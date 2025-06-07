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Десерт "Нежность" по рецепту итальянской подруги

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Дата публикации 7 июня 2025 03:00
Итальянский десерт Нежность с клубничным пудингом и йогуртом — легкий и невероятно вкусный
Десерт "Нежность". Фото: smachnenke.com.ua

Этот легкий кремовый десерт с нотками ванили, клубничным пудингом и свежими ягодами подарит ощущение настоящего лета. Рецепт из Италии удивляет нежностью, простотой приготовления и ярким вкусом — попробуйте приготовить дома, и он станет вашим любимым.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • молоко — 500 мл.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • кукурузный крахмал — 3 ст. л.;
  • ванильный йогурт — 125 г;
  • ваниль — по вкусу.

Для ягодного слоя:

  • вода — 250 мл.;
  • пудинг клубничный (сухой) — 40 г;
  • клубника — 250 г.

Способ приготовления

В кастрюле смешать молоко, сахар и крахмал. Взбить все венчиком до однородной консистенции. Варить на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. Снять с плиты, добавить ваниль и ванильный йогурт. Хорошо перемешать.

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Молочная масса. Фото: smachnenke.com.ua

Разлить молочную массу в стаканы или креманки. Дать остыть при комнатной температуре. Тем временем приготовить клубничный слой: в кастрюле смешать воду с сухим пудингом, варить на медленном огне до загустения, постоянно помешивая. Снять с огня и оставить остыть.

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Клубника и крем. Фото: smachnenke.com.ua

Клубнику нарезать небольшими кусочками. Выложить на молочную основу, залить остывшим пудингом.

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Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть стаканы пленкой и поставить в холодильник на 4 часа до полного остывания. Перед подачей можно украсить мятой или свежими ягодами.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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