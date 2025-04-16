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Ветчина из свиной рульки — простой рецепт вместо колбасы

16 апреля 2025 21:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Ароматная ветчина из свиной рульки — простой рецепт домашней мясной закуски - простой рецепт домашней мясной закуски
Ветчина из свиной рульки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Домашняя ветчина из рульки — это идеальная альтернатива магазинной колбасе. Без искусственных добавок, с насыщенным мясным вкусом и аппетитной текстурой, она готовится из минимума ингредиентов. Такой рулет отлично подходит для бутербродов, праздничного стола или просто как перекус, который подходит и взрослым, и детям.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • свиная рулька (задняя нога) — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л. без горки;
  • черный перец — ½ ч. л.;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • аскорбиновая кислота — 1 табл. (по желанию).

Способ приготовления

Тщательно вымыть рульку, удалить кость. Мясо отделить от кожи, хорошо отбить, натереть солью, перцем и измельченным чесноком. Кожу также приправить солью и перцем.

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Свиная рулька. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

По желанию добавить измельченную таблетку аскорбиновой кислоты — она может помочь сохранить розовый цвет, если продукт не подвергается высокой термической обработке.

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Рулька и специи. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Отбитую мясную часть выложить на кожу и свернуть рулетом. Для фиксации обвязать нитками, плотно завернуть в пищевую пленку, надежно закрепив края, чтобы внутрь не попала вода.

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Приготовление рульки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Поставить в холодильник мариноваться на 24 часа. Варить в воде при температуре 80-90 °C в течение 4 часов, не допуская кипения.

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Рулька в пленке. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Готовую ветчину полностью остудить, по желанию положить под пресс, чтобы придать более четкую прямоугольную форму.

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Готовая рулька. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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