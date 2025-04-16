Ароматна шинка зі свинячої рульки — простий рецепт домашньої м’ясної закуски

Шинка зі свинячої рульки. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Домашня шинка з рульки — це ідеальна альтернатива магазинній ковбасі. Без штучних добавок, з насиченим м’ясним смаком і апетитною текстурою, вона готується з мінімуму інгредієнтів. Такий рулет чудово підходить для бутербродів, святкового столу або просто як перекус, який смакує і дорослим, і дітям.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

свиняча рулька (задня нога) — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л. без гірки;

чорний перець — ½ ч. л.;

часник — 5 зубчиків;

аскорбінова кислота — 1 табл. (за бажанням).

Спосіб приготування

Ретельно вимити рульку, видалити кістку. М’ясо відокремити від шкіри, добре відбити, натерти сіллю, перцем і подрібненим часником. Шкіру також приправити сіллю та перцем.

Свиняча рулька. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

За бажанням додати подрібнену таблетку аскорбінової кислоти — вона може допомогти зберегти рожевий колір, якщо продукт не піддається високій термічній обробці.

Рулька та спеції. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Відбиту м’ясну частину викласти на шкіру та згорнути рулетом. Для фіксації обв’язати нитками, щільно загорнути у харчову плівку, надійно закріпивши краї, щоб усередину не потрапила вода.

Приготування рульки. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Поставити в холодильник маринуватись на 24 години. Варити у воді при температурі 80–90 °C протягом 4 годин, не допускаючи кипіння.

Рулька у плівці. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Готову шинку повністю остудити, за бажанням покласти під прес, щоб надати більш чітку прямокутну форму.

Готова рулька. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про корисні котлети за 15 хвилин за рецептом переможниці ''Мастер Шеф''.

Радимо звернути увагу на рецепт сальтісона на Великдень від Володимира Ярославського.

Ще ми писали про те, чому важливо ніколи не ставити гаряче в холодильник — є вагомі причини.

Також ознайомтеся з інформацією, чому у жодному разі не можна розморожувати м'ясо у воді.