Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Шеф-повара молчат, а мы раскрываем секрет самого вкусного пирога arrow

Шеф-повара молчат, а мы раскрываем секрет самого вкусного пирога

13 апреля 2025 14:59
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Вкусный сырный пирог — секретный рецепт шеф поваров
Сырный пирог. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Мы собрали секреты, которые бережно скрывают шеф-повара, и готовы поделиться ими с вами. Этот пирог сочетает аромат свежих ингредиентов, нежную начинку и идеальную корочку, которые дарят невероятное удовольствие с каждым кусочком. Попробуйте этот рецепт, и ваш стол превратится в настоящий гастрономический шедевр!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • творог жирный — 1 кг;
  • яйца — 6 шт.;
  • сахар — 250 г;
  • ванильный сахар — 2 пакета;
  • сливочное масло (растопленное) — 100 г;
  • манная каша (сваренная на молоке) — 300 г;
  • кукурузный крахмал — 3 ст. л.;
  • изюм и клюква — 80 г;
  • немного муки — для ягод.

Способ приготовления

Желтки отделить от белков. Соединить желтки с сахаром и взбить миксером до светлой, пышной массы. Добавить ванильный сахар, перемешать.

рецепт сирного пирога
Желтки и сахар. Фото: gospodynka.com.ua

Творог пропустить через мясорубку или пробить блендером до кремовой текстуры. Соединить с желтковой массой и растопленным сливочным маслом, перемешать лопаткой.

рецепт смачного сирного пирога
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Ввести манную кашу, сваренную на молоке, и взбить блендером до однородности. Просеять крахмал, аккуратно перемешать.

рецепт пухкого сирного пирога
Клюква и изюм. Фото: gospodynka.com.ua

Изюм и клюкву промыть, просушить на бумажном полотенце, обвалять в небольшом количестве муки и добавить к творожной массе.

рецепт дрмашнього пирога з сиром
Яичные белки Фото: gospodynka.com.ua

Белки взбить в отдельной миске до плотных пиков. Осторожно вмешать в творожное тесто лопаткой.

сирний пиріг з манкою
Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (диаметр 20 см) выстелить пергаментом, смазать сливочным маслом и выложить тесто, разровнять ложкой.

сирний пиріг з манкою та родзинками
Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать при 150-160 °C около 1 ч 15 мин. При необходимости прикрыть верх пергаментом или фольгой.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой популярных десертов

Рецепт десерта Королевский торт — название говорит само за себя.

Пирог из жидкого теста за 45 мин — понадобится 300 мл кефира.

Десерт к чаю, который мало кто знает — стоит попробовать.

Рулет к чаю "Минутка" — готовится быстро на сковороде.

пирог Пирог с творогом десерт рецепты рецепт творог
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:15 Прописка ребенка в 2025 — что грозит за нарушение сроков

15:11 Алименты для совершеннолетних — кто может рассчитывать на выплаты

15:10 Медицинская онлайн-помощь — как ИИ помогает врачам с лечением

15:07 Украинцы могут бесплатно учиться в Австрии — какие документы

15:05 В Одессе отключили воду — адреса бюветов

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

14:55 ГУР выяснило, какие бригады оккупантов нанесли удар по Сумам

14:39 РФ ударила из артиллерии по Херсону — есть погибшая и раненый

14:37 РФ и Украина встретятся по безопасности в Черном море — СМИ

14:21 Важно всем в мире не молчать — Зеленский об обстреле Сум

14:08 Над Черным морем фиксируют активность разведывательных дронов РФ

15:15 Прописка ребенка в 2025 — что грозит за нарушение сроков

15:11 Алименты для совершеннолетних — кто может рассчитывать на выплаты

15:10 Медицинская онлайн-помощь — как ИИ помогает врачам с лечением

15:07 Украинцы могут бесплатно учиться в Австрии — какие документы

15:05 В Одессе отключили воду — адреса бюветов

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

14:55 ГУР выяснило, какие бригады оккупантов нанесли удар по Сумам

14:39 РФ ударила из артиллерии по Херсону — есть погибшая и раненый

14:37 РФ и Украина встретятся по безопасности в Черном море — СМИ

14:21 Важно всем в мире не молчать — Зеленский об обстреле Сум

14:08 Над Черным морем фиксируют активность разведывательных дронов РФ

06:38 Украинцы на Бали — как открыть бизнес на острове

12 апреля

06:39 Метро на Виноградарь — где делись миллиарды и когда ждать станции

11 апреля

20:11 Римских легионеров заметили в центре Одессы — что готовится

10 апреля

20:11 Скачок цен перед Пасхой в Одессе — что подорожало

9 апреля

22:33 Мировые рынки нестабильны — чего ждать от инициатив Трампа

8 апреля

22:33 Цена молодого картофеля — 160 грн за кг, что говорят одесситы

06:44 Россияне срывают визит Зеленского в ЮАР — как они это делают

7 апреля

22:33 Какая должна быть зарплата у мэра Одессы — мнения горожан

06:26 Пробелы в FATCA: почему налоговые органы действуют неправомерно

4 апреля

22:33 Гарантии безопасности для Украины — что думают об этом одесситы

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

5 апреля 2025

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

8 апреля 2025

Цены на яйца изменили траекторию — что происходит в АТБ

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

9 апреля 2025

Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

4 апреля 2025

Обреченные купюры — какие доллары и евро запрещено обменивать

Новый тариф от Киевстара — что стоит всего 50 грн в месяц

5 апреля 2025

Какой мессенджер самый безопасный — Буданов ответил

31 марта 2025

Валюта в квартире — где категорически нельзя держать доллары