Булочки с сосисками и сыром из слоеного теста — быстрый рецепт на завтрак или перекус

Булочки с сосисками из слоеного теста — рецепт на завтрак
Если у вас в холодильнике есть слоеное тесто и несколько сосисок — у вас уже есть все для вкусной домашней выпечки. Эти воздушные, ароматные булочки с хрустящей корочкой готовятся за считанные минуты и разлетаются еще теплыми. Попробуйте раз — и будете возвращаться к рецепту снова и снова.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- сосиски — 2 шт. (примерно 100 г);
- твердый сыр — 80 г;
- слоеное дрожжевое тесто — 250 г;
- сливочное или растительное масло — 20 г;
- яйцо — 1 шт.
Способ приготовления
Разморозить слоеное тесто при комнатной температуре. Присыпать стол мукой, раскатать пласт теста в одном направлении до двойного размера, при необходимости - слегка растянуть руками.
Смазать тесто растопленным маслом или маргарином. Натереть на крупной терке сосиски и сыр. Равномерно распределить начинку по всей поверхности теста.
Аккуратно свернуть пласт в плотный рулет, защипнуть край. Нарезать рулет на 6 равных частей и немного приплюснуть каждую ладонью.
Выложить булочки на противень, застеленный пергаментом. Смазать верх взбитым яйцом. Выпекать в разогретой до 180°C духовке примерно 20 минут, или до золотистой корочки. При необходимости - оставить еще на несколько минут.
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