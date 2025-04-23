Соковиті рибні котлети на вечерю — рецепт свекрухи

Рибні котлети. Фото: gospodynka.com.ua

Буває, що зовсім не вистачає часу чи коштів на приготування складної вечері. На щастя, під рукою завжди є цей рецепт рибних котлет від свекрухи, які обожнюють усі в родині.

Рецептом поділилися Gospodynka.

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Вам знадобиться:

філе риби — 1 кг;

хліб — 3-4 шматочки;

молоко — 0,5 склянки;

цибуля — 1-2 шт.;

яйця — 1 шт.;

сіль та перець за смаком;

паприка — 1 ч. л.;

спеції за смаком;

панірувальні сухарі.

Спосіб приготування

Хліб поламати на невеликі шматочки, залити молоком та залишити на 5 хвилин. Після чого розім'яти руками або виделкою до однорідної маси.

Підготовка хліба. Фото: gospodynka.com.ua

Одну маленьку цибулю або половину великої подрібнити кубиком та обсмажити на розігрітій з олією пательні до золотистості. Додати паприку та перемішати.

Приготування засмажки. Фото: gospodynka.com.ua

Філе риби подрібнити ножем або перемолоти у фарш. До фаршу додати обсмажену цибулю, хліб, сіль та перець, спеції за смаком та нарізану свіжу цибулю, що залишилася. Ретельно перемішати масу.

Приготування фаршу. Фото: gospodynka.com.ua

З фаршу сформувати котлети та запанірувати у сухарях з усіх боків.

Панірування котлет. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити котлети на розігрітій з олією пательні до золотавої скоринки.

Приготування котлет. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажені котлети викласти у форму для запікання та випікати у духовці при температурі 180 градусів 10-12 хвилин.

Готові рибні котлети. Фото: gospodynka.com.ua

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