Рогалики, которые никогда не черствеют — секретный рецепт

Рогалики с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Рогалики, которые остаются мягкими даже через несколько дней — это не миф, а результат использования одного секретного ингредиента. Узнайте, как сделать вкусные рогалики, которые не черствеют.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

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живые дрожжи — 50 г;

сахар — 1 ст. л.;

мука — 700-750 г;

маргарин — 180 г;

сметана — 170 г;

смалец — 180 г;

щепотка соли;

варенье (например, из смородины).

Способ приготовления

В миске смешать дрожжи и сахар, оставить на несколько минут.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельную миску к муке натереть маргарин и перетереть его руками в крошку.

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Тесто для рогаликов. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить сметану, дрожжи с сахаром, соль и смалец, хорошо замесить тесто руками. Тесто переложить в пакет и положить в холодильник на 1 час.

Приготовление рогаликов. Фото: gospodynka.com.ua

После этого поделить тесто на 4 равные части. Каждую часть раскатать в круглый пласт, нарезать на треугольники, на каждый из которых положить варенье.

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Готовые рогалики. Фото: gospodynka.com.ua

Завернуть в виде рогаликов. Выложить рогалики на противень с пергаментом и выпекать в разогретой духовке при температуре 180 ºС 20 минут.

Рогалики с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать сахарной пудрой перед подачей.

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