Творожное мороженое 1965 года — освежающий домашний десерт, который точно понравится детям

Творожное мороженое. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт из прошлого века снова набирает популярность. Творожное мороженое 1965 года готовится без сливок и лишнего сахара, но имеет нежную кремовую текстуру и насыщенный вкус. Идеальный вариант для жарких дней и детей, которые любят натуральные десерты.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

творог — 360 г;

сливочное масло (мягкое) — 60 г;

сахар — 3 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

шоколад — 70-100 г.

Способ приготовления

Соединить творог с мягким сливочным маслом, обычным и ванильным сахаром.

Творог и масло. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить массу блендером до однородной кремовой консистенции.

Творожная масса. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить массу в кондитерский мешок или пакет, сформировать колбаски на доске, застеленной пищевой пленкой.

Готовый десерт готов. Фото: gospodynka.com.ua

Положить в морозильную камеру на 30 минут. После замораживания вставить деревянные шпажки. Полить растопленным шоколадом и снова заморозить до полного застывания.

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