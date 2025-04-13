Вкусный сырный пирог — секретный рецепт шеф поваров

Сырный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Мы собрали секреты, которые бережно скрывают шеф-повара, и готовы поделиться ими с вами. Этот пирог сочетает аромат свежих ингредиентов, нежную начинку и идеальную корочку, которые дарят невероятное удовольствие с каждым кусочком. Попробуйте этот рецепт, и ваш стол превратится в настоящий гастрономический шедевр!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

творог жирный — 1 кг;

яйца — 6 шт.;

сахар — 250 г;

ванильный сахар — 2 пакета;

сливочное масло (растопленное) — 100 г;

манная каша (сваренная на молоке) — 300 г;

кукурузный крахмал — 3 ст. л.;

изюм и клюква — 80 г;

немного муки — для ягод.

Способ приготовления

Желтки отделить от белков. Соединить желтки с сахаром и взбить миксером до светлой, пышной массы. Добавить ванильный сахар, перемешать.

Желтки и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Творог пропустить через мясорубку или пробить блендером до кремовой текстуры. Соединить с желтковой массой и растопленным сливочным маслом, перемешать лопаткой.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Ввести манную кашу, сваренную на молоке, и взбить блендером до однородности. Просеять крахмал, аккуратно перемешать.

Клюква и изюм. Фото: gospodynka.com.ua

Изюм и клюкву промыть, просушить на бумажном полотенце, обвалять в небольшом количестве муки и добавить к творожной массе.

Яичные белки Фото: gospodynka.com.ua

Белки взбить в отдельной миске до плотных пиков. Осторожно вмешать в творожное тесто лопаткой.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (диаметр 20 см) выстелить пергаментом, смазать сливочным маслом и выложить тесто, разровнять ложкой.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать при 150-160 °C около 1 ч 15 мин. При необходимости прикрыть верх пергаментом или фольгой.

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