Булочки-равлики із сиром — рецепт з дитинства

Сирні "равлики" до чаю — смак, як у дитинстві
Ароматні домашні сирні булочки з м'яким тістом та ніжною сирною начинкою створюють ідеальне поєднання та навіюють спогади про дитинство для затишного чаювання. Готуються вони просто, а смакують так, ніби їх щойно спекла бабуся.
Рецептом ділиться Filizhanka.
Вам знадобиться:
Для тіста
- живі дріжджі — 15 г;
- цукор — 80 г;
- молоко — 200 мл;
- борошно — 450 г;
- яйця — 2 шт.;
- вершкове масло — 50 г;
- сіль — 1/4 ч. л.
- жовток + 1 ст. л.
- молоко — для змащування.
Для начинки
- кисломолочний сир — 400 г;
- цукор — 65 г;
- ванілін на смак;
- яєчний білок — 1 шт.
Спосіб приготування
Дріжджі розтерти із 1 ч. л. ложкою цукру та додати трохи молока, перемішати до однорідності. Влити решту молока та всипати 4 ст. л. борошна від загальної кількості. Добре перемішати до консистенції сметани та залишити у теплому місці під плівкою на 20 хвилин.
В окремій мисці змішати яйця, цукор, сіль та м'яке вершкове масло. До маси додати опару та перемішати вінчиком. Порційно додати просіяне борошно та замісити м'яке тісто. Залишити тісто у теплому місці під плівкою на 1-1,5 години.
Для приготування начинки змішати до однорідної маси сир, цукор, ванілін або ванільний цукор та яєчний білок.
Тісто розкачати у великий прямокутний пласт. Зверху викласти начинку та загорнути тісто у рулет. Нарізати порційні булочки та викласти на застелене пергаментом деко, залишити ще на 20 хвилин.
Жовток та 1 ст. л. молока змішати до однорідності та змастити булочки перед випіканням. Випікати "равликів" у духовці при температурі 180 градусів 20-25 хвилин.
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