Торт Сметанник без духовки — простой рецепт из 3 ингредиентов

Нежный "Сметанник" без духовки — понадобятся 3 ингредиента
Чтобы порадовать себя и своих родных тортом "Сметанник", не обязательно иметь духовку и тратить много продуктов. Всего три простых ингредиента — и на столе уже нежный, легкий десерт, который тает во рту.
Рецептом поделились Smachnenke.
Вам понадобится:
Для теста
- сметана (15-20%) — 200 г;
- сахар — 150 г;
- мука — 300 г;
- сода — 1 ч. л.;
- лимонный сок или уксус;
- щепотка соли.
Для крема
- сметана — 500 г;
- сахарная пудра — 2-3 ст. л.
Способ приготовления
В миске соединить сметану, сахар и щепотку соли. Соду погасить лимонным соком или уксусом и добавить к сметане. Осторожно просеять муку и замесить мягкое тесто. Оно должно получиться эластичным и немного липнуть к рукам.
Готовое тесто разделить на 8 частей примерно по 80 г. Каждый кусочек раскатать в тонкий пласт и вырезать круг с помощью тарелки или крышки. Из обрезков теста сделать еще один пласт.
Коржи выпекать на разогретой сковороде на медленном огне примерно 2 минуты с каждой стороны.
Для приготовления крема смешать жирную сметану и сахарную пудру. Лучше делать это венчиком, а не миксером, чтобы крем не получился слишком жидким.
Собрать торт — корж, сверху крем и снова корж. Один корж измельчить в блендере для декора. Остатками крема смазать верх и бока крема и присыпать крошками. Украсить по желанию.
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