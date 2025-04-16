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Шинка зі свинячої рульки — простий рецепт замість ковбаси

16 квітня 2025 21:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Ароматна шинка зі свинячої рульки — простий рецепт домашньої м’ясної закуски
Шинка зі свинячої рульки. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Домашня шинка з рульки — це ідеальна альтернатива магазинній ковбасі. Без штучних добавок, з насиченим м’ясним смаком і апетитною текстурою, вона готується з мінімуму інгредієнтів. Такий рулет чудово підходить для бутербродів, святкового столу або просто як перекус, який смакує і дорослим, і дітям.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • свиняча рулька (задня нога) — 1 шт.;
  • сіль — 1 ч. л. без гірки;
  • чорний перець — ½ ч. л.;
  • часник — 5 зубчиків;
  • аскорбінова кислота — 1 табл. (за бажанням).

Спосіб приготування

Ретельно вимити рульку, видалити кістку. М’ясо відокремити від шкіри, добре відбити, натерти сіллю, перцем і подрібненим часником. Шкіру також приправити сіллю та перцем.

шинка зі свинячої рульки, простий рецепт замість ковбаси
Свиняча рулька. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

За бажанням додати подрібнену таблетку аскорбінової кислоти — вона може допомогти зберегти рожевий колір, якщо продукт не піддається високій термічній обробці. 

шинка зі свинини, простий рецепт замість ковбаси
Рулька та спеції. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Відбиту м’ясну частину викласти на шкіру та згорнути рулетом. Для фіксації обв’язати нитками, щільно загорнути у харчову плівку, надійно закріпивши краї, щоб усередину не потрапила вода. 

шинка зі свинячої рульки, рецепт замість ковбаси
Приготування рульки. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Поставити в холодильник маринуватись на 24 години. Варити у воді при температурі 80–90 °C протягом 4 годин, не допускаючи кипіння. 

шинка зі свинини, рецепт замість ковбаси
Рулька у плівці. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Готову шинку повністю остудити, за бажанням покласти під прес, щоб надати більш чітку прямокутну форму.

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Готова рулька. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

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