідеальний варіант для сніданку або перекусу. Усього 10 хвилин активної підготовки, і духовка зробить все інше. Такий сніданок з двома видами сиру стане вашим фаворитом.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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  • молоко тепле – 200 мл.;
  • олія – 3 ст. л.;
  • яйце – 1 шт.;
  • цукор – 1 ст. л.;
  • дріжджі сухі – 5 г;
  • борошно – 300 г;
  • сіль – дрібка;
  • сир кисломолочний – 100 г;
  • сир фета – 100 г;
  • жовток – 1 шт. для змащування.

Спосіб приготування

Змішати тепле молоко, олію, яйце, цукор і сухі дріжджі. Просіяти борошно, додати сіль і замісити м’яке, еластичне тісто.

рецепт смачного сніданку за 10 хвилин
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Накрити харчовою плівкою та залишити в теплому місці на 20–30 хвилин.

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рецепт смачного сніданку з сиром за 10 хвилин
Сирна начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Сир кисломолочний і фету натерти на тертці, перемішати, сформувати дві кульки начинки.

рецепт смачного сніданку з сиром
Сирна начинка та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто поділити на дві частини, сформувати руками круглі коржики, покласти всередину начинку та заліпити краї. Акуратно розкачати кожен коржик у пласку форму.

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простий рецепт смачного сніданку з сиром
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти заготівлю на деко з пергаментом, змастити жовтком, посипати залишками тертого сиру.

швидкий рецепт смачного сніданку з сиром
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в духовці, розігрітій до 180 °С, приблизно 25 хвилин. Після випікання розрізати та подавати до столу.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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