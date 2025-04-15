Хрен с яйцами — пикантная закуска к Пасхе для бутербродов

Закуска с хреном. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Этот классический рецепт хрена с яйцами — идеальное дополнение к пасхальному столу. Он готовится за считанные минуты, прекрасно сочетается с ветчиной, мясом или просто с хлебом. Закуска получается нежной, но с характером — как раз то, что надо на праздник.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

корень хрена — 350 г;

яйца — 4 шт.;

сметана — 300 г;

перец черный молотый — 0,5 ст.л.;

уксус винный — 2 ст.л.;

зелень.

Способ приготовления

Очистить хрен, яйца и зелень. Пропустить через мясорубку хрен, вареные яйца и зелень.

Ингредиенты для закуски. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Добавить сметану, уксус, перец и соль. Хорошо перемешать до однородности.

Приготовление намазки. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Переложить в стеклянную баночку или контейнер и оставить в холодильнике на несколько часов для насыщения вкуса.

Готовая намазка. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Подавать к мясу, колбасам, хлебу или использовать как пикантную пасту для бутербродов.

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