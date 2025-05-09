Торт Жіночий каприз — рецепт з п’ятьма смаками коржів

Торт "Жіночий каприз". Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт недарма називають "Жіночим капризом" — у кожному коржі новий смак: мак, горіхи, сухофрукти та шоколад. Готується легко, виглядає святково, смакує неповторно. Такий десерт точно вразить ваших гостей і стане улюбленим серед подруг.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться (для одного коржа):

яйця — 1 шт.;

цукор — 100 г;

сіль — ¼ ч. л.;

сметана 10–15% — 100 г;

борошно — 80 г;

крохмаль — 20 г;

сода — ½ ч. л.;

лимонна кислота — ¼ ч. л.

Для начинки до кожного з п’яти коржів:

мак — 50 г;

курага — 100 г;

волоські горіхи — 100 г;

родзинки — 100 г;

какао — 15 г;

чорнослив — 100 г.

Для крему:

сметана 20–30% — 700 г;

цукрова пудра — 150–200 г.

Для просочення:

згущене молоко — 50 г;

гаряча вода — 100 мл.

Спосіб приготування

Окремо замішати тісто для кожного з п’яти коржів. Збити яйце з цукром і сіллю до світлої пухкої маси.

Курага та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Додати сметану, акуратно вмішати просіяне борошно, крохмаль, соду, погашену лимонною кислотою. Замісити однорідне тісто.

Чорнослив та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

У перший корж додати мак, у другий — подрібнену курагу, у третій — рубані горіхи, в четвертий — родзинки, а до п’ятого — какао і дрібно нарізаний чорнослив. Кожну масу добре перемішати.

Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати коржі окремо у формі Ø24 см, змащеній олією, у розігрітій до 180 °C духовці по 20 хв кожен.

Коржі для торта та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему змішати сметану з цукровою пудрою до однорідності. Просочення приготувати з гарячої води та згущеного молока.

Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Збирати торт, щедро просочуючи й змащуючи кожен корж кремом. Обмазати боки та верх. Прикрасити тертим шоколадом і горіхами. Охолодити щонайменше 8 годин.



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