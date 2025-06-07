Итальянский десерт Нежность с клубничным пудингом и йогуртом — легкий и невероятно вкусный

Десерт "Нежность". Фото: smachnenke.com.ua

Этот легкий кремовый десерт с нотками ванили, клубничным пудингом и свежими ягодами подарит ощущение настоящего лета. Рецепт из Италии удивляет нежностью, простотой приготовления и ярким вкусом — попробуйте приготовить дома, и он станет вашим любимым.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

молоко — 500 мл.;

сахар — 3 ст. л.;

кукурузный крахмал — 3 ст. л.;

ванильный йогурт — 125 г;

ваниль — по вкусу.

Для ягодного слоя:

вода — 250 мл.;

пудинг клубничный (сухой) — 40 г;

клубника — 250 г.

Способ приготовления

В кастрюле смешать молоко, сахар и крахмал. Взбить все венчиком до однородной консистенции. Варить на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. Снять с плиты, добавить ваниль и ванильный йогурт. Хорошо перемешать.

Молочная масса. Фото: smachnenke.com.ua

Разлить молочную массу в стаканы или креманки. Дать остыть при комнатной температуре. Тем временем приготовить клубничный слой: в кастрюле смешать воду с сухим пудингом, варить на медленном огне до загустения, постоянно помешивая. Снять с огня и оставить остыть.

Клубника и крем. Фото: smachnenke.com.ua

Клубнику нарезать небольшими кусочками. Выложить на молочную основу, залить остывшим пудингом.

Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть стаканы пленкой и поставить в холодильник на 4 часа до полного остывания. Перед подачей можно украсить мятой или свежими ягодами.

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