Сытный сырный завтрак за 10 минут из яйца и стакана молока

Когда есть яйцо и стакан молока — рецепт завтрака за 10 минут
Этот рецепт спасает, когда в холодильнике остались только яйцо, немного молока и творог. Пышное тесто, сочная начинка и минимум усилий — идеальный вариант для завтрака или перекуса. Всего 10 минут активной подготовки, и духовка сделает все остальное. Такой завтрак с двумя видами сыра станет вашим фаворитом.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- молоко теплое — 200 мл.;
- масло — 3 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 1 ст. л.;
- дрожжи сухие — 5 г;
- мука — 300 г;
- соль — щепотка;
- творог кисломолочный — 100 г;
- сыр фета — 100 г;
- желток — 1 шт. для смазывания.
Способ приготовления
Смешать теплое молоко, масло, яйцо, сахар и сухие дрожжи. Просеять муку, добавить соль и замесить мягкое, эластичное тесто.
Накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 20-30 минут.
Творог и фету натереть на терке, перемешать, сформировать два шарика начинки.
Тесто разделить на две части, сформировать руками круглые лепешки, положить внутрь начинку и залепить края. Аккуратно раскатать каждую лепешку в плоскую форму.
Выложить заготовку на противень с пергаментом, смазать желтком, посыпать остатками тертого сыра.
Выпекать в духовке, разогретой до 180 °С, примерно 25 минут. После выпекания разрезать и подавать к столу.
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