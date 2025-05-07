Голубці з булгуром за рецептом бабусі судді МастерШеф — рецепт як у дитинстві

Смачні голубці за рецептом бабусі судді МастерШеф Ярославського
Ці голубці готуються за перевіреним родинним рецептом бабусі Володимира Ярославського і мають особливий смак завдяки булгуру, ніжному фаршу та ароматному соусу з пелаті й сметани. Страва проста в приготуванні, але надзвичайно смачна — справжня класика.
Рецепт опублікували в Instagram на сторінці Володимира Ярославського — українського шеф-кухаря, співвласника ресторану "Lucky", бренд-шефа магазину "Good Wine", а також судді проекту "МайстерШеф Україна".
Вам знадобиться:
- капуста білокачанна — 1 шт. (приблизно 900 г);
- цибуля — 200 г;
- морква — 200 г;
- олія — для смаження;
- свинина середньої жирності — 500 г;
- варений булгур — 350 г;
- томати пелаті — 400 г (1 банка);
- сметана 20% — 70 г;
- сіль, духмяний і чорний перець, копчена паприка — до смаку;
- вода — 100–150 г.
Спосіб приготування
Підсмажити 150 г булгуру на олії, влити 230 г окропу, додати сіль і варити на мінімальному вогні 10 хвилин.
Залишити під кришкою ще на 10–15 хв, щоб настоявся. Цибулю і моркву нарізати соломкою та обсмажити.
Дві третини овочів додати до м’ясного фаршу, решту залишити для соусу. Свинину перемолоти, змішати з готовим булгуром, овочами, сіллю, спеціями та копченою паприкою. Добре вимісити.
З капусти вирізати качан і відварювати, знімаючи м’які листки. Вирізати тверді частини, великі листки розрізати навпіл.
На кожен лист викласти фарш, загорнути та підвернути кінчики всередину.
Скласти у каструлю, додати 100 г води, накрити кришкою і тушкувати 10 хвилин.
Томати пелаті подрібнити з овочами та сметаною в соус, приправити. Залити голубці, тушкувати ще 25 хвилин на повільному вогні. За потреби додати трохи води.
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