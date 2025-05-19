Рогалики со смальцем и повидлом из детства — рецепт печенья, которое не черствеет

Рогалики с повидлом, долго не черствеют — печенье из детства
Эти нежные рогалики с повидлом напоминают детство — мягкие, ароматные и не теряют вкуса даже через несколько дней. Смалец делает тесто особенно нежным, а каждый кусочек тает во рту.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.
Вам понадобится:
- смалец — 200 г;
- сметана — 100 г;
- сода — 1 ч. л.;
- мука — 400 г;
- повидло — 100 г;
- сахарная пудра — для обкатки.
Способ приготовления
Оставить смалец при комнатной температуре на 2-3 часа, чтобы он стал мягким.
Смешать его со сметаной и содой, постепенно добавить муку и замесить тесто. Дать ему несколько минут отдохнуть.
Разделить тесто на несколько частей. Каждую часть раскатать в тонкий круглый корж, разрезать на треугольники.
На широкий край каждого треугольника выложить немного повидла и свернуть в форме рогалика.
Выпекать при 180 °C примерно 15 минут до слегка золотистого цвета. Когда рогалики остынут, щедро обвалять их в сахарной пудре.
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