Булочки з сосисками та сиром з листкового тіста — швидкий рецепт на сніданок чи перекус

Варены сосиски. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо у вас в холодильнику є листкове тісто та кілька сосисок — у вас вже є все для смачної домашньої випічки. Ці пухкі, ароматні булочки з хрусткою скоринкою готуються за лічені хвилини і розлітаються ще теплими. Спробуйте раз — і будете повертатися до рецепта знову і знову.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

сосиски — 2 шт. (приблизно 100 г);

твердий сир — 80 г;

листкове дріжджове тісто — 250 г;

вершкове масло або олія — 20 г;

яйце — 1 шт.

Спосіб приготування

Розморозити листкове тісто при кімнатній температурі. Присипати стіл борошном, розкачати пласт тіста в одному напрямку до подвійного розміру, за потреби — злегка розтягнути руками.

Сосиски та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Змастити тісто розтопленим маслом або маргарином. Натерти на великій тертці сосиски й сир. Рівномірно розподілити начинку по всій поверхні тіста.

Булки з сосисками та сиром. Фото: smachnenke.com.ua

Акуратно згорнути пласт у щільний рулет, защипнути край. Нарізати рулет на 6 рівних частин і трохи приплюснути кожну долонею.

Готовий сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти булочки на деко, застелене пергаментом. Змастити верх збитим яйцем. Випікати в розігрітій до 180°C духовці приблизно 20 хвилин, або до золотистої скоринки. За потреби — залишити ще на кілька хвилин.

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