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Сирні "равлики" до чаю — смак, як у дитинстві

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Дата публікації: 10 травня 2025 19:11
Булочки-равлики із сиром — рецепт з дитинства
Булочки із сиром. Фото: filizhanka.top

Ароматні домашні сирні булочки з м'яким тістом та ніжною сирною начинкою створюють ідеальне поєднання та навіюють спогади про дитинство для затишного чаювання. Готуються вони просто, а смакують так, ніби їх щойно спекла бабуся.

Рецептом ділиться Filizhanka.

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Вам знадобиться:

Для тіста

  • живі дріжджі — 15 г;
  • цукор — 80 г;
  • молоко — 200 мл;
  • борошно — 450 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • вершкове масло — 50 г;
  • сіль — 1/4 ч. л.
  • жовток + 1 ст. л.
  • молоко — для змащування.

Для начинки

  • кисломолочний сир — 400 г;
  • цукор — 65 г;
  • ванілін на смак;
  • яєчний білок — 1 шт.

Спосіб приготування

Дріжджі розтерти із 1 ч. л. ложкою цукру та додати трохи молока, перемішати до однорідності. Влити решту молока та всипати 4 ст. л. борошна від загальної кількості. Добре перемішати до консистенції сметани та залишити у теплому місці під плівкою на 20 хвилин.

Булочки з сиром - рецепт з фото
Опара для тіста. Фото: filizhanka.top

В окремій мисці змішати яйця, цукор, сіль та м'яке вершкове масло. До маси додати опару та перемішати вінчиком. Порційно додати просіяне борошно та замісити м'яке тісто. Залишити тісто у теплому місці під плівкою на 1-1,5 години.

Булочки равлики з сиром - як приготувати
Тісто для булочок. Фото: filizhanka.top

Для приготування начинки змішати до однорідної маси сир, цукор, ванілін або ванільний цукор та яєчний білок.

Булочки-завиванці з кисломолочним сиром - рецепт
Приготування начинки. Фото: filizhanka.top

Тісто розкачати у великий прямокутний пласт. Зверху викласти начинку та загорнути тісто у рулет. Нарізати порційні булочки та викласти на застелене пергаментом деко, залишити ще на 20 хвилин. 

Булочки-равлики з сиром - покроковий рецепт
Формування булочок. Фото: filizhanka.top

Жовток та 1 ст. л. молока змішати до однорідності та змастити булочки перед випіканням. Випікати "равликів" у духовці при температурі 180 градусів 20-25 хвилин.

Булочки з сирною начинкою - рецепт з фото
Булочки перед випіканням. Фото: filizhanka.top

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Марія Вишнева - Редактор
Автор:
Марія Вишнева
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