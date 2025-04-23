Булочки с сосисками и сыром из слоеного теста — быстрый рецепт на завтрак или перекус

Вареные сосиски. Фото: smachnenke.com.ua

Если у вас в холодильнике есть слоеное тесто и несколько сосисок — у вас уже есть все для вкусной домашней выпечки. Эти воздушные, ароматные булочки с хрустящей корочкой готовятся за считанные минуты и разлетаются еще теплыми. Попробуйте раз — и будете возвращаться к рецепту снова и снова.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

сосиски — 2 шт. (примерно 100 г);

твердый сыр — 80 г;

слоеное дрожжевое тесто — 250 г;

сливочное или растительное масло — 20 г;

яйцо — 1 шт.

Способ приготовления

Разморозить слоеное тесто при комнатной температуре. Присыпать стол мукой, раскатать пласт теста в одном направлении до двойного размера, при необходимости - слегка растянуть руками.

Сосиски и сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Смазать тесто растопленным маслом или маргарином. Натереть на крупной терке сосиски и сыр. Равномерно распределить начинку по всей поверхности теста.

Булки с сосисками и сыром. Фото: smachnenke.com.ua

Аккуратно свернуть пласт в плотный рулет, защипнуть край. Нарезать рулет на 6 равных частей и немного приплюснуть каждую ладонью.

Готовый завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить булочки на противень, застеленный пергаментом. Смазать верх взбитым яйцом. Выпекать в разогретой до 180°C духовке примерно 20 минут, или до золотистой корочки. При необходимости - оставить еще на несколько минут.

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