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Смачні голубці за рецептом бабусі судді МастерШеф Ярославського

7 травня 2025 01:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Голубці з булгуром за рецептом бабусі судді МастерШеф — рецепт як у дитинстві
Володимир Ярославський. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Ці голубці готуються за перевіреним родинним рецептом бабусі Володимира Ярославського і мають особливий смак завдяки булгуру, ніжному фаршу та ароматному соусу з пелаті й сметани. Страва проста в приготуванні, але надзвичайно смачна — справжня класика.

Рецепт опублікували в Instagram на сторінці Володимира Ярославського — українського шеф-кухаря, співвласника ресторану "Lucky", бренд-шефа магазину "Good Wine", а також судді проекту "МайстерШеф Україна". 

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Вам знадобиться:

  • капуста білокачанна — 1 шт. (приблизно 900 г);
  • цибуля — 200 г;
  • морква — 200 г;
  • олія — для смаження;
  • свинина середньої жирності — 500 г;
  • варений булгур — 350 г;
  • томати пелаті — 400 г (1 банка);
  • сметана 20% — 70 г;
  • сіль, духмяний і чорний перець, копчена паприка — до смаку;
  • вода — 100–150 г.

Спосіб приготування

Підсмажити 150 г булгуру на олії, влити 230 г окропу, додати сіль і варити на мінімальному вогні 10 хвилин. 

Домашні голубці в каструлі, залиті соусом з томатів та сметани, готові до подачі
Булгур в каструлі. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

Залишити під кришкою ще на 10–15 хв, щоб настоявся. Цибулю і моркву нарізати соломкою та обсмажити. 

Процес загортання начинки з м'яса і булгуру у капустяний лист
Булгур та фарш. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

Дві третини овочів додати до м’ясного фаршу, решту залишити для соусу. Свинину перемолоти, змішати з готовим булгуром, овочами, сіллю, спеціями та копченою паприкою. Добре вимісити.

Інгредієнти для приготування голубців, капуста, м’ясо, булгур, морква, цибуля, томати пелаті
Капуста у воді. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

З капусти вирізати качан і відварювати, знімаючи м’які листки. Вирізати тверді частини, великі листки розрізати навпіл.

Смажена морква з цибулею в сковороді, овочева основа для фаршу і соусу
Капустяний лист та начинка. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

На кожен лист викласти фарш, загорнути та підвернути кінчики всередину.

Готові голубці на тарілці зі свіжою зеленню та ложкою сметани
Готові голубці. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

Скласти у каструлю, додати 100 г води, накрити кришкою і тушкувати 10 хвилин.

Булгур після варіння в каструлі, розсипчастий, готовий до змішування з фаршем
Голубці в соусі. Фото: скриншот instagram yaroslavskyi_vova

Томати пелаті подрібнити з овочами та сметаною в соус, приправити. Залити голубці, тушкувати ще 25 хвилин на повільному вогні. За потреби додати трохи води.

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рецепти Українська кухня голубці Володимир Ярославський Мастер Шеф
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