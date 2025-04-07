Рогалики, які ніколи не черствіють — секретний рецепт

Рогалики з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Рогалики, які залишаються м'якими навіть через кілька днів — це не міф, а результат використання одного секретного інгредієнта. Дізнайтеся, як зробити смачні рогалики, що не черствіють.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

живі дріжджі — 50 г;

цукор — 1 ст. л.;

борошно — 700-750 г;

маргарин — 180 г;

сметана — 170 г;

смалець — 180 г;

дрібка солі;

варення (наприклад, зі смородини).

Спосіб приготування

У мисці змішати дріжджі та цукор, залишити на кілька хвилин.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

У окрему миску до борошна натерти маргарин і перетерти його руками в крихту.

Тісто для рогаликів. Фото: gospodynka.com.ua

Додати сметану, дріжджі з цукром, сіль і смалець, добре замісити тісто руками. Тісто перекласти в пакет і покласти в холодильник на 1 годину.

Приготування рогаликів. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього поділити тісто на 4 рівні частини. Кожну частину розкачати в круглий пласт, нарізати на трикутники, на кожен з яких покласти варення.

Готові рогалики. Фото: gospodynka.com.ua

Загорнути у вигляді рогаликів. Викласти рогалики на деко з пергаментом і випікати в розігрітій духовці при температурі 180 ºС 20 хвилин.

Рогалики з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати цукровою пудрою перед подачею.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою популярних десертів

Рецепт десерта Королівський торт — назва говорить сама за себе.

Пиріг із рідкого тіста за 45 хв — знадобиться 300 мл кефіру.

Десерт до чаю, який мало хто знає — варто спробувати.

Рулет до чаю "Хвилинка" — готується швидко на пательні.