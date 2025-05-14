Ленивые хачапури с сыром и йогуртом на сковороде за 10 минут — быстрый рецепт завтрака

Ленивые хачапури за 10 минут — рецепт очень вкусного завтрака
Эти ленивые хачапури готовятся всего за 10 минут и не требуют теста — всего несколько простых ингредиентов, сковорода и желание побаловать себя вкусным и сытным завтраком.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- соль, специи — по вкусу;
- сметана или натуральный йогурт — 100 г;
- твердый сыр — 100-150 г;
- мука — 80 г.
Способ приготовления
В миске взбить яйца с солью и любимыми специями — подойдут прованские травы, овощные смеси, сушеный чеснок.
Добавить сметану или йогурт и перемешать венчиком до однородности. Натереть сыр на крупной терке, добавить к массе. Всыпать муку, снова тщательно перемешать.
Разогреть сковороду, смазать ее растительным маслом. Вылить сырную массу, разровнять, накрыть крышкой и жарить на небольшом огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Готовое блюдо выложить на тарелку, нарезать порционно и подать к столу.
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