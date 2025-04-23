Соковиті рибні котлети на вечерю — рецепт свекрухи

Бюджетна вечеря за 20 хвилин — без м'яса та сиру
Буває, що зовсім не вистачає часу чи коштів на приготування складної вечері. На щастя, під рукою завжди є цей рецепт рибних котлет від свекрухи, які обожнюють усі в родині.
Рецептом поділилися Gospodynka.
Вам знадобиться:
- філе риби — 1 кг;
- хліб — 3-4 шматочки;
- молоко — 0,5 склянки;
- цибуля — 1-2 шт.;
- яйця — 1 шт.;
- сіль та перець за смаком;
- паприка — 1 ч. л.;
- спеції за смаком;
- панірувальні сухарі.
Спосіб приготування
Хліб поламати на невеликі шматочки, залити молоком та залишити на 5 хвилин. Після чого розім'яти руками або виделкою до однорідної маси.
Одну маленьку цибулю або половину великої подрібнити кубиком та обсмажити на розігрітій з олією пательні до золотистості. Додати паприку та перемішати.
Філе риби подрібнити ножем або перемолоти у фарш. До фаршу додати обсмажену цибулю, хліб, сіль та перець, спеції за смаком та нарізану свіжу цибулю, що залишилася. Ретельно перемішати масу.
З фаршу сформувати котлети та запанірувати у сухарях з усіх боків.
Обсмажити котлети на розігрітій з олією пательні до золотавої скоринки.
Обсмажені котлети викласти у форму для запікання та випікати у духовці при температурі 180 градусів 10-12 хвилин.
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