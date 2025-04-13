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Шеф-кухарі мовчать, а ми розкриваємо секрет найсмачнішого пирога

13 квітня 2025 14:59
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Смачний сирний пиріг — секретний рецепт шеф кухарів
Сирний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Ми зібрали секрети, які дбайливо приховують шеф-кухарі, і готові поділитися ними з вами. Цей пиріг поєднує аромат свіжих інгредієнтів, ніжну начинку та ідеальну скоринку, що дарують неймовірне задоволення з кожним шматочком. Спробуйте цей рецепт, і ваш стіл перетвориться на справжній гастрономічний шедевр!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • сир кисломолочний жирний — 1 кг;
  • яйця — 6 шт.;
  • цукор — 250 г;
  • ванільний цукор — 2 пакети;
  • вершкове масло (розтоплене) — 100 г;
  • манна каша (зварена на молоці) — 300 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 3 ст. л.;
  • родзинки та журавлина — 80 г;
  • трохи борошна — для ягід.

Спосіб приготування

Жовтки відокремити від білків. З’єднати жовтки з цукром і збити міксером до світлої, пишної маси. Додати ванільний цукор, перемішати.

рецепт сирного пирога
Жовтки та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Сир пропустити через м’ясорубку або пробити блендером до кремової текстури. З’єднати з жовтковою масою та розтопленим вершковим маслом, перемішати лопаткою.

рецепт смачного сирного пирога
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Ввести манну кашу, зварену на молоці, й збити блендером до однорідності. Просіяти крохмаль, акуратно перемішати.

рецепт пухкого сирного пирога
Журавлина та родзинки. Фото: gospodynka.com.ua

Родзинки та журавлину промити, просушити на паперовому рушнику, обкачати в невеликій кількості борошна й додати до сирної маси.

рецепт дрмашнього пирога з сиром
Яєчні білки. Фото: gospodynka.com.ua

Білки збити в окремій мисці до щільних піків. Обережно вмішати у сирне тісто лопаткою.

сирний пиріг з манкою
Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (діаметр 20 см) вистелити пергаментом, змастити вершковим маслом і викласти тісто, розрівняти ложкою.

сирний пиріг з манкою та родзинками
Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати при 150–160 °C близько 1 год 15 хв. За необхідності прикрити верх пергаментом чи фольгою.

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