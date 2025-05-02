Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Сырные бейглы на завтрак — для бутербродов вместо хлеба arrow

Сырные бейглы на завтрак — для бутербродов вместо хлеба

2 мая 2025 05:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Сырные бейглы с укропом — вкусный и полезный заменитель хлеба на завтрак
Сырные бейглы с сыром. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Домашние творожные бейглы с укропом — простой вариант завтрака без дрожжей и лишних хлопот. Идеально подходят для бутербродов или как замена хлеба — полезно, сытно и очень вкусно.

Рецепт опубликовала Валерия Матрохина на своей странице в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • творог — 350 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • желток — 1 шт. (отдельно для теста + еще 1 для смазывания);
  • мука пшеничная просеянная — 70-100 г (в зависимости от влажности творога);
  • тертый твердый сыр — 180 г;
  • свежий укроп — небольшой пучок;
  • разрыхлитель — щепотка (по желанию);
  • соль, перец — по вкусу;
  • кунжут — для посыпки.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить творог, яйцо, желток, тертый сыр, измельченный укроп, соль и перец.

сирні бейгли на сніданок, для бутербродів замість хліба
Сыр и яйца. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Добавить муку частями — ориентируясь на консистенцию массы. Если хотите более пышные бейглы — добавить щепотку разрыхлителя.

смачні сирні бейгли на сніданок, для бутербродів замість хліба
Приготовление бейглов. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Руками, смоченными в воде, сформировать небольшие кольца-бейглы. Выложить их на противень с пергаментом, смазать желтком и посыпать кунжутом.

сирні бейгли на сніданок для бутербродів
Сырные бейглы с сыром. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Выпекать в разогретой до 180-200 °C духовке в течение 30 минут до румяной корочки.

сирні бейгли на сніданок для приготування бутербродів
Запеченные бейглы. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Подавать теплыми или охлажденными с любимой начинкой — например, с крем-сыром, слабосоленой рыбой и слайсами огурца.

смачні сирні бейгли на сніданок для приготування бутербродів
Бутерброд с красной рыбой. Фото: скриншот instagram valeria.matrokhina

Ранее мы писали о вкусном венгерском паштете из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут.

Также обратите внимание на вкусный и быстрый перекус из батона и консервы за минуту.

Еще мы писали о кабачковой намазке — рецепт блюда из кабачков за копейки, о котором вы точно не знали.

Или приготовьте намазку из баклажанов по вкусу, как грибы, идеальная закуска.

бутерброд рецепты выпечка творог булочки
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:29 Это мощный сигнал Путину, — Белый дом о соглашении Украины и США

04:20 Цены местами просели — где на Западе Украины выгодно снять жилье

03:52 Когда заработает соглашение о недрах — Свириденко назвала срок

03:32 Мужчина из-за бедности поджег военное авто — что решил суд

02:48 Договор между Украиной и США — станет ли помехой вступлению в ЕС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:30 Мобилизация лиц с III группой инвалидности — когда это возможно

02:29 Украинский боксер не стал чемпионом мира и проиграл нокаутом

02:08 Владельцам поврежденного жилья подняли выплаты, но есть нюансы

01:47 Оккупанты давят на Сумщину и Харьковщину, — заявление Жорина

01:11 Запорожье после атаки РФ — опубликованы кадры последствий

04:29 Это мощный сигнал Путину, — Белый дом о соглашении Украины и США

04:20 Цены местами просели — где на Западе Украины выгодно снять жилье

03:52 Когда заработает соглашение о недрах — Свириденко назвала срок

03:32 Мужчина из-за бедности поджег военное авто — что решил суд

02:48 Договор между Украиной и США — станет ли помехой вступлению в ЕС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:30 Мобилизация лиц с III группой инвалидности — когда это возможно

02:29 Украинский боксер не стал чемпионом мира и проиграл нокаутом

02:08 Владельцам поврежденного жилья подняли выплаты, но есть нюансы

01:47 Оккупанты давят на Сумщину и Харьковщину, — заявление Жорина

01:11 Запорожье после атаки РФ — опубликованы кадры последствий

22:33 Соглашение о недрах с США — как это отразится на будущем Одесчины

06:33 Как изменилось отношение одесситов к 1 мая — празднуют или нет

30 апреля

22:33 Экстрим для всех — цены на отдых в Затоке в Одесской области

29 апреля

22:33 Туристическая Одесса во время войны — чем может удивить сегодня

28 апреля

22:33 Действительно ли война с Россией на финише — мнения одесситов

26 апреля

07:32 Отчисление из аспирантуры и изменения для студентов, — интервью

25 апреля

22:33 Посевная в Одесской области — будет ли Украина с зерном

06:33 Лекарства в аптеках подешевели на 27% — реакция одесситов

24 апреля

19:47 Цены в одесских магазинах — что подешевело после праздника

06:33 Экономические реалии — выиграет ли Украина от мирового кризиса

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Цветок смерти и одиночества — какое растение нельзя держать дома

22 апреля 2025

Строгие правила на границе — у кого могут отобрать валюту в 2025

18 апреля 2025

Сколько яиц должно быть в корзине на Пасху — символическая цифра

Почему белить деревья строго запрещено — должен знать каждый

19 апреля 2025

Люди с III группой инвалидности — какие льготы будут в мае

21 апреля 2025

Когда сажать кабачки и огурцы весной 2025 — лунный календарь

27 апреля 2025

Звонят мошенники — какие номера телефона стоит сразу блокировать

30 апреля 2025

Поляк признался, что его удивило в украинских супермаркетах

24 апреля 2025

В Украине нашли уникальный цветок — такой видят лишь раз в жизни

Трамп отреагировал на атаку РФ по Киеву и обратился к Путину