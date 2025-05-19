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Рогалики з повидлом, довго не черствіють — печиво з дитинства

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Дата публікації: 19 травня 2025 03:00
Рогалики зі смальцем і повидлом з дитинства — рецепт печива, яке не черствіє
Рогалики з повидлом. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Ці ніжні рогалики з повидлом нагадують дитинство — м’які, ароматні й не втрачають смаку навіть через кілька днів. Смалець робить тісто особливо ніжним, а кожен шматочок тане в роті.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться:

  • смалець — 200 г;
  • сметана — 100 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • борошно — 400 г;
  • повидло — 100 г;
  • цукрова пудра — для обкачування.

Спосіб приготування

Залишити смалець при кімнатній температурі на 2–3 години, щоб він став м’яким.

рогалики з повидлом, які довго не черствіють
Смалець та сметана. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Змішати його зі сметаною та содою, поступово додати борошно і замісити тісто. Дати йому кілька хвилин відпочити.

смачні рогалики з повидлом, які довго не черствіють
Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Розділити тісто на кілька частин. Кожну частину розкачати в тонкий круглий корж, розрізати на трикутники.

рецепт рогаликів з повидлом, які довго не черствіють
Тісто та джем. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

На широкий край кожного трикутника викласти трохи повидла й згорнути у формі рогалика.

простий рецепт рогаликів з повидлом, які довго не черствіють
Ролалики перед запіканням. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Випікати при 180 °C приблизно 15 хвилин до злегка золотистого кольору. Коли рогалики охолонуть, щедро обкачати їх у цукровій пудрі.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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