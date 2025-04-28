Смачна намазка на хліб для сніданку — рецепт на 700 г

Смачна намазка на хліб для сніданку — вийде 700 г
Ця намазка стане ідеальним доповненням до сніданку. З тунцем, яйцями та смачними спеціями — вам не доведеться довго готувати, а результат вас порадує!
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- багет — 1 шт.;
- вершкове масло — 50 г;
- варені яйця — 3 шт.;
- сир твердий — 100 г;
- кріп — за смаком;
- часник — 6-8 зуб.;
- тунець — 1 б.;
- майонез — 3-4 ст. л.
Для маринування цибулі:
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- цукор — 2 ч. л.;
- оцет — 1/2 ст. л.;
- окріп — 150 мл.
Спосіб приготування
Розігріти сковорідку, розтопити вершкове масло. Обсмажити шматочки багету до золотистої скоринки з обох боків.
Для маринування цибулю нарізати дрібними кубиками, додати сіль, цукор, залити оцтом і водою, залишити маринуватися.
Варені яйця та сир натерти на терці, додати подрібнений кріп. Натерти або вичавити часник через прес.
Додати тунець, мариновану цибулю та майонез, ретельно перемішати. Викласти намазку на грінки, подавати до столу.
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