Ленивые хачапури с сыром и йогуртом на сковороде за 10 минут — быстрый рецепт завтрака

Ленивые хачапури. Фото: smachnenke.com.ua

Эти ленивые хачапури готовятся всего за 10 минут и не требуют теста — всего несколько простых ингредиентов, сковорода и желание побаловать себя вкусным и сытным завтраком.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

соль, специи — по вкусу;

сметана или натуральный йогурт — 100 г;

твердый сыр — 100-150 г;

мука — 80 г.

Способ приготовления

В миске взбить яйца с солью и любимыми специями — подойдут прованские травы, овощные смеси, сушеный чеснок.

Яйца и сметана. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить сметану или йогурт и перемешать венчиком до однородности. Натереть сыр на крупной терке, добавить к массе. Всыпать муку, снова тщательно перемешать.

Тертый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду, смазать ее растительным маслом. Вылить сырную массу, разровнять, накрыть крышкой и жарить на небольшом огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Приготовление хачапури. Фото: smachnenke.com.ua

Готовое блюдо выложить на тарелку, нарезать порционно и подать к столу.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

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