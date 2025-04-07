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Рогалики, которые никогда не черствеют — один особый ингредиент

7 апреля 2025 03:11
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рогалики, которые никогда не черствеют — секретный рецепт
Рогалики с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Рогалики, которые остаются мягкими даже через несколько дней — это не миф, а результат использования одного секретного ингредиента. Узнайте, как сделать вкусные рогалики, которые не черствеют.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

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  • живые дрожжи — 50 г;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • мука — 700-750 г;
  • маргарин — 180 г;
  • сметана — 170 г;
  • смалец — 180 г;
  • щепотка соли;
  • варенье (например, из смородины).

Способ приготовления

В миске смешать дрожжи и сахар, оставить на несколько минут.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельную миску к муке натереть маргарин и перетереть его руками в крошку.

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Тесто для рогаликов. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить сметану, дрожжи с сахаром, соль и смалец, хорошо замесить тесто руками. Тесто переложить в пакет и положить в холодильник на 1 час.

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Приготовление рогаликов. Фото: gospodynka.com.ua

После этого поделить тесто на 4 равные части. Каждую часть раскатать в круглый пласт, нарезать на треугольники, на каждый из которых положить варенье.

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Готовые рогалики. Фото: gospodynka.com.ua

Завернуть в виде рогаликов. Выложить рогалики на противень с пергаментом и выпекать в разогретой духовке при температуре 180 ºС 20 минут.

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Рогалики с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать сахарной пудрой перед подачей.

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