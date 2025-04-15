Хрен с яйцами — пикантная закуска к Пасхе для бутербродов

Рецепт закуски на Пасху для бутербродов — хрен с яйцами
Этот классический рецепт хрена с яйцами — идеальное дополнение к пасхальному столу. Он готовится за считанные минуты, прекрасно сочетается с ветчиной, мясом или просто с хлебом. Закуска получается нежной, но с характером — как раз то, что надо на праздник.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- корень хрена — 350 г;
- яйца — 4 шт.;
- сметана — 300 г;
- перец черный молотый — 0,5 ст.л.;
- уксус винный — 2 ст.л.;
- зелень.
Способ приготовления
Очистить хрен, яйца и зелень. Пропустить через мясорубку хрен, вареные яйца и зелень.
Добавить сметану, уксус, перец и соль. Хорошо перемешать до однородности.
Переложить в стеклянную баночку или контейнер и оставить в холодильнике на несколько часов для насыщения вкуса.
Подавать к мясу, колбасам, хлебу или использовать как пикантную пасту для бутербродов.
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