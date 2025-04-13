Смачний сирний пиріг — секретний рецепт шеф кухарів

Шеф-кухарі мовчать, а ми розкриваємо секрет найсмачнішого пирога
Ми зібрали секрети, які дбайливо приховують шеф-кухарі, і готові поділитися ними з вами. Цей пиріг поєднує аромат свіжих інгредієнтів, ніжну начинку та ідеальну скоринку, що дарують неймовірне задоволення з кожним шматочком. Спробуйте цей рецепт, і ваш стіл перетвориться на справжній гастрономічний шедевр!
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний жирний — 1 кг;
- яйця — 6 шт.;
- цукор — 250 г;
- ванільний цукор — 2 пакети;
- вершкове масло (розтоплене) — 100 г;
- манна каша (зварена на молоці) — 300 г;
- кукурудзяний крохмаль — 3 ст. л.;
- родзинки та журавлина — 80 г;
- трохи борошна — для ягід.
Спосіб приготування
Жовтки відокремити від білків. З’єднати жовтки з цукром і збити міксером до світлої, пишної маси. Додати ванільний цукор, перемішати.
Сир пропустити через м’ясорубку або пробити блендером до кремової текстури. З’єднати з жовтковою масою та розтопленим вершковим маслом, перемішати лопаткою.
Ввести манну кашу, зварену на молоці, й збити блендером до однорідності. Просіяти крохмаль, акуратно перемішати.
Родзинки та журавлину промити, просушити на паперовому рушнику, обкачати в невеликій кількості борошна й додати до сирної маси.
Білки збити в окремій мисці до щільних піків. Обережно вмішати у сирне тісто лопаткою.
Форму (діаметр 20 см) вистелити пергаментом, змастити вершковим маслом і викласти тісто, розрівняти ложкою.
Випікати при 150–160 °C близько 1 год 15 хв. За необхідності прикрити верх пергаментом чи фольгою.
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