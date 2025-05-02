Сирні бейгли з кропом — смачний та корисний замінник хліба на сніданок

Сирні бейгли на сніданок — для бутербродів замість хліба
Домашні сирні бейгли з кропом — простий варіант сніданку без дріжджів і зайвого клопоту. Ідеально підходять для бутербродів або як заміна хліба — корисно, ситно й дуже смачно.
Рецепт опублікувала Валерія Матрохіна на своїй сторінці в Instagram.
Вам знадобиться:
- кисломолочний сир — 350 г;
- яйце — 1 шт.;
- жовток — 1 шт. (окремо для тіста + ще 1 для змащування);
- борошно пшеничне просіяне — 70–100 г (залежно від вологості сиру);
- тертий твердий сир — 180 г;
- свіжий кріп — невеликий пучок;
- розпушувач — дрібка (за бажанням);
- сіль, перець — до смаку;
- кунжут — для посипання.
Спосіб приготування
У глибокій мисці з'єднати сир, яйце, жовток, тертий сир, подрібнений кріп, сіль і перець.
Додати борошно частинами — орієнтуючись на консистенцію маси. Якщо хочете більш пухкі бейгли — додати дрібку розпушувача.
Руками, змоченими у воді, сформувати невеликі кільця-бейгли. Викласти їх на деко з пергаментом, змастити жовтком і посипати кунжутом.
Випікати в розігрітій до 180–200 °C духовці протягом 30 хвилин до рум’яної скоринки.
Подавати теплими або охолодженими з улюбленою начинкою — наприклад, з крем-сиром, слабосоленою рибою та слайсами огірка.
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