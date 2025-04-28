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Вкусная намазка на хлеб для завтрака — получится 700 г

28 апреля 2025 18:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Вкусная намазка на хлеб для завтрака — рецепт на 700 г
Намазка на хлеб. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Эта намазка станет идеальным дополнением к завтраку. С тунцом, яйцами и вкусными специями — вам не придется долго готовить, а результат вас порадует!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • багет — 1 шт.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • вареные яйца — 3 шт.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • укроп — по вкусу;
  • чеснок — 6-8 зуб.;
  • тунец — 1 б;
  • майонез — 3-4 ст. л.

Для маринования лука:

  • лук — 1 шт.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • уксус — 1/2 ст. л.;
  • кипяток — 150 мл.

Способ приготовления

Разогреть сковородку, растопить сливочное масло. Обжарить кусочки багета до золотистой корочки с обеих сторон.

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Жареный хлеб. Фото: gospodynka.com.ua

Для маринования лук нарезать мелкими кубиками, добавить соль, сахар, залить уксусом и водой, оставить мариноваться.

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Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Вареные яйца и сыр натереть на терке, добавить измельченный укроп. Натереть или выдавить чеснок через пресс.

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Приготовление бутербродов. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить тунец, маринованный лук и майонез, тщательно перемешать. Выложить намазку на гренки, подавать к столу.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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