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Бюджетна вечеря за 20 хвилин — без м'яса та сиру

23 квітня 2025 00:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Соковиті рибні котлети на вечерю — рецепт свекрухи
Рибні котлети. Фото: gospodynka.com.ua
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Буває, що зовсім не вистачає часу чи коштів на приготування складної вечері. На щастя, під рукою завжди є цей рецепт рибних котлет від свекрухи, які обожнюють усі в родині.

Рецептом поділилися Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • філе риби — 1 кг;
  • хліб — 3-4 шматочки;
  • молоко — 0,5 склянки;
  • цибуля — 1-2 шт.;
  • яйця — 1 шт.;
  • сіль та перець за смаком;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • спеції за смаком;
  • панірувальні сухарі.

Спосіб приготування

Хліб поламати на невеликі шматочки, залити молоком та залишити на 5 хвилин. Після чого розім'яти руками або виделкою до однорідної маси.

Рибні котлети на вечерю - рецепт
Підготовка хліба. Фото: gospodynka.com.ua

Одну маленьку цибулю або половину великої подрібнити кубиком та обсмажити на розігрітій з олією пательні до золотистості. Додати паприку та перемішати.

Котлети з риби на вечерю - спосіб приготування
Приготування засмажки. Фото: gospodynka.com.ua

Філе риби подрібнити ножем або перемолоти у фарш. До фаршу додати обсмажену цибулю, хліб, сіль та перець, спеції за смаком та нарізану свіжу цибулю, що залишилася. Ретельно перемішати масу.

Рибні котлети за 20 хвилин на вечерю - простий рецепт
Приготування фаршу. Фото: gospodynka.com.ua

З фаршу сформувати котлети та запанірувати у сухарях з усіх боків.

Швидкий рецепт рибних котлет - інструкція
Панірування котлет. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажити котлети на розігрітій з олією пательні до золотавої скоринки.

Котлети з рибного фаршу - рецепт з фото
Приготування котлет. Фото: gospodynka.com.ua

Обсмажені котлети викласти у форму для запікання та випікати у духовці при температурі 180 градусів 10-12 хвилин.

Рибні котлети - простий рецепт з фото
Готові рибні котлети. Фото: gospodynka.com.ua

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00:34 РФ вдарила по передмістю Одеси — зафіксовано пожежі

00:33 Чоловік після повістки майже два роки не був у ТЦК — рішення суду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:30 Студент в академвідпустці — чи має право ТЦК мобілізувати

00:26 Магучіх розповіла про стрибок своєї мрії

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