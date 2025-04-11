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Торт "Мимоза" — слышали о таком? Превзошел даже Наполеона

11 апреля 2025 02:52
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Торт Мимоза с ананасами — превзошел даже классический Наполеон
Торт "Мимоза". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот торт удивит даже тех, кто считает "Наполеон" самым лучшим. Нежный заварной крем, легкий бисквит и сочные ананасы создают изящный десерт, тающий во рту. Идеальный вариант для праздника или домашних посиделок — готовится просто, а выглядит эффектно.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 5 шт.;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар — 16 г;
  • сахар — 150 г;
  • кукурузный крахмал — 10 г;
  • мука — 150 г;
  • куркума — 1/4 ч. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • лимонная цедра — 1 шт.

Для крема:

  • молоко — 350 мл. (для заваривания);
  • ванильный сахар — 8 г;
  • сахар — 100 г;
  • кукурузный крахмал — 35 г;
  • молоко — 150 мл. (холодное);
  • яйца — 2 шт.;
  • сливочное масло (мягкое) — 250 г.

Дополнительно:

  • консервированные ананасы — 250 г;
  • ананасовый сок — 100-150 мл. (для пропитки бисквита).

Способ приготовления

Подготовить бисквит. Отделить белки от желтков. Взбить белки со щепоткой соли и ванильным сахаром до легкой пены, постепенно добавить сахар и продолжить взбивать до плотной, пышной массы.

торт Мімоза чули про таке? Перевершив навіть Наполеон
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Всыпать крахмал, взбивать еще 3 минуты. Ввести желтки по одному, осторожно перемешивая.

торт Мімоза, перевершив навіть Наполеон
Бисквит для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно просеять муку с куркумой и разрыхлителем, постепенно ввести в тесто. Добавить лимонную цедру и еще раз перемешать до однородности.

смачний торт Мімоза, перевершив навіть Наполеон
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 20 см застелить фольгой или пергаментом, влить тесто и выпекать при 170 °С примерно 35 минут. Полностью охладить бисквит, желательно оставить в холодильнике на несколько часов или на ночь.

ароматний торт Мімоза, перевершив навіть Наполеон
Разрезанный бисквит. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить заварной крем. В миске смешать ванильный сахар, обычный сахар, крахмал и холодное молоко. Добавить взбитые яйца, перемешать до однородности. В отдельной кастрюле довести до кипения основную часть молока (350 мл), тонкой струйкой влить яично-крахмальную смесь, постоянно помешивая. Варить до загустения. Переложить массу в миску, накрыть пленкой в контакт и оставить охлаждаться.

домашній торт Мімоза, перевершив навіть Наполеон
Консервированные ананасы. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить мягкое сливочное масло до пышной консистенции. Добавить охлажденный заварной крем и взбить до однородного состояния. Собрать торт. Разрезать бисквит на три части. Верхний и нижний коржи оставить целыми, средний нарезать мелкими кубиками - они пойдут на украшение.

красивий торт Мімоза, перевершив навіть Наполеон
Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Пропитать все коржи ананасовым соком. На первый корж нанести крем, выложить кусочки ананасов, снова слой крема, накрыть вторым коржом. Обмазать торт остатками крема и украсить кубиками бисквита. Сверху также слегка сбрызнуть их ананасовым соком. Охладить торт и подавать к чаю.

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