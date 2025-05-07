Голубцы с булгуром по рецепту бабушки судьи МастерШеф — рецепт как в детстве

Владимир Ярославский. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

Эти голубцы готовятся по проверенному семейному рецепту бабушки Владимира Ярославского и имеют особый вкус благодаря булгуру, нежному фаршу и ароматному соусу из пелати и сметаны. Блюдо простое в приготовлении, но очень вкусное — настоящая классика.

Рецепт опубликовали в Instagram на странице Владимира Ярославского — украинского шеф-повара, совладельца ресторана "Lucky", бренд-шефа магазина "Good Wine", а также судьи проекта "МастерШеф Украина".

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Вам понадобится:

капуста белокочанная — 1 шт. (примерно 900 г);

лук — 200 г;

морковь — 200 г;

масло — для жарки;

свинина средней жирности — 500 г;

вареный булгур — 350 г;

томаты пелати — 400 г (1 банка);

сметана 20% — 70 г;

соль, душистый и черный перец, копченая паприка — по вкусу;

вода — 100-150 г.

Способ приготовления

Поджарить 150 г булгура на растительном масле, влить 230 г кипятка, добавить соль и варить на минимальном огне 10 минут.

Булгур в кастрюле. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

Оставить под крышкой еще на 10-15 мин, чтобы настоялся. Лук и морковь нарезать соломкой и обжарить.

Булгур и фарш. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

Две трети овощей добавить к мясному фаршу, остальное оставить для соуса. Свинину перемолоть, смешать с готовым булгуром, овощами, солью, специями и копченой паприкой. Хорошо вымесить.

Капуста в воде. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

Из капусты вырезать кочан и отваривать, снимая мягкие листья. Вырезать твердые части, большие листья разрезать пополам.

Капустный лист и начинка. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

На каждый лист выложить фарш, завернуть и подвернуть кончики внутрь.

Готовые голубцы. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

Сложить в кастрюлю, добавить 100 г воды, накрыть крышкой и тушить 10 минут.

Голубцы в соусе. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

Томаты пелати измельчить с овощами и сметаной в соус, приправить. Залить голубцы, тушить еще 25 минут на медленном огне. При необходимости добавить немного воды.

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