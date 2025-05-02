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Сирні бейгли на сніданок — для бутербродів замість хліба

2 травня 2025 05:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Сирні бейгли з кропом — смачний та корисний замінник хліба на сніданок
Сирні бейгли. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Домашні сирні бейгли з кропом — простий варіант сніданку без дріжджів і зайвого клопоту. Ідеально підходять для бутербродів або як заміна хліба — корисно, ситно й дуже смачно.

Рецепт опублікувала Валерія Матрохіна на своїй сторінці в Instagram. 

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Вам знадобиться:

  • кисломолочний сир — 350 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • жовток — 1 шт. (окремо для тіста + ще 1 для змащування);
  • борошно пшеничне просіяне — 70–100 г (залежно від вологості сиру);
  • тертий твердий сир — 180 г;
  • свіжий кріп — невеликий пучок;
  • розпушувач — дрібка (за бажанням);
  • сіль, перець — до смаку;
  • кунжут — для посипання.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з'єднати сир, яйце, жовток, тертий сир, подрібнений кріп, сіль і перець.

сирні бейгли на сніданок, для бутербродів замість хліба
Сир та яйця. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Додати борошно частинами — орієнтуючись на консистенцію маси. Якщо хочете більш пухкі бейгли — додати дрібку розпушувача.

смачні сирні бейгли на сніданок, для бутербродів замість хліба
Приготування бейглів. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Руками, змоченими у воді, сформувати невеликі кільця-бейгли. Викласти їх на деко з пергаментом, змастити жовтком і посипати кунжутом.

сирні бейгли на сніданок для бутербродів
Сирні бейгли. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Випікати в розігрітій до 180–200 °C духовці протягом 30 хвилин до рум’яної скоринки.

сирні бейгли на сніданок для приготування бутербродів
Запечені бейгли. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Подавати теплими або охолодженими з улюбленою начинкою — наприклад, з крем-сиром, слабосоленою рибою та слайсами огірка.

смачні сирні бейгли на сніданок для приготування бутербродів
Бутерброд з червоною рибою. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

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03:52 Коли запрацює угода про копалини — Свириденко назвала термін

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

03:32 Чоловік через скруту підпалив війське авто — що вирішив суд

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