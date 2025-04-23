Булочки з сосисками та сиром з листкового тіста — швидкий рецепт на сніданок чи перекус

Булочки з сосисками з листкового тіста — рецепт на сніданок
Якщо у вас в холодильнику є листкове тісто та кілька сосисок — у вас вже є все для смачної домашньої випічки. Ці пухкі, ароматні булочки з хрусткою скоринкою готуються за лічені хвилини і розлітаються ще теплими. Спробуйте раз — і будете повертатися до рецепта знову і знову.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сосиски — 2 шт. (приблизно 100 г);
- твердий сир — 80 г;
- листкове дріжджове тісто — 250 г;
- вершкове масло або олія — 20 г;
- яйце — 1 шт.
Спосіб приготування
Розморозити листкове тісто при кімнатній температурі. Присипати стіл борошном, розкачати пласт тіста в одному напрямку до подвійного розміру, за потреби — злегка розтягнути руками.
Змастити тісто розтопленим маслом або маргарином. Натерти на великій тертці сосиски й сир. Рівномірно розподілити начинку по всій поверхні тіста.
Акуратно згорнути пласт у щільний рулет, защипнути край. Нарізати рулет на 6 рівних частин і трохи приплюснути кожну долонею.
Викласти булочки на деко, застелене пергаментом. Змастити верх збитим яйцем. Випікати в розігрітій до 180°C духовці приблизно 20 хвилин, або до золотистої скоринки. За потреби — залишити ще на кілька хвилин.
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