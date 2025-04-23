Сочные рыбные котлеты на ужин — рецепт свекрови

Рыбные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

Бывает, что совсем не хватает времени или средств на приготовление сложного ужина. К счастью, под рукой всегда есть этот рецепт рыбных котлет от свекрови, которые обожают все в семье.

Рецептом поделились Gospodynka.

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Вам понадобится:

филе рыбы — 1 кг;

хлеб — 3-4 кусочка;

молоко — 0,5 стакана;

лук — 1-2 шт.;

яйца — 1 шт.;

соль и перец по вкусу;

паприка — 1 ч. л;

специи по вкусу;

панировочные сухари.

Способ приготовления

Хлеб поломать на небольшие кусочки, залить молоком и оставить на 5 минут. После чего размять руками или вилкой до однородной массы.

Подготовка хлеба. Фото: gospodynka.com.ua

Один маленький лук или половину большого измельчить кубиком и обжарить на разогретой с маслом сковороде до золотистости. Добавить паприку и перемешать.

Приготовление зажарки. Фото: gospodynka.com.ua

Филе рыбы измельчить ножом или перемолоть в фарш. К фаршу добавить обжаренный лук, хлеб, соль и перец, специи по вкусу и нарезанный свежий лук, который остался. Тщательно перемешать массу.

Приготовление фарша. Фото: gospodynka.com.ua

Из фарша сформировать котлеты и запанировать в сухарях со всех сторон.

Панировка котлет. Фото: gospodynka.com.ua

Обжарить котлеты на разогретой с маслом сковороде до золотистой корочки.

Приготовление котлет. Фото: gospodynka.com.ua

Обжаренные котлеты выложить в форму для запекания и выпекать в духовке при температуре 180 градусов 10-12 минут.

Готовые рыбные котлеты. Фото: gospodynka.com.ua

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