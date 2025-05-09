Торт Женский каприз — рецепт с пятью вкусами коржей

Торт "Женский каприз". Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт недаром называют "Женским капризом" — в каждом корже новый вкус: мак, орехи, сухофрукты и шоколад. Готовится легко, выглядит празднично, на вкус неповторимо. Такой десерт точно поразит ваших гостей и станет любимым среди подруг.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится (для одного коржа):

яйца — 1 шт.;

сахар — 100 г;

соль — ¼ ч. л.;

сметана 10-15% — 100 г;

мука — 80 г;

крахмал — 20 г;

сода — ½ ч. л.;

лимонная кислота — ¼ ч. л.

Для начинки к каждому из пяти коржей:

мак — 50 г;

курага — 100 г;

грецкие орехи — 100 г;

изюм — 100 г;

какао — 15 г;

чернослив — 100 г.

Для крема:

сметана 20-30% — 700 г;

сахарная пудра — 150-200 г.

Для пропитки:

сгущенное молоко — 50 г;

горячая вода — 100 мл.

Способ приготовления

Отдельно замешать тесто для каждого из пяти коржей. Взбить яйцо с сахаром и солью до светлой пышной массы.

Курага и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить сметану, аккуратно вмешать просеянную муку, крахмал, соду, погашенную лимонной кислотой. Замесить однородное тесто.

Чернослив и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

В первый корж добавить мак, во второй — измельченную курагу, в третий — рубленые орехи, в четвертый — изюм, а в пятый — какао и мелко нарезанный чернослив. Каждую массу хорошо перемешать.

Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать коржи отдельно в форме Ø24 см, смазанной маслом, в разогретой до 180 °C духовке по 20 мин каждый.

Коржи для торта и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема смешать сметану с сахарной пудрой до однородности. Пропитку приготовить из горячей воды и сгущенного молока.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Собирать торт, щедро пропитывая и смазывая каждый корж кремом. Обмазать бока и верх. Украсить тертым шоколадом и орехами. Охладить не менее 8 часов.



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