Торт Мімоза з ананасами — перевершив навіть класичний Наполеон

Торт "Мімоза" — чули про таке? Перевершив навіть Наполеон
Цей торт здивує навіть тих, хто вважає "Наполеон" найкращим. Ніжний заварний крем, легкий бісквіт і соковиті ананаси створюють витончений десерт, що тане в роті. Ідеальний варіант для свята або домашніх посиденьок — готується просто, а виглядає ефектно.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 5 шт.;
- сіль — дрібка;
- ванільний цукор — 16 г;
- цукор — 150 г;
- кукурудзяний крохмаль — 10 г;
- борошно — 150 г;
- куркума — 1/4 ч. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- лимонна цедра — з 1 шт.
Для крему:
- молоко — 350 мл. (для заварювання);
- ванільний цукор — 8 г;
- цукор — 100 г;
- кукурудзяний крохмаль — 35 г;
- молоко — 150 мл. (холодне);
- яйця — 2 шт.;
- вершкове масло (м’яке) — 250 г.
Додатково:
- консервовані ананаси — 250 г;
- ананасовий сік — 100–150 мл (для просочення бісквіта).
Спосіб приготування
Підготувати бісквіт. Відділити білки від жовтків. Збити білки з дрібкою солі та ванільним цукром до легкої піни, поступово додати цукор і продовжити збивати до щільної, пишної маси.
Всипати крохмаль, збивати ще 3 хвилини. Ввести жовтки по одному, обережно перемішуючи.
Окремо просіяти борошно з куркумою та розпушувачем, поступово ввести в тісто. Додати лимонну цедру і ще раз перемішати до однорідності.
Форму діаметром 20 см застелити фольгою або пергаментом, влити тісто і випікати при 170 °С приблизно 35 хвилин. Повністю охолодити бісквіт, бажано залишити в холодильнику на кілька годин або на ніч.
Приготувати заварний крем. У мисці змішати ванільний цукор, звичайний цукор, крохмаль і холодне молоко. Додати збиті яйця, перемішати до однорідності. В окремій каструлі довести до кипіння основну частину молока (350 мл), тонкою цівкою влити яєчно-крохмальну суміш, постійно помішуючи. Варити до загустіння. Перекласти масу у миску, накрити плівкою в контакт і залишити охолоджуватись.
Збити м’яке вершкове масло до пишної консистенції. Додати охолоджений заварний крем і збити до однорідного стану. Зібрати торт. Розрізати бісквіт на три частини. Верхній і нижній коржі залишити цілими, середній нарізати дрібними кубиками — вони підуть на оздоблення.
Просочити всі коржі ананасовим соком. На перший корж нанести крем, викласти шматочки ананасів, знову шар крему, накрити другим коржем. Обмазати торт залишками крему і прикрасити кубиками бісквіта. Зверху також злегка збризнути їх ананасовим соком. Охолодити торт і подавати до чаю.
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