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Торт "Женский каприз" — рецепт будут просить все подруги

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Дата публикации 9 мая 2025 03:00
Торт Женский каприз — рецепт с пятью вкусами коржей
Торт "Женский каприз". Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт недаром называют "Женским капризом" — в каждом корже новый вкус: мак, орехи, сухофрукты и шоколад. Готовится легко, выглядит празднично, на вкус неповторимо. Такой десерт точно поразит ваших гостей и станет любимым среди подруг.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится (для одного коржа):

  • яйца — 1 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • соль — ¼ ч. л.;
  • сметана 10-15% — 100 г;
  • мука — 80 г;
  • крахмал — 20 г;
  • сода — ½ ч. л.;
  • лимонная кислота — ¼ ч. л.

Для начинки к каждому из пяти коржей:

  • мак — 50 г;
  • курага — 100 г;
  • грецкие орехи — 100 г;
  • изюм — 100 г;
  • какао — 15 г;
  • чернослив — 100 г.

Для крема:

  • сметана 20-30% — 700 г;
  • сахарная пудра — 150-200 г.

Для пропитки:

  • сгущенное молоко — 50 г;
  • горячая вода — 100 мл.

Способ приготовления

Отдельно замешать тесто для каждого из пяти коржей. Взбить яйцо с сахаром и солью до светлой пышной массы.

рецепт торта Жіночий каприз
Курага и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить сметану, аккуратно вмешать просеянную муку, крахмал, соду, погашенную лимонной кислотой. Замесить однородное тесто.

простий рецепт торта Жіночий каприз
Чернослив и тесто. Фото: gospodynka.com.ua

В первый корж добавить мак, во второй — измельченную курагу, в третий — рубленые орехи, в четвертый — изюм, а в пятый — какао и мелко нарезанный чернослив. Каждую массу хорошо перемешать.

простий рецепт смачного торта Жіночий каприз
Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать коржи отдельно в форме Ø24 см, смазанной маслом, в разогретой до 180 °C духовке по 20 мин каждый.

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Коржи для торта и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема смешать сметану с сахарной пудрой до однородности. Пропитку приготовить из горячей воды и сгущенного молока.

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Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Собирать торт, щедро пропитывая и смазывая каждый корж кремом. Обмазать бока и верх. Украсить тертым шоколадом и орехами. Охладить не менее 8 часов.

Ранее мы писали о нежном десерте из 500 мл молока за 5 мин — без муки, без выпечки.

Также советуем ознакомиться с рецептом десерта из 2-х ингредиентов за копейки, а вкус, как на миллион.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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