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Нежный "Сметанник" без духовки — понадобятся 3 ингредиента

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Дата публикации 9 мая 2025 19:11
Торт Сметанник без духовки — простой рецепт из 3 ингредиентов
Торт "Сметанник". Фото: smachnenke.com.ua

Чтобы порадовать себя и своих родных тортом "Сметанник", не обязательно иметь духовку и тратить много продуктов. Всего три простых ингредиента — и на столе уже нежный, легкий десерт, который тает во рту.

Рецептом поделились Smachnenke.

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Вам понадобится:

Для теста

  • сметана (15-20%) — 200 г;
  • сахар — 150 г;
  • мука — 300 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • лимонный сок или уксус;
  • щепотка соли.

Для крема

  • сметана — 500 г;
  • сахарная пудра — 2-3 ст. л.

Способ приготовления

В миске соединить сметану, сахар и щепотку соли. Соду погасить лимонным соком или уксусом и добавить к сметане. Осторожно просеять муку и замесить мягкое тесто. Оно должно получиться эластичным и немного липнуть к рукам.

Готовое тесто разделить на 8 частей примерно по 80 г. Каждый кусочек раскатать в тонкий пласт и вырезать круг с помощью тарелки или крышки. Из обрезков теста сделать еще один пласт.

Швидкий Сметанник без духовки - рецепт
Готовое тесто для лепешек. Фото: smachnenke.com.ua

Коржи выпекать на разогретой сковороде на медленном огне примерно 2 минуты с каждой стороны.

Сметанник на пательні з 3 інгредієнтів - рецепт
Приготовление коржей. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготовления крема смешать жирную сметану и сахарную пудру. Лучше делать это венчиком, а не миксером, чтобы крем не получился слишком жидким.

Собрать торт — корж, сверху крем и снова корж. Один корж измельчить в блендере для декора. Остатками крема смазать верх и бока крема и присыпать крошками. Украсить по желанию.

Торт Сметанник на сковороді - рецепт з фото
Формирование торта. Фото: smachnenke.com.ua

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десерт рецепты торт рецепт выпечка
Мария Вишнева - Редактор
Автор:
Мария Вишнева
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