Голубцы с булгуром по рецепту бабушки судьи МастерШеф — рецепт как в детстве

Вкусные голубцы по рецепту бабушки судьи МастерШеф Ярославского
Эти голубцы готовятся по проверенному семейному рецепту бабушки Владимира Ярославского и имеют особый вкус благодаря булгуру, нежному фаршу и ароматному соусу из пелати и сметаны. Блюдо простое в приготовлении, но очень вкусное — настоящая классика.
Рецепт опубликовали в Instagram на странице Владимира Ярославского — украинского шеф-повара, совладельца ресторана "Lucky", бренд-шефа магазина "Good Wine", а также судьи проекта "МастерШеф Украина".
Вам понадобится:
- капуста белокочанная — 1 шт. (примерно 900 г);
- лук — 200 г;
- морковь — 200 г;
- масло — для жарки;
- свинина средней жирности — 500 г;
- вареный булгур — 350 г;
- томаты пелати — 400 г (1 банка);
- сметана 20% — 70 г;
- соль, душистый и черный перец, копченая паприка — по вкусу;
- вода — 100-150 г.
Способ приготовления
Поджарить 150 г булгура на растительном масле, влить 230 г кипятка, добавить соль и варить на минимальном огне 10 минут.
Оставить под крышкой еще на 10-15 мин, чтобы настоялся. Лук и морковь нарезать соломкой и обжарить.
Две трети овощей добавить к мясному фаршу, остальное оставить для соуса. Свинину перемолоть, смешать с готовым булгуром, овощами, солью, специями и копченой паприкой. Хорошо вымесить.
Из капусты вырезать кочан и отваривать, снимая мягкие листья. Вырезать твердые части, большие листья разрезать пополам.
На каждый лист выложить фарш, завернуть и подвернуть кончики внутрь.
Сложить в кастрюлю, добавить 100 г воды, накрыть крышкой и тушить 10 минут.
Томаты пелати измельчить с овощами и сметаной в соус, приправить. Залить голубцы, тушить еще 25 минут на медленном огне. При необходимости добавить немного воды.
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