Вкусная намазка на хлеб для завтрака — рецепт на 700 г

Намазка на хлеб. Фото: gospodynka.com.ua

Эта намазка станет идеальным дополнением к завтраку. С тунцом, яйцами и вкусными специями — вам не придется долго готовить, а результат вас порадует!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

багет — 1 шт.;

сливочное масло — 50 г;

вареные яйца — 3 шт.;

сыр твердый — 100 г;

укроп — по вкусу;

чеснок — 6-8 зуб.;

тунец — 1 б;

майонез — 3-4 ст. л.

Для маринования лука:

лук — 1 шт.;

соль — 1/2 ч. л.;

сахар — 2 ч. л.;

уксус — 1/2 ст. л.;

кипяток — 150 мл.

Способ приготовления

Разогреть сковородку, растопить сливочное масло. Обжарить кусочки багета до золотистой корочки с обеих сторон.

Жареный хлеб. Фото: gospodynka.com.ua

Для маринования лук нарезать мелкими кубиками, добавить соль, сахар, залить уксусом и водой, оставить мариноваться.

Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Вареные яйца и сыр натереть на терке, добавить измельченный укроп. Натереть или выдавить чеснок через пресс.

Приготовление бутербродов. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить тунец, маринованный лук и майонез, тщательно перемешать. Выложить намазку на гренки, подавать к столу.

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