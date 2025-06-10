Сиркове морозиво 1965 року — освіжаючий домашній десерт, який точно сподобається дітям

Сиркове морозиво. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт з минулого століття знову набирає популярності. Сиркове морозиво 1965 року готується без вершків та зайвого цукру, але має ніжну кремову текстуру й насичений смак. Ідеальний варіант для спекотних днів і дітлахів, які полюбляють натуральні десерти.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 360 г;

вершкове масло (м’яке) — 60 г;

цукор — 3 ст. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

шоколад — 70–100 г.

Спосіб приготування

З’єднати сир із м’яким вершковим маслом, звичайним і ванільним цукром.

Сир та масло. Фото: gospodynka.com.ua

Збити масу блендером до однорідної кремової консистенції.

Сиркова маса. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти масу в кондитерський мішок або пакет, сформувати ковбаски на дошці, застеленій харчовою плівкою.

Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Покласти в морозильну камеру на 30 хвилин. Після заморожування вставити дерев’яні шпажки. Полити розтопленим шоколадом і знову заморозити до повного застигання.

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