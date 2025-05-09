Торт Жіночий каприз — рецепт з п’ятьма смаками коржів

Торт "Жіночий каприз" — рецепт будуть просити всі подруги
Цей торт недарма називають "Жіночим капризом" — у кожному коржі новий смак: мак, горіхи, сухофрукти та шоколад. Готується легко, виглядає святково, смакує неповторно. Такий десерт точно вразить ваших гостей і стане улюбленим серед подруг.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться (для одного коржа):
- яйця — 1 шт.;
- цукор — 100 г;
- сіль — ¼ ч. л.;
- сметана 10–15% — 100 г;
- борошно — 80 г;
- крохмаль — 20 г;
- сода — ½ ч. л.;
- лимонна кислота — ¼ ч. л.
Для начинки до кожного з п’яти коржів:
- мак — 50 г;
- курага — 100 г;
- волоські горіхи — 100 г;
- родзинки — 100 г;
- какао — 15 г;
- чорнослив — 100 г.
Для крему:
- сметана 20–30% — 700 г;
- цукрова пудра — 150–200 г.
Для просочення:
- згущене молоко — 50 г;
- гаряча вода — 100 мл.
Спосіб приготування
Окремо замішати тісто для кожного з п’яти коржів. Збити яйце з цукром і сіллю до світлої пухкої маси.
Додати сметану, акуратно вмішати просіяне борошно, крохмаль, соду, погашену лимонною кислотою. Замісити однорідне тісто.
У перший корж додати мак, у другий — подрібнену курагу, у третій — рубані горіхи, в четвертий — родзинки, а до п’ятого — какао і дрібно нарізаний чорнослив. Кожну масу добре перемішати.
Випікати коржі окремо у формі Ø24 см, змащеній олією, у розігрітій до 180 °C духовці по 20 хв кожен.
Для крему змішати сметану з цукровою пудрою до однорідності. Просочення приготувати з гарячої води та згущеного молока.
Збирати торт, щедро просочуючи й змащуючи кожен корж кремом. Обмазати боки та верх. Прикрасити тертим шоколадом і горіхами. Охолодити щонайменше 8 годин.
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