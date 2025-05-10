Булочки-улитки с творогом — рецепт из детства

Булочки с сыром. Фото: filizhanka.top

Ароматные домашние творожные булочки с мягким тестом и нежной творожной начинкой создают идеальное сочетание и навевают воспоминания о детстве. для уютного чаепития. Готовятся они просто, а на вкус так, будто их только что испекла бабушка.

Рецептом делится Filizhanka.

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Вам понадобится:

Для теста

живые дрожжи — 15 г;

сахар — 80 г;

молоко — 200 мл;

мука — 450 г;

яйца — 2 шт;

сливочное масло — 50 г;

соль — 1/4 ч. л.

желток + 1 ст. л. молока — для смазывания.

Для начинки

творог — 400 г;

сахар — 65 г;

ванилин по вкусу;

яичный белок — 1 шт.

Способ приготовления

Дрожжи растереть с 1 ч. л. ложкой сахара и добавить немного молока, перемешать до однородности. Влить остальное молоко и всыпать 4 ст. л. муки от общего количества. Хорошо перемешать до консистенции сметаны и оставить в теплом месте под пленкой на 20 минут.

Опара для теста. Фото: filizhanka.top

В отдельной миске смешать яйца, сахар, соль и мягкое сливочное масло. К массе добавить опару и перемешать венчиком. Порционно добавить просеянную муку и замесить мягкое тесто. Оставить тесто в теплом месте под пленкой на 1-1,5 часа.

Тесто для булочек. Фото: filizhanka.top

Для приготовления начинки смешать до однородной массы творог, сахар, ванилин или ванильный сахар и яичный белок.

Приготовление начинки. Фото: filizhanka.top

Тесто раскатать в большой прямоугольный пласт. Сверху выложить начинку и завернуть тесто в рулет. Нарезать порционные булочки и выложить на застеленный пергаментом противень, оставить еще на 20 минут.

Формирование булочек. Фото: filizhanka.top

Желток и 1 ст. л. молока смешать до однородности и смазать булочки перед выпеканием. Выпекать "улиток" в духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут.

Булочки перед выпеканием. Фото: filizhanka.top

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