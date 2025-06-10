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Головна Рецепти Сиркове морозиво 1965 — ідеально у спеку, десерт без вершків

Сиркове морозиво 1965 — ідеально у спеку, десерт без вершків

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Дата публікації: 10 червня 2025 03:00
Сиркове морозиво 1965 року — освіжаючий домашній десерт, який точно сподобається дітям
Сиркове морозиво. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт з минулого століття знову набирає популярності. Сиркове морозиво 1965 року готується без вершків та зайвого цукру, але має ніжну кремову текстуру й насичений смак. Ідеальний варіант для спекотних днів і дітлахів, які полюбляють натуральні десерти.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 360 г;
  • вершкове масло (м’яке) — 60 г;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • шоколад — 70–100 г.

Спосіб приготування

З’єднати сир із м’яким вершковим маслом, звичайним і ванільним цукром.

рецепт морозива без вершків
Сир та масло. Фото: gospodynka.com.ua

Збити масу блендером до однорідної кремової консистенції.

простий рецепт морозива без вершків
Сиркова маса. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти масу в кондитерський мішок або пакет, сформувати ковбаски на дошці, застеленій харчовою плівкою.

рецепт морозива без вершків на основі кисломолочного сиру
Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Покласти в морозильну камеру на 30 хвилин. Після заморожування вставити дерев’яні шпажки. Полити розтопленим шоколадом і знову заморозити до повного застигання.

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морозиво десерт рецепт кисломолочний сир вершкове масло
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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