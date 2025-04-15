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Рецепт закуски на Пасху для бутербродов — хрен с яйцами

15 апреля 2025 20:23
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Хрен с яйцами — пикантная закуска к Пасхе для бутербродов
Закуска с хреном. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот классический рецепт хрена с яйцами — идеальное дополнение к пасхальному столу. Он готовится за считанные минуты, прекрасно сочетается с ветчиной, мясом или просто с хлебом. Закуска получается нежной, но с характером — как раз то, что надо на праздник.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • корень хрена — 350 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • сметана — 300 г;
  • перец черный молотый — 0,5 ст.л.;
  • уксус винный — 2 ст.л.;
  • зелень.

Способ приготовления

Очистить хрен, яйца и зелень. Пропустить через мясорубку хрен, вареные яйца и зелень.

рецепт закуски на Великдень для бутербродів, хрін з яйцями
Ингредиенты для закуски. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Добавить сметану, уксус, перец и соль. Хорошо перемешать до однородности.

закуска на Великдень для бутербродів, хрін з яйцями
Приготовление намазки. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Переложить в стеклянную баночку или контейнер и оставить в холодильнике на несколько часов для насыщения вкуса.

смачна закуска на Великдень для бутербродів, хрін з яйцями
Готовая намазка. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Подавать к мясу, колбасам, хлебу или использовать как пикантную пасту для бутербродов.

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