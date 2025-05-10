Булочки-равлики із сиром — рецепт з дитинства

Булочки із сиром. Фото: filizhanka.top

Ароматні домашні сирні булочки з м'яким тістом та ніжною сирною начинкою створюють ідеальне поєднання та навіюють спогади про дитинство для затишного чаювання. Готуються вони просто, а смакують так, ніби їх щойно спекла бабуся.

Рецептом ділиться Filizhanka.

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Вам знадобиться:

Для тіста

живі дріжджі — 15 г;

цукор — 80 г;

молоко — 200 мл;

борошно — 450 г;

яйця — 2 шт.;

вершкове масло — 50 г;

сіль — 1/4 ч. л.

жовток + 1 ст. л.

молоко — для змащування.

Для начинки

кисломолочний сир — 400 г;

цукор — 65 г;

ванілін на смак;

яєчний білок — 1 шт.

Спосіб приготування

Дріжджі розтерти із 1 ч. л. ложкою цукру та додати трохи молока, перемішати до однорідності. Влити решту молока та всипати 4 ст. л. борошна від загальної кількості. Добре перемішати до консистенції сметани та залишити у теплому місці під плівкою на 20 хвилин.

Опара для тіста. Фото: filizhanka.top

В окремій мисці змішати яйця, цукор, сіль та м'яке вершкове масло. До маси додати опару та перемішати вінчиком. Порційно додати просіяне борошно та замісити м'яке тісто. Залишити тісто у теплому місці під плівкою на 1-1,5 години.

Тісто для булочок. Фото: filizhanka.top

Для приготування начинки змішати до однорідної маси сир, цукор, ванілін або ванільний цукор та яєчний білок.

Приготування начинки. Фото: filizhanka.top

Тісто розкачати у великий прямокутний пласт. Зверху викласти начинку та загорнути тісто у рулет. Нарізати порційні булочки та викласти на застелене пергаментом деко, залишити ще на 20 хвилин.

Формування булочок. Фото: filizhanka.top

Жовток та 1 ст. л. молока змішати до однорідності та змастити булочки перед випіканням. Випікати "равликів" у духовці при температурі 180 градусів 20-25 хвилин.

Булочки перед випіканням. Фото: filizhanka.top

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