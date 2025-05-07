Голубці з булгуром за рецептом бабусі судді МастерШеф — рецепт як у дитинстві

Володимир Ярославський. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

Ці голубці готуються за перевіреним родинним рецептом бабусі Володимира Ярославського і мають особливий смак завдяки булгуру, ніжному фаршу та ароматному соусу з пелаті й сметани. Страва проста в приготуванні, але надзвичайно смачна — справжня класика.

Рецепт опублікували в Instagram на сторінці Володимира Ярославського — українського шеф-кухаря, співвласника ресторану "Lucky", бренд-шефа магазину "Good Wine", а також судді проекту "МайстерШеф Україна".

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Вам знадобиться:

капуста білокачанна — 1 шт. (приблизно 900 г);

цибуля — 200 г;

морква — 200 г;

олія — для смаження;

свинина середньої жирності — 500 г;

варений булгур — 350 г;

томати пелаті — 400 г (1 банка);

сметана 20% — 70 г;

сіль, духмяний і чорний перець, копчена паприка — до смаку;

вода — 100–150 г.

Спосіб приготування

Підсмажити 150 г булгуру на олії, влити 230 г окропу, додати сіль і варити на мінімальному вогні 10 хвилин.

Булгур в каструлі. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

Залишити під кришкою ще на 10–15 хв, щоб настоявся. Цибулю і моркву нарізати соломкою та обсмажити.

Булгур та фарш. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

Дві третини овочів додати до м’ясного фаршу, решту залишити для соусу. Свинину перемолоти, змішати з готовим булгуром, овочами, сіллю, спеціями та копченою паприкою. Добре вимісити.

Капуста у воді. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

З капусти вирізати качан і відварювати, знімаючи м’які листки. Вирізати тверді частини, великі листки розрізати навпіл.

Капустяний лист та начинка. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

На кожен лист викласти фарш, загорнути та підвернути кінчики всередину.

Готові голубці. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

Скласти у каструлю, додати 100 г води, накрити кришкою і тушкувати 10 хвилин.

Голубці в соусі. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

Томати пелаті подрібнити з овочами та сметаною в соус, приправити. Залити голубці, тушкувати ще 25 хвилин на повільному вогні. За потреби додати трохи води.

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