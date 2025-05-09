Торт Сметанник без духовки — простой рецепт из 3 ингредиентов

Торт "Сметанник". Фото: smachnenke.com.ua

Чтобы порадовать себя и своих родных тортом "Сметанник", не обязательно иметь духовку и тратить много продуктов. Всего три простых ингредиента — и на столе уже нежный, легкий десерт, который тает во рту.

Рецептом поделились Smachnenke.

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Вам понадобится:

Для теста

сметана (15-20%) — 200 г;

сахар — 150 г;

мука — 300 г;

сода — 1 ч. л.;

лимонный сок или уксус;

щепотка соли.

Для крема

сметана — 500 г;

сахарная пудра — 2-3 ст. л.

Способ приготовления

В миске соединить сметану, сахар и щепотку соли. Соду погасить лимонным соком или уксусом и добавить к сметане. Осторожно просеять муку и замесить мягкое тесто. Оно должно получиться эластичным и немного липнуть к рукам.

Готовое тесто разделить на 8 частей примерно по 80 г. Каждый кусочек раскатать в тонкий пласт и вырезать круг с помощью тарелки или крышки. Из обрезков теста сделать еще один пласт.

Готовое тесто для лепешек. Фото: smachnenke.com.ua

Коржи выпекать на разогретой сковороде на медленном огне примерно 2 минуты с каждой стороны.

Приготовление коржей. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготовления крема смешать жирную сметану и сахарную пудру. Лучше делать это венчиком, а не миксером, чтобы крем не получился слишком жидким.

Собрать торт — корж, сверху крем и снова корж. Один корж измельчить в блендере для декора. Остатками крема смазать верх и бока крема и присыпать крошками. Украсить по желанию.

Формирование торта. Фото: smachnenke.com.ua

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