Італійський десерт Ніжність з полуничним пудингом і йогуртом — легкий і неймовірно смачний

Десерт "Ніжність" за рецептом італійської подруги
Цей легкий кремовий десерт із нотками ванілі, полуничним пудингом і свіжими ягодами подарує відчуття справжнього літа. Рецепт з Італії дивує ніжністю, простотою приготування і яскравим смаком — спробуйте приготувати вдома, і він стане вашим улюбленим.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- молоко — 500 мл.;
- цукор — 3 ст. л.;
- кукурудзяний крохмаль — 3 ст. л.;
- ванільний йогурт — 125 г;
- ваніль — на смак.
Для ягідного шару:
- вода — 250 мл.;
- пудинг полуничний (сухий) — 40 г;
- полуниця — 250 г.
Спосіб приготування
У каструлі змішати молоко, цукор і крохмаль. Збити все віничком до однорідної консистенції. Варити на повільному вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Зняти з плити, додати ваніль і ванільний йогурт. Добре перемішати.
Розлити молочну масу у склянки або креманки. Дати охолонути за кімнатної температури. Тим часом приготувати полуничний шар: у каструлі змішати воду з сухим пудингом, варити на повільному вогні до загустіння, постійно помішуючи. Зняти з вогню і залишити охолонути.
Полуницю нарізати невеликими шматочками. Викласти на молочну основу, залити остиглим пудингом.
Накрити склянки плівкою і поставити в холодильник на 4 години до повного охолодження. Перед подачею можна прикрасити м’ятою або свіжими ягодами.
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