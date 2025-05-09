Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Рецепти Торт "Жіночий каприз" — рецепт будуть просити всі подруги

Торт "Жіночий каприз" — рецепт будуть просити всі подруги

Ua en ru
Дата публікації: 9 травня 2025 03:00
Торт Жіночий каприз — рецепт з п’ятьма смаками коржів
Торт "Жіночий каприз". Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт недарма називають "Жіночим капризом" — у кожному коржі новий смак: мак, горіхи, сухофрукти та шоколад. Готується легко, виглядає святково, смакує неповторно. Такий десерт точно вразить ваших гостей і стане улюбленим серед подруг.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться (для одного коржа):

  • яйця — 1 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • сіль — ¼ ч. л.;
  • сметана 10–15% — 100 г;
  • борошно — 80 г;
  • крохмаль — 20 г;
  • сода — ½ ч. л.;
  • лимонна кислота — ¼ ч. л.

Для начинки до кожного з п’яти коржів:

  • мак — 50 г;
  • курага — 100 г;
  • волоські горіхи — 100 г;
  • родзинки — 100 г;
  • какао — 15 г;
  • чорнослив — 100 г.

Для крему:

  • сметана 20–30% — 700 г;
  • цукрова пудра — 150–200 г.

Для просочення:

  • згущене молоко — 50 г;
  • гаряча вода — 100 мл.

Спосіб приготування

Окремо замішати тісто для кожного з п’яти коржів. Збити яйце з цукром і сіллю до світлої пухкої маси.

рецепт торта Жіночий каприз
Курага та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Додати сметану, акуратно вмішати просіяне борошно, крохмаль, соду, погашену лимонною кислотою. Замісити однорідне тісто.

простий рецепт торта Жіночий каприз
Чорнослив та тісто. Фото: gospodynka.com.ua

У перший корж додати мак, у другий — подрібнену курагу, у третій — рубані горіхи, в четвертий — родзинки, а до п’ятого — какао і дрібно нарізаний чорнослив. Кожну масу добре перемішати.

простий рецепт смачного торта Жіночий каприз
Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати коржі окремо у формі Ø24 см, змащеній олією, у розігрітій до 180 °C духовці по 20 хв кожен.

рецепт смачного торта Жіночий капризnull
Коржі для торта та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему змішати сметану з цукровою пудрою до однорідності. Просочення приготувати з гарячої води та згущеного молока.

вдалий рецепт смачного торта Жіночий каприз
Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Збирати торт, щедро просочуючи й змащуючи кожен корж кремом. Обмазати боки та верх. Прикрасити тертим шоколадом і горіхами. Охолодити щонайменше 8 годин.

Раніше ми писали про ніжний десерт з 500 мл молока за 5 хв — без борошна, без випічки. 

Також радимо ознайомитися з рецептом десерта з 2-х інгредієнтів за копійки, а смак, як на мільйон. 

солодощі десерт торт рецепт пиріг до чаю
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /