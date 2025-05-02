Сырные бейглы с укропом — вкусный и полезный заменитель хлеба на завтрак

Сырные бейглы с сыром. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Домашние творожные бейглы с укропом — простой вариант завтрака без дрожжей и лишних хлопот. Идеально подходят для бутербродов или как замена хлеба — полезно, сытно и очень вкусно.

Рецепт опубликовала Валерия Матрохина на своей странице в Instagram.

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Вам понадобится:

творог — 350 г;

яйцо — 1 шт.;

желток — 1 шт. (отдельно для теста + еще 1 для смазывания);

мука пшеничная просеянная — 70-100 г (в зависимости от влажности творога);

тертый твердый сыр — 180 г;

свежий укроп — небольшой пучок;

разрыхлитель — щепотка (по желанию);

соль, перец — по вкусу;

кунжут — для посыпки.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить творог, яйцо, желток, тертый сыр, измельченный укроп, соль и перец.

Сыр и яйца. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Добавить муку частями — ориентируясь на консистенцию массы. Если хотите более пышные бейглы — добавить щепотку разрыхлителя.

Приготовление бейглов. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Руками, смоченными в воде, сформировать небольшие кольца-бейглы. Выложить их на противень с пергаментом, смазать желтком и посыпать кунжутом.

Сырные бейглы с сыром. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Выпекать в разогретой до 180-200 °C духовке в течение 30 минут до румяной корочки.

Запеченные бейглы. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Подавать теплыми или охлажденными с любимой начинкой — например, с крем-сыром, слабосоленой рыбой и слайсами огурца.

Бутерброд с красной рыбой. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

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