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Рогалики, які ніколи не черствіють — один особливий інгредієнт

7 квітня 2025 03:11
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рогалики, які ніколи не черствіють — секретний рецепт
Рогалики з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Рогалики, які залишаються м'якими навіть через кілька днів — це не міф, а результат використання одного секретного інгредієнта. Дізнайтеся, як зробити смачні рогалики, що не черствіють.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • живі дріжджі — 50 г;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • борошно — 700-750 г;
  • маргарин — 180 г;
  • сметана — 170 г;
  • смалець — 180 г;
  • дрібка солі;
  • варення (наприклад, зі смородини).

Спосіб приготування

У мисці змішати дріжджі та цукор, залишити на кілька хвилин.

рогалики, які ніколи не черствіють один особливий інгредієнт
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

У окрему миску до борошна натерти маргарин і перетерти його руками в крихту.

рогалики, які ніколи не черствіють
Тісто для рогаликів. Фото: gospodynka.com.ua

Додати сметану, дріжджі з цукром, сіль і смалець, добре замісити тісто руками. Тісто перекласти в пакет і покласти в холодильник на 1 годину.

рецепт рогаликів, які ніколи не черствіють
Приготування рогаликів. Фото: gospodynka.com.ua

Після цього поділити тісто на 4 рівні частини. Кожну частину розкачати в круглий пласт, нарізати на трикутники, на кожен з яких покласти варення.

рогалики, які ніколи не черствіють рецепт
Готові рогалики. Фото: gospodynka.com.ua

Загорнути у вигляді рогаликів. Викласти рогалики на деко з пергаментом і випікати в розігрітій духовці при температурі 180 ºС 20 хвилин.

домашні рогалики, які ніколи не черствіють
Рогалики з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати цукровою пудрою перед подачею.

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