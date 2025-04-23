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Булочки с сосисками из слоеного теста — рецепт на завтрак

23 апреля 2025 05:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Булочки с сосисками и сыром из слоеного теста — быстрый рецепт на завтрак или перекус
Вареные сосиски. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Если у вас в холодильнике есть слоеное тесто и несколько сосисок — у вас уже есть все для вкусной домашней выпечки. Эти воздушные, ароматные булочки с хрустящей корочкой готовятся за считанные минуты и разлетаются еще теплыми. Попробуйте раз — и будете возвращаться к рецепту снова и снова.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • сосиски — 2 шт. (примерно 100 г);
  • твердый сыр — 80 г;
  • слоеное дрожжевое тесто — 250 г;
  • сливочное или растительное масло — 20 г;
  • яйцо — 1 шт.

Способ приготовления

Разморозить слоеное тесто при комнатной температуре. Присыпать стол мукой, раскатать пласт теста в одном направлении до двойного размера, при необходимости - слегка растянуть руками.

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Сосиски и сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Смазать тесто растопленным маслом или маргарином. Натереть на крупной терке сосиски и сыр. Равномерно распределить начинку по всей поверхности теста.

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Булки с сосисками и сыром. Фото: smachnenke.com.ua

Аккуратно свернуть пласт в плотный рулет, защипнуть край. Нарезать рулет на 6 равных частей и немного приплюснуть каждую ладонью.

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Готовый завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить булочки на противень, застеленный пергаментом. Смазать верх взбитым яйцом. Выпекать в разогретой до 180°C духовке примерно 20 минут, или до золотистой корочки. При необходимости - оставить еще на несколько минут.

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02:30 Какие болезни суставов освобождают от мобилизации в ВСУ — список

02:22 В Харькове в результате атаки РФ масштабный пожар

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

01:58 В Харькове прогремел еще один взрыв

01:40 С Усиком записали самое милое видео в боксе

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