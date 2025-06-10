Сиркове морозиво 1965 року — освіжаючий домашній десерт, який точно сподобається дітям

Сиркове морозиво 1965 — ідеально у спеку, десерт без вершків
Цей рецепт з минулого століття знову набирає популярності. Сиркове морозиво 1965 року готується без вершків та зайвого цукру, але має ніжну кремову текстуру й насичений смак. Ідеальний варіант для спекотних днів і дітлахів, які полюбляють натуральні десерти.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний — 360 г;
- вершкове масло (м’яке) — 60 г;
- цукор — 3 ст. л.;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- шоколад — 70–100 г.
Спосіб приготування
З’єднати сир із м’яким вершковим маслом, звичайним і ванільним цукром.
Збити масу блендером до однорідної кремової консистенції.
Викласти масу в кондитерський мішок або пакет, сформувати ковбаски на дошці, застеленій харчовою плівкою.
Покласти в морозильну камеру на 30 хвилин. Після заморожування вставити дерев’яні шпажки. Полити розтопленим шоколадом і знову заморозити до повного застигання.
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