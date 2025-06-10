Творожное мороженое 1965 года — освежающий домашний десерт, который точно понравится детям

Творожное мороженое 1965 — идеально в жару, десерт без сливок
Этот рецепт из прошлого века снова набирает популярность. Творожное мороженое 1965 года готовится без сливок и лишнего сахара, но имеет нежную кремовую текстуру и насыщенный вкус. Идеальный вариант для жарких дней и детей, которые любят натуральные десерты.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творог — 360 г;
- сливочное масло (мягкое) — 60 г;
- сахар — 3 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- шоколад — 70-100 г.
Способ приготовления
Соединить творог с мягким сливочным маслом, обычным и ванильным сахаром.
Взбить массу блендером до однородной кремовой консистенции.
Выложить массу в кондитерский мешок или пакет, сформировать колбаски на доске, застеленной пищевой пленкой.
Положить в морозильную камеру на 30 минут. После замораживания вставить деревянные шпажки. Полить растопленным шоколадом и снова заморозить до полного застывания.
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