Італійський десерт Ніжність з полуничним пудингом і йогуртом — легкий і неймовірно смачний

Десерт "Ніжність". Фото: smachnenke.com.ua

Цей легкий кремовий десерт із нотками ванілі, полуничним пудингом і свіжими ягодами подарує відчуття справжнього літа. Рецепт з Італії дивує ніжністю, простотою приготування і яскравим смаком — спробуйте приготувати вдома, і він стане вашим улюбленим.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

молоко — 500 мл.;

цукор — 3 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль — 3 ст. л.;

ванільний йогурт — 125 г;

ваніль — на смак.

Для ягідного шару:

вода — 250 мл.;

пудинг полуничний (сухий) — 40 г;

полуниця — 250 г.

Спосіб приготування

У каструлі змішати молоко, цукор і крохмаль. Збити все віничком до однорідної консистенції. Варити на повільному вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Зняти з плити, додати ваніль і ванільний йогурт. Добре перемішати.

Молочна маса. Фото: smachnenke.com.ua

Розлити молочну масу у склянки або креманки. Дати охолонути за кімнатної температури. Тим часом приготувати полуничний шар: у каструлі змішати воду з сухим пудингом, варити на повільному вогні до загустіння, постійно помішуючи. Зняти з вогню і залишити охолонути.

Полуниця та крем. Фото: smachnenke.com.ua

Полуницю нарізати невеликими шматочками. Викласти на молочну основу, залити остиглим пудингом.

Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити склянки плівкою і поставити в холодильник на 4 години до повного охолодження. Перед подачею можна прикрасити м’ятою або свіжими ягодами.

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