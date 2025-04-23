Сочные рыбные котлеты на ужин — рецепт свекрови

Бюджетный ужин за 20 минут — без мяса и сыра
Бывает, что совсем не хватает времени или средств на приготовление сложного ужина. К счастью, под рукой всегда есть этот рецепт рыбных котлет от свекрови, которые обожают все в семье.
Рецептом поделились Gospodynka.
Вам понадобится:
- филе рыбы — 1 кг;
- хлеб — 3-4 кусочка;
- молоко — 0,5 стакана;
- лук — 1-2 шт.;
- яйца — 1 шт.;
- соль и перец по вкусу;
- паприка — 1 ч. л;
- специи по вкусу;
- панировочные сухари.
Способ приготовления
Хлеб поломать на небольшие кусочки, залить молоком и оставить на 5 минут. После чего размять руками или вилкой до однородной массы.
Один маленький лук или половину большого измельчить кубиком и обжарить на разогретой с маслом сковороде до золотистости. Добавить паприку и перемешать.
Филе рыбы измельчить ножом или перемолоть в фарш. К фаршу добавить обжаренный лук, хлеб, соль и перец, специи по вкусу и нарезанный свежий лук, который остался. Тщательно перемешать массу.
Из фарша сформировать котлеты и запанировать в сухарях со всех сторон.
Обжарить котлеты на разогретой с маслом сковороде до золотистой корочки.
Обжаренные котлеты выложить в форму для запекания и выпекать в духовке при температуре 180 градусов 10-12 минут.
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