Рогалики зі смальцем і повидлом з дитинства — рецепт печива, яке не черствіє

Рогалики з повидлом, довго не черствіють — печиво з дитинства
Ці ніжні рогалики з повидлом нагадують дитинство — м’які, ароматні й не втрачають смаку навіть через кілька днів. Смалець робить тісто особливо ніжним, а кожен шматочок тане в роті.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- смалець — 200 г;
- сметана — 100 г;
- сода — 1 ч. л.;
- борошно — 400 г;
- повидло — 100 г;
- цукрова пудра — для обкачування.
Спосіб приготування
Залишити смалець при кімнатній температурі на 2–3 години, щоб він став м’яким.
Змішати його зі сметаною та содою, поступово додати борошно і замісити тісто. Дати йому кілька хвилин відпочити.
Розділити тісто на кілька частин. Кожну частину розкачати в тонкий круглий корж, розрізати на трикутники.
На широкий край кожного трикутника викласти трохи повидла й згорнути у формі рогалика.
Випікати при 180 °C приблизно 15 хвилин до злегка золотистого кольору. Коли рогалики охолонуть, щедро обкачати їх у цукровій пудрі.
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