Хрін з яйцями — пікантна закуска до Великодня для бутербродів

Рецепт закуски на Великдень для бутербродів — хрін з яйцями
Цей класичний рецепт хрону з яйцями — ідеальне доповнення до великоднього столу. Він готується за лічені хвилини, чудово поєднується з шинкою, м’ясом або просто з хлібом. Закуска виходить ніжною, але з характером — якраз те, що треба на свято.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- корінь хрону — 350 г;
- яйця — 4 шт.;
- сметана — 300 г;
- перець чорний мелений — 0,5 ст.л.;
- оцет винний — 2 ст.л.;
- зелень.
Спосіб приготування
Почистити хрін, яйця та зелень. Пропустити через м’ясорубку хрін, варені яйця та зелень.
Додати сметану, оцет, перець і сіль. Добре перемішати до однорідності.
Перекласти в скляну баночку або контейнер і залишити в холодильнику на кілька годин для насичення смаку.
Подавати до м’яса, ковбас, хліба або використовувати як пікантну пасту для бутербродів.
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