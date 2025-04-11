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Торт "Мімоза" — чули про таке? Перевершив навіть Наполеон

11 квітня 2025 02:52
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Торт Мімоза з ананасами — перевершив навіть класичний Наполеон
Торт "Мімоза". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей торт здивує навіть тих, хто вважає "Наполеон" найкращим. Ніжний заварний крем, легкий бісквіт і соковиті ананаси створюють витончений десерт, що тане в роті. Ідеальний варіант для свята або домашніх посиденьок — готується просто, а виглядає ефектно.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 5 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • ванільний цукор — 16 г;
  • цукор — 150 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 10 г;
  • борошно — 150 г;
  • куркума — 1/4 ч. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • лимонна цедра — з 1 шт.

Для крему:

  • молоко — 350 мл. (для заварювання);
  • ванільний цукор — 8 г;
  • цукор — 100 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 35 г;
  • молоко — 150 мл. (холодне);
  • яйця — 2 шт.;
  • вершкове масло (м’яке) — 250 г.

Додатково:

  • консервовані ананаси — 250 г;
  • ананасовий сік — 100–150 мл (для просочення бісквіта).

Спосіб приготування

Підготувати бісквіт. Відділити білки від жовтків. Збити білки з дрібкою солі та ванільним цукром до легкої піни, поступово додати цукор і продовжити збивати до щільної, пишної маси.

торт Мімоза чули про таке? Перевершив навіть Наполеон
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Всипати крохмаль, збивати ще 3 хвилини. Ввести жовтки по одному, обережно перемішуючи.

торт Мімоза, перевершив навіть Наполеон
Бісквіт для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо просіяти борошно з куркумою та розпушувачем, поступово ввести в тісто. Додати лимонну цедру і ще раз перемішати до однорідності.

смачний торт Мімоза, перевершив навіть Наполеон
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 20 см застелити фольгою або пергаментом, влити тісто і випікати при 170 °С приблизно 35 хвилин. Повністю охолодити бісквіт, бажано залишити в холодильнику на кілька годин або на ніч.

ароматний торт Мімоза, перевершив навіть Наполеон
Розрізаний бісквіт. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати заварний крем. У мисці змішати ванільний цукор, звичайний цукор, крохмаль і холодне молоко. Додати збиті яйця, перемішати до однорідності. В окремій каструлі довести до кипіння основну частину молока (350 мл), тонкою цівкою влити яєчно-крохмальну суміш, постійно помішуючи. Варити до загустіння. Перекласти масу у миску, накрити плівкою в контакт і залишити охолоджуватись.

домашній торт Мімоза, перевершив навіть Наполеон
Консервовані ананаси. Фото: gospodynka.com.ua

Збити м’яке вершкове масло до пишної консистенції. Додати охолоджений заварний крем і збити до однорідного стану. Зібрати торт. Розрізати бісквіт на три частини. Верхній і нижній коржі залишити цілими, середній нарізати дрібними кубиками — вони підуть на оздоблення.

красивий торт Мімоза, перевершив навіть Наполеон
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Просочити всі коржі ананасовим соком. На перший корж нанести крем, викласти шматочки ананасів, знову шар крему, накрити другим коржем. Обмазати торт залишками крему і прикрасити кубиками бісквіта. Зверху також злегка збризнути їх ананасовим соком. Охолодити торт і подавати до чаю.

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