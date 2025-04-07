Рогалики, які ніколи не черствіють — секретний рецепт

Рогалики, які ніколи не черствіють — один особливий інгредієнт
Рогалики, які залишаються м'якими навіть через кілька днів — це не міф, а результат використання одного секретного інгредієнта. Дізнайтеся, як зробити смачні рогалики, що не черствіють.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- живі дріжджі — 50 г;
- цукор — 1 ст. л.;
- борошно — 700-750 г;
- маргарин — 180 г;
- сметана — 170 г;
- смалець — 180 г;
- дрібка солі;
- варення (наприклад, зі смородини).
Спосіб приготування
У мисці змішати дріжджі та цукор, залишити на кілька хвилин.
У окрему миску до борошна натерти маргарин і перетерти його руками в крихту.
Додати сметану, дріжджі з цукром, сіль і смалець, добре замісити тісто руками. Тісто перекласти в пакет і покласти в холодильник на 1 годину.
Після цього поділити тісто на 4 рівні частини. Кожну частину розкачати в круглий пласт, нарізати на трикутники, на кожен з яких покласти варення.
Загорнути у вигляді рогаликів. Викласти рогалики на деко з пергаментом і випікати в розігрітій духовці при температурі 180 ºС 20 хвилин.
Посипати цукровою пудрою перед подачею.
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