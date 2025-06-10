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Главная Рецепты Творожное мороженое 1965 — идеально в жару, десерт без сливок

Творожное мороженое 1965 — идеально в жару, десерт без сливок

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 03:00
Творожное мороженое 1965 года — освежающий домашний десерт, который точно понравится детям
Творожное мороженое. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт из прошлого века снова набирает популярность. Творожное мороженое 1965 года готовится без сливок и лишнего сахара, но имеет нежную кремовую текстуру и насыщенный вкус. Идеальный вариант для жарких дней и детей, которые любят натуральные десерты.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • творог — 360 г;
  • сливочное масло (мягкое) — 60 г;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • шоколад — 70-100 г.

Способ приготовления

Соединить творог с мягким сливочным маслом, обычным и ванильным сахаром.

рецепт морозива без вершків
Творог и масло. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить массу блендером до однородной кремовой консистенции.

простий рецепт морозива без вершків
Творожная масса. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить массу в кондитерский мешок или пакет, сформировать колбаски на доске, застеленной пищевой пленкой.

рецепт морозива без вершків на основі кисломолочного сиру
Готовый десерт готов. Фото: gospodynka.com.ua

Положить в морозильную камеру на 30 минут. После замораживания вставить деревянные шпажки. Полить растопленным шоколадом и снова заморозить до полного застывания.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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