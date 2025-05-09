Торт Сметанник без духовки — простий рецепт з 3 інгредієнтів

Торт "Сметанник". Фото: smachnenke.com.ua

Щоб потішити себе та своїх рідних тортом "Сметанник", не обов'язково мати духовку та витрачати багато продуктів. Лише три прості інгредієнти — і на столі вже ніжний, легкий десерт, що тане в роті.

Рецептом поділилися Smachnenke.

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Вам знадобиться:

Для тіста

сметана (15-20%) — 200 г;

цукор — 150 г;

борошно — 300 г;

сода — 1 ч. л.;

лимонний сік або оцет;

дрібка солі.

Для крему

сметана — 500 г;

цукрова пудра — 2-3 ст. л.

Спосіб приготування

У мисці поєднати сметану, цукор та дрібку солі. Соду погасити лимонним соком або оцтом та додати до сметани. Обережно просіяти борошно та замісити м'яке тісто. Воно має вийти еластичним та трохи липнути до рук.

Готове тісто розділити на 8 частин приблизно по 80 г. Кожен шматочок розкачати у тонкий пласт та вирізати коло за допомогою тарілки або кришки. З обрізків тіста зробити ще один пласт.

Готове тісто для коржів. Фото: smachnenke.com.ua

Коржі випікати на розігрітій пательні на повільному вогні приблизно 2 хвилини з кожного боку.

Приготування коржів. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготування крему змішати жирну сметану та цукрову пудру. Краще робити це вінчиком, а не міксером, щоб крем не вийшов занадто рідким.

Зібрати торт — корж, зверху крем і знову корж. Один корж подрібнити у блендері для декору. Залишками крему змастити верх та боки крему та присипати крихтами. Прикрасити за бажанням.

Формування торта. Фото: smachnenke.com.ua

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