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Булочки з сосисками з листкового тіста — рецепт на сніданок

23 квітня 2025 05:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Булочки з сосисками та сиром з листкового тіста — швидкий рецепт на сніданок чи перекус
Варены сосиски. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Якщо у вас в холодильнику є листкове тісто та кілька сосисок — у вас вже є все для смачної домашньої випічки. Ці пухкі, ароматні булочки з хрусткою скоринкою готуються за лічені хвилини і розлітаються ще теплими. Спробуйте раз — і будете повертатися до рецепта знову і знову.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • сосиски — 2 шт. (приблизно 100 г);
  • твердий сир — 80 г;
  • листкове дріжджове тісто — 250 г;
  • вершкове масло або олія — 20 г;
  • яйце — 1 шт.

Спосіб приготування

Розморозити листкове тісто при кімнатній температурі. Присипати стіл борошном, розкачати пласт тіста в одному напрямку до подвійного розміру, за потреби — злегка розтягнути руками.

булочки з сосисками з листкового тіста, рецепт на сніданок
Сосиски та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Змастити тісто розтопленим маслом або маргарином. Натерти на великій тертці сосиски й сир. Рівномірно розподілити начинку по всій поверхні тіста.

рецепт на сніданок булочки з сосисками з листкового тіста
Булки з сосисками та сиром. Фото: smachnenke.com.ua

Акуратно згорнути пласт у щільний рулет, защипнути край. Нарізати рулет на 6 рівних частин і трохи приплюснути кожну долонею.

рецепт булок з сосисками з листкового тіста
Готовий сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти булочки на деко, застелене пергаментом. Змастити верх збитим яйцем. Випікати в розігрітій до 180°C духовці приблизно 20 хвилин, або до золотистої скоринки. За потреби — залишити ще на кілька хвилин.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

03:26 В "Азов" потрібні освітяни — нова вакансія у бригаді

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