Торт Женский каприз — рецепт с пятью вкусами коржей

Торт "Женский каприз" — рецепт будут просить все подруги
Этот торт недаром называют "Женским капризом" — в каждом корже новый вкус: мак, орехи, сухофрукты и шоколад. Готовится легко, выглядит празднично, на вкус неповторимо. Такой десерт точно поразит ваших гостей и станет любимым среди подруг.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится (для одного коржа):
- яйца — 1 шт.;
- сахар — 100 г;
- соль — ¼ ч. л.;
- сметана 10-15% — 100 г;
- мука — 80 г;
- крахмал — 20 г;
- сода — ½ ч. л.;
- лимонная кислота — ¼ ч. л.
Для начинки к каждому из пяти коржей:
- мак — 50 г;
- курага — 100 г;
- грецкие орехи — 100 г;
- изюм — 100 г;
- какао — 15 г;
- чернослив — 100 г.
Для крема:
- сметана 20-30% — 700 г;
- сахарная пудра — 150-200 г.
Для пропитки:
- сгущенное молоко — 50 г;
- горячая вода — 100 мл.
Способ приготовления
Отдельно замешать тесто для каждого из пяти коржей. Взбить яйцо с сахаром и солью до светлой пышной массы.
Добавить сметану, аккуратно вмешать просеянную муку, крахмал, соду, погашенную лимонной кислотой. Замесить однородное тесто.
В первый корж добавить мак, во второй — измельченную курагу, в третий — рубленые орехи, в четвертый — изюм, а в пятый — какао и мелко нарезанный чернослив. Каждую массу хорошо перемешать.
Выпекать коржи отдельно в форме Ø24 см, смазанной маслом, в разогретой до 180 °C духовке по 20 мин каждый.
Для крема смешать сметану с сахарной пудрой до однородности. Пропитку приготовить из горячей воды и сгущенного молока.
Собирать торт, щедро пропитывая и смазывая каждый корж кремом. Обмазать бока и верх. Украсить тертым шоколадом и орехами. Охладить не менее 8 часов.
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