Смачний сирний пиріг — секретний рецепт шеф кухарів

Сирний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Ми зібрали секрети, які дбайливо приховують шеф-кухарі, і готові поділитися ними з вами. Цей пиріг поєднує аромат свіжих інгредієнтів, ніжну начинку та ідеальну скоринку, що дарують неймовірне задоволення з кожним шматочком. Спробуйте цей рецепт, і ваш стіл перетвориться на справжній гастрономічний шедевр!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

сир кисломолочний жирний — 1 кг;

яйця — 6 шт.;

цукор — 250 г;

ванільний цукор — 2 пакети;

вершкове масло (розтоплене) — 100 г;

манна каша (зварена на молоці) — 300 г;

кукурудзяний крохмаль — 3 ст. л.;

родзинки та журавлина — 80 г;

трохи борошна — для ягід.

Спосіб приготування

Жовтки відокремити від білків. З’єднати жовтки з цукром і збити міксером до світлої, пишної маси. Додати ванільний цукор, перемішати.

Жовтки та цукор. Фото: gospodynka.com.ua

Сир пропустити через м’ясорубку або пробити блендером до кремової текстури. З’єднати з жовтковою масою та розтопленим вершковим маслом, перемішати лопаткою.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Ввести манну кашу, зварену на молоці, й збити блендером до однорідності. Просіяти крохмаль, акуратно перемішати.

Журавлина та родзинки. Фото: gospodynka.com.ua

Родзинки та журавлину промити, просушити на паперовому рушнику, обкачати в невеликій кількості борошна й додати до сирної маси.

Яєчні білки. Фото: gospodynka.com.ua

Білки збити в окремій мисці до щільних піків. Обережно вмішати у сирне тісто лопаткою.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (діаметр 20 см) вистелити пергаментом, змастити вершковим маслом і викласти тісто, розрівняти ложкою.

Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати при 150–160 °C близько 1 год 15 хв. За необхідності прикрити верх пергаментом чи фольгою.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою популярних десертів

Рецепт десерту Королівський торт — назва говорить сама за себе.

Пиріг із рідкого тіста за 45 хв — знадобиться 300 мл кефіру.

Десерт до чаю, який мало хто знає — варто спробувати.

Рулет до чаю "Хвилинка" — готується швидко на пательні.