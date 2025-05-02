Сырные бейглы с укропом — вкусный и полезный заменитель хлеба на завтрак

Сырные бейглы на завтрак — для бутербродов вместо хлеба
Домашние творожные бейглы с укропом — простой вариант завтрака без дрожжей и лишних хлопот. Идеально подходят для бутербродов или как замена хлеба — полезно, сытно и очень вкусно.
Рецепт опубликовала Валерия Матрохина на своей странице в Instagram.
Вам понадобится:
- творог — 350 г;
- яйцо — 1 шт.;
- желток — 1 шт. (отдельно для теста + еще 1 для смазывания);
- мука пшеничная просеянная — 70-100 г (в зависимости от влажности творога);
- тертый твердый сыр — 180 г;
- свежий укроп — небольшой пучок;
- разрыхлитель — щепотка (по желанию);
- соль, перец — по вкусу;
- кунжут — для посыпки.
Способ приготовления
В глубокой миске соединить творог, яйцо, желток, тертый сыр, измельченный укроп, соль и перец.
Добавить муку частями — ориентируясь на консистенцию массы. Если хотите более пышные бейглы — добавить щепотку разрыхлителя.
Руками, смоченными в воде, сформировать небольшие кольца-бейглы. Выложить их на противень с пергаментом, смазать желтком и посыпать кунжутом.
Выпекать в разогретой до 180-200 °C духовке в течение 30 минут до румяной корочки.
Подавать теплыми или охлажденными с любимой начинкой — например, с крем-сыром, слабосоленой рыбой и слайсами огурца.
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