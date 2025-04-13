Вкусный сырный пирог — секретный рецепт шеф поваров

Шеф-повара молчат, а мы раскрываем секрет самого вкусного пирога
Мы собрали секреты, которые бережно скрывают шеф-повара, и готовы поделиться ими с вами. Этот пирог сочетает аромат свежих ингредиентов, нежную начинку и идеальную корочку, которые дарят невероятное удовольствие с каждым кусочком. Попробуйте этот рецепт, и ваш стол превратится в настоящий гастрономический шедевр!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творог жирный — 1 кг;
- яйца — 6 шт.;
- сахар — 250 г;
- ванильный сахар — 2 пакета;
- сливочное масло (растопленное) — 100 г;
- манная каша (сваренная на молоке) — 300 г;
- кукурузный крахмал — 3 ст. л.;
- изюм и клюква — 80 г;
- немного муки — для ягод.
Способ приготовления
Желтки отделить от белков. Соединить желтки с сахаром и взбить миксером до светлой, пышной массы. Добавить ванильный сахар, перемешать.
Творог пропустить через мясорубку или пробить блендером до кремовой текстуры. Соединить с желтковой массой и растопленным сливочным маслом, перемешать лопаткой.
Ввести манную кашу, сваренную на молоке, и взбить блендером до однородности. Просеять крахмал, аккуратно перемешать.
Изюм и клюкву промыть, просушить на бумажном полотенце, обвалять в небольшом количестве муки и добавить к творожной массе.
Белки взбить в отдельной миске до плотных пиков. Осторожно вмешать в творожное тесто лопаткой.
Форму (диаметр 20 см) выстелить пергаментом, смазать сливочным маслом и выложить тесто, разровнять ложкой.
Выпекать при 150-160 °C около 1 ч 15 мин. При необходимости прикрыть верх пергаментом или фольгой.
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