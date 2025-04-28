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Смачна намазка на хліб для сніданку — вийде 700 г

28 квітня 2025 18:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Смачна намазка на хліб для сніданку — рецепт на 700 г
Намазка на хліб. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Ця намазка стане ідеальним доповненням до сніданку. З тунцем, яйцями та смачними спеціями — вам не доведеться довго готувати, а результат вас порадує!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • багет — 1 шт.;
  • вершкове масло — 50 г;
  • варені яйця — 3 шт.;
  • сир твердий — 100 г;
  • кріп — за смаком;
  • часник — 6-8 зуб.;
  • тунець — 1 б.;
  • майонез — 3-4 ст. л.

Для маринування цибулі:

  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • оцет — 1/2 ст. л.;
  • окріп — 150 мл.

Спосіб приготування

Розігріти сковорідку, розтопити вершкове масло. Обсмажити шматочки багету до золотистої скоринки з обох боків.

смачна намазка на хліб для сніданку
Смажений хліб. Фото: gospodynka.com.ua

Для маринування цибулю нарізати дрібними кубиками, додати сіль, цукор, залити оцтом і водою, залишити маринуватися.

намазка на хліб для сніданку
Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця та сир натерти на терці, додати подрібнений кріп. Натерти або вичавити часник через прес.

рецепт намазки на хліб для сніданку
Приготування бутербродів. Фото: gospodynka.com.ua

Додати тунець, мариновану цибулю та майонез, ретельно перемішати. Викласти намазку на грінки, подавати до столу.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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