Сытный сырный завтрак за 10 минут из яйца и стакана молока

Сырная запеканка. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт спасает, когда в холодильнике остались только яйцо, немного молока и творог. Пышное тесто, сочная начинка и минимум усилий — идеальный вариант для завтрака или перекуса. Всего 10 минут активной подготовки, и духовка сделает все остальное. Такой завтрак с двумя видами сыра станет вашим фаворитом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

молоко теплое — 200 мл.;

масло — 3 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 1 ст. л.;

дрожжи сухие — 5 г;

мука — 300 г;

соль — щепотка;

творог кисломолочный — 100 г;

сыр фета — 100 г;

желток — 1 шт. для смазывания.

Способ приготовления

Смешать теплое молоко, масло, яйцо, сахар и сухие дрожжи. Просеять муку, добавить соль и замесить мягкое, эластичное тесто.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 20-30 минут.

Творожная начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Творог и фету натереть на терке, перемешать, сформировать два шарика начинки.

Творожная начинка и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто разделить на две части, сформировать руками круглые лепешки, положить внутрь начинку и залепить края. Аккуратно раскатать каждую лепешку в плоскую форму.

Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить заготовку на противень с пергаментом, смазать желтком, посыпать остатками тертого сыра.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в духовке, разогретой до 180 °С, примерно 25 минут. После выпекания разрезать и подавать к столу.

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