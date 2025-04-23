Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Бюджетный ужин за 20 минут — без мяса и сыра arrow

Бюджетный ужин за 20 минут — без мяса и сыра

23 апреля 2025 00:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Сочные рыбные котлеты на ужин — рецепт свекрови
Рыбные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Бывает, что совсем не хватает времени или средств на приготовление сложного ужина. К счастью, под рукой всегда есть этот рецепт рыбных котлет от свекрови, которые обожают все в семье.

Рецептом поделились Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • филе рыбы — 1 кг;
  • хлеб — 3-4 кусочка;
  • молоко — 0,5 стакана;
  • лук — 1-2 шт.;
  • яйца — 1 шт.;
  • соль и перец по вкусу;
  • паприка — 1 ч. л;
  • специи по вкусу;
  • панировочные сухари.

Способ приготовления

Хлеб поломать на небольшие кусочки, залить молоком и оставить на 5 минут. После чего размять руками или вилкой до однородной массы.

Рибні котлети на вечерю - рецепт
Подготовка хлеба. Фото: gospodynka.com.ua

Один маленький лук или половину большого измельчить кубиком и обжарить на разогретой с маслом сковороде до золотистости. Добавить паприку и перемешать.

Котлети з риби на вечерю - спосіб приготування
Приготовление зажарки. Фото: gospodynka.com.ua

Филе рыбы измельчить ножом или перемолоть в фарш. К фаршу добавить обжаренный лук, хлеб, соль и перец, специи по вкусу и нарезанный свежий лук, который остался. Тщательно перемешать массу.

Рибні котлети за 20 хвилин на вечерю - простий рецепт
Приготовление фарша. Фото: gospodynka.com.ua

Из фарша сформировать котлеты и запанировать в сухарях со всех сторон.

Швидкий рецепт рибних котлет - інструкція
Панировка котлет. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить котлеты на разогретой с маслом сковороде до золотистой корочки.

Котлети з рибного фаршу - рецепт з фото
Приготовление котлет. Фото: gospodynka.com.ua

Обжаренные котлеты выложить в форму для запекания и выпекать в духовке при температуре 180 градусов 10-12 минут.

Рибні котлети - простий рецепт з фото
Готовые рыбные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Предлагаем вам подборку рецептов вкусного ужина из простых продуктов:

Ресторанное блюдо из пекинской капусты — вкуснее обычных голубцов.

Ароматный картофель с мясом в духовке — быстрое и очень вкусное блюдо.

Сочная и нежная курица по-французски — рецепт опытных хозяек.

Ужин из картофеля, как из ресторана — вкуснее вы еще не пробовали.

Ужин рыба рецепты рецепт котлеты
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:34 РФ ударила по пригороду Одессы — зафиксированы пожары

00:33 Мужчина после повестки почти два года не был в ТЦК — решение суда

00:30 Студент в академотпуске — имеет ли право ТЦК мобилизовать

00:26 Магучих рассказала о прыжке своей мечты

00:22 РФ атаковала Полтаву — есть попадания по предприятиям

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:10 Гранты для студентов — в МОУ назвали перечень специальностей

00:06 В Полтаве перебои со светом на фоне атаки РФ

22 апреля

23:42 В Херсоне прогремели взрывы — что известно

23:36 Ризатдиновой предложили стать Холостячкой — как она ответила

23:31 В Полтавской области раздались звуки взрывов

00:34 РФ ударила по пригороду Одессы — зафиксированы пожары

00:33 Мужчина после повестки почти два года не был в ТЦК — решение суда

00:30 Студент в академотпуске — имеет ли право ТЦК мобилизовать

00:26 Магучих рассказала о прыжке своей мечты

00:22 РФ атаковала Полтаву — есть попадания по предприятиям

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:10 Гранты для студентов — в МОУ назвали перечень специальностей

00:06 В Полтаве перебои со светом на фоне атаки РФ

22 апреля

23:42 В Херсоне прогремели взрывы — что известно

23:36 Ризатдиновой предложили стать Холостячкой — как она ответила

23:31 В Полтавской области раздались звуки взрывов

22:33 Выборы во время войны в Украине — риски, угрозы и дилеммы

06:33 Перемирие Украины и РФ — как оно повлияет на ход войны

21 апреля

20:17 Тайная дипломатия США и РФ — есть ли место для Украины

19 апреля

06:33 Жванецкий пропагандист или символ Одессы — как считают горожане

18 апреля

22:33 Пасхальная корзина 2025 — сколько одесситы потратят в этом году

06:33 Курортный сезон в Одессе под угрозой — в каком состоянии море

17 апреля

06:33 Актуальные цены к Пасхе на "Новом базаре" в Одессе

15 апреля

14:18 Прифронтовые регионы получат новую помощь, — детали

14 апреля

22:33 Морское перемирие — плюсы для Украины и к чему стремится Россия

15:57 Потопление крейсера "Москва" — как Украина изменила ход войны

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Мобилизация 50-60-летних в апреле 2025 — какие нюансы нужно знать

17 апреля 2025

На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

9 апреля 2025

Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

12 апреля 2025

До 10 000 грн на день рождения — кто получит выплату в 2025

18 апреля 2025

Сколько яиц должно быть в корзине на Пасху — символическая цифра

10 апреля 2025

Какой документ подтверждает право собственности на дом в 2025

19 апреля 2025

Люди с III группой инвалидности — какие льготы будут в мае

18 апреля 2025

Почему белить деревья строго запрещено — должен знать каждый

17 апреля 2025

Германия выплатит украинцам до 20 тыс. евро — подробности