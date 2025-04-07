Рогалики, которые никогда не черствеют — секретный рецепт

Рогалики, которые никогда не черствеют — один особый ингредиент
Рогалики, которые остаются мягкими даже через несколько дней — это не миф, а результат использования одного секретного ингредиента. Узнайте, как сделать вкусные рогалики, которые не черствеют.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- живые дрожжи — 50 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- мука — 700-750 г;
- маргарин — 180 г;
- сметана — 170 г;
- смалец — 180 г;
- щепотка соли;
- варенье (например, из смородины).
Способ приготовления
В миске смешать дрожжи и сахар, оставить на несколько минут.
В отдельную миску к муке натереть маргарин и перетереть его руками в крошку.
Добавить сметану, дрожжи с сахаром, соль и смалец, хорошо замесить тесто руками. Тесто переложить в пакет и положить в холодильник на 1 час.
После этого поделить тесто на 4 равные части. Каждую часть раскатать в круглый пласт, нарезать на треугольники, на каждый из которых положить варенье.
Завернуть в виде рогаликов. Выложить рогалики на противень с пергаментом и выпекать в разогретой духовке при температуре 180 ºС 20 минут.
Посыпать сахарной пудрой перед подачей.
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