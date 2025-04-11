Торт Мимоза с ананасами — превзошел даже классический Наполеон

Торт "Мимоза" — слышали о таком? Превзошел даже Наполеона
Этот торт удивит даже тех, кто считает "Наполеон" самым лучшим. Нежный заварной крем, легкий бисквит и сочные ананасы создают изящный десерт, тающий во рту. Идеальный вариант для праздника или домашних посиделок — готовится просто, а выглядит эффектно.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 5 шт.;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар — 16 г;
- сахар — 150 г;
- кукурузный крахмал — 10 г;
- мука — 150 г;
- куркума — 1/4 ч. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- лимонная цедра — 1 шт.
Для крема:
- молоко — 350 мл. (для заваривания);
- ванильный сахар — 8 г;
- сахар — 100 г;
- кукурузный крахмал — 35 г;
- молоко — 150 мл. (холодное);
- яйца — 2 шт.;
- сливочное масло (мягкое) — 250 г.
Дополнительно:
- консервированные ананасы — 250 г;
- ананасовый сок — 100-150 мл. (для пропитки бисквита).
Способ приготовления
Подготовить бисквит. Отделить белки от желтков. Взбить белки со щепоткой соли и ванильным сахаром до легкой пены, постепенно добавить сахар и продолжить взбивать до плотной, пышной массы.
Всыпать крахмал, взбивать еще 3 минуты. Ввести желтки по одному, осторожно перемешивая.
Отдельно просеять муку с куркумой и разрыхлителем, постепенно ввести в тесто. Добавить лимонную цедру и еще раз перемешать до однородности.
Форму диаметром 20 см застелить фольгой или пергаментом, влить тесто и выпекать при 170 °С примерно 35 минут. Полностью охладить бисквит, желательно оставить в холодильнике на несколько часов или на ночь.
Приготовить заварной крем. В миске смешать ванильный сахар, обычный сахар, крахмал и холодное молоко. Добавить взбитые яйца, перемешать до однородности. В отдельной кастрюле довести до кипения основную часть молока (350 мл), тонкой струйкой влить яично-крахмальную смесь, постоянно помешивая. Варить до загустения. Переложить массу в миску, накрыть пленкой в контакт и оставить охлаждаться.
Взбить мягкое сливочное масло до пышной консистенции. Добавить охлажденный заварной крем и взбить до однородного состояния. Собрать торт. Разрезать бисквит на три части. Верхний и нижний коржи оставить целыми, средний нарезать мелкими кубиками - они пойдут на украшение.
Пропитать все коржи ананасовым соком. На первый корж нанести крем, выложить кусочки ананасов, снова слой крема, накрыть вторым коржом. Обмазать торт остатками крема и украсить кубиками бисквита. Сверху также слегка сбрызнуть их ананасовым соком. Охладить торт и подавать к чаю.
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