Булочки-улитки с творогом — рецепт из детства

Сырные "улитки" к чаю — вкус, как в детстве
Ароматные домашние творожные булочки с мягким тестом и нежной творожной начинкой создают идеальное сочетание и навевают воспоминания о детстве. для уютного чаепития. Готовятся они просто, а на вкус так, будто их только что испекла бабушка.
Рецептом делится Filizhanka.
Вам понадобится:
Для теста
- живые дрожжи — 15 г;
- сахар — 80 г;
- молоко — 200 мл;
- мука — 450 г;
- яйца — 2 шт;
- сливочное масло — 50 г;
- соль — 1/4 ч. л.
- желток + 1 ст. л. молока — для смазывания.
Для начинки
- творог — 400 г;
- сахар — 65 г;
- ванилин по вкусу;
- яичный белок — 1 шт.
Способ приготовления
Дрожжи растереть с 1 ч. л. ложкой сахара и добавить немного молока, перемешать до однородности. Влить остальное молоко и всыпать 4 ст. л. муки от общего количества. Хорошо перемешать до консистенции сметаны и оставить в теплом месте под пленкой на 20 минут.
В отдельной миске смешать яйца, сахар, соль и мягкое сливочное масло. К массе добавить опару и перемешать венчиком. Порционно добавить просеянную муку и замесить мягкое тесто. Оставить тесто в теплом месте под пленкой на 1-1,5 часа.
Для приготовления начинки смешать до однородной массы творог, сахар, ванилин или ванильный сахар и яичный белок.
Тесто раскатать в большой прямоугольный пласт. Сверху выложить начинку и завернуть тесто в рулет. Нарезать порционные булочки и выложить на застеленный пергаментом противень, оставить еще на 20 минут.
Желток и 1 ст. л. молока смешать до однородности и смазать булочки перед выпеканием. Выпекать "улиток" в духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут.
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