Сирні бейгли з кропом — смачний та корисний замінник хліба на сніданок

Сирні бейгли. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Домашні сирні бейгли з кропом — простий варіант сніданку без дріжджів і зайвого клопоту. Ідеально підходять для бутербродів або як заміна хліба — корисно, ситно й дуже смачно.

Рецепт опублікувала Валерія Матрохіна на своїй сторінці в Instagram.

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Вам знадобиться:

кисломолочний сир — 350 г;

яйце — 1 шт.;

жовток — 1 шт. (окремо для тіста + ще 1 для змащування);

борошно пшеничне просіяне — 70–100 г (залежно від вологості сиру);

тертий твердий сир — 180 г;

свіжий кріп — невеликий пучок;

розпушувач — дрібка (за бажанням);

сіль, перець — до смаку;

кунжут — для посипання.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з'єднати сир, яйце, жовток, тертий сир, подрібнений кріп, сіль і перець.

Сир та яйця. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Додати борошно частинами — орієнтуючись на консистенцію маси. Якщо хочете більш пухкі бейгли — додати дрібку розпушувача.

Приготування бейглів. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Руками, змоченими у воді, сформувати невеликі кільця-бейгли. Викласти їх на деко з пергаментом, змастити жовтком і посипати кунжутом.

Сирні бейгли. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Випікати в розігрітій до 180–200 °C духовці протягом 30 хвилин до рум’яної скоринки.

Запечені бейгли. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Подавати теплими або охолодженими з улюбленою начинкою — наприклад, з крем-сиром, слабосоленою рибою та слайсами огірка.

Бутерброд з червоною рибою. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

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