Смачна намазка на хліб для сніданку — рецепт на 700 г

Намазка на хліб. Фото: gospodynka.com.ua

Ця намазка стане ідеальним доповненням до сніданку. З тунцем, яйцями та смачними спеціями — вам не доведеться довго готувати, а результат вас порадує!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

багет — 1 шт.;

вершкове масло — 50 г;

варені яйця — 3 шт.;

сир твердий — 100 г;

кріп — за смаком;

часник — 6-8 зуб.;

тунець — 1 б.;

майонез — 3-4 ст. л.

Для маринування цибулі:

цибуля — 1 шт.;

сіль — 1/2 ч. л.;

цукор — 2 ч. л.;

оцет — 1/2 ст. л.;

окріп — 150 мл.

Спосіб приготування

Розігріти сковорідку, розтопити вершкове масло. Обсмажити шматочки багету до золотистої скоринки з обох боків.

Смажений хліб. Фото: gospodynka.com.ua

Для маринування цибулю нарізати дрібними кубиками, додати сіль, цукор, залити оцтом і водою, залишити маринуватися.

Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця та сир натерти на терці, додати подрібнений кріп. Натерти або вичавити часник через прес.

Приготування бутербродів. Фото: gospodynka.com.ua

Додати тунець, мариновану цибулю та майонез, ретельно перемішати. Викласти намазку на грінки, подавати до столу.

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