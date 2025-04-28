Вкусная намазка на хлеб для завтрака — рецепт на 700 г

Вкусная намазка на хлеб для завтрака — получится 700 г
Эта намазка станет идеальным дополнением к завтраку. С тунцом, яйцами и вкусными специями — вам не придется долго готовить, а результат вас порадует!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- багет — 1 шт.;
- сливочное масло — 50 г;
- вареные яйца — 3 шт.;
- сыр твердый — 100 г;
- укроп — по вкусу;
- чеснок — 6-8 зуб.;
- тунец — 1 б;
- майонез — 3-4 ст. л.
Для маринования лука:
- лук — 1 шт.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- сахар — 2 ч. л.;
- уксус — 1/2 ст. л.;
- кипяток — 150 мл.
Способ приготовления
Разогреть сковородку, растопить сливочное масло. Обжарить кусочки багета до золотистой корочки с обеих сторон.
Для маринования лук нарезать мелкими кубиками, добавить соль, сахар, залить уксусом и водой, оставить мариноваться.
Вареные яйца и сыр натереть на терке, добавить измельченный укроп. Натереть или выдавить чеснок через пресс.
Добавить тунец, маринованный лук и майонез, тщательно перемешать. Выложить намазку на гренки, подавать к столу.
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