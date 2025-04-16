Ароматна шинка зі свинячої рульки — простий рецепт домашньої м’ясної закуски

Шинка зі свинячої рульки — простий рецепт замість ковбаси
Домашня шинка з рульки — це ідеальна альтернатива магазинній ковбасі. Без штучних добавок, з насиченим м’ясним смаком і апетитною текстурою, вона готується з мінімуму інгредієнтів. Такий рулет чудово підходить для бутербродів, святкового столу або просто як перекус, який смакує і дорослим, і дітям.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- свиняча рулька (задня нога) — 1 шт.;
- сіль — 1 ч. л. без гірки;
- чорний перець — ½ ч. л.;
- часник — 5 зубчиків;
- аскорбінова кислота — 1 табл. (за бажанням).
Спосіб приготування
Ретельно вимити рульку, видалити кістку. М’ясо відокремити від шкіри, добре відбити, натерти сіллю, перцем і подрібненим часником. Шкіру також приправити сіллю та перцем.
За бажанням додати подрібнену таблетку аскорбінової кислоти — вона може допомогти зберегти рожевий колір, якщо продукт не піддається високій термічній обробці.
Відбиту м’ясну частину викласти на шкіру та згорнути рулетом. Для фіксації обв’язати нитками, щільно загорнути у харчову плівку, надійно закріпивши краї, щоб усередину не потрапила вода.
Поставити в холодильник маринуватись на 24 години. Варити у воді при температурі 80–90 °C протягом 4 годин, не допускаючи кипіння.
Готову шинку повністю остудити, за бажанням покласти під прес, щоб надати більш чітку прямокутну форму.
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