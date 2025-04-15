Хрін з яйцями — пікантна закуска до Великодня для бутербродів

Закуска з хроном. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Цей класичний рецепт хрону з яйцями — ідеальне доповнення до великоднього столу. Він готується за лічені хвилини, чудово поєднується з шинкою, м’ясом або просто з хлібом. Закуска виходить ніжною, але з характером — якраз те, що треба на свято.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

корінь хрону — 350 г;

яйця — 4 шт.;

сметана — 300 г;

перець чорний мелений — 0,5 ст.л.;

оцет винний — 2 ст.л.;

зелень.

Спосіб приготування

Почистити хрін, яйця та зелень. Пропустити через м’ясорубку хрін, варені яйця та зелень.

Інгредієнти для закуски. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Додати сметану, оцет, перець і сіль. Добре перемішати до однорідності.

Приготування намазки. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Перекласти в скляну баночку або контейнер і залишити в холодильнику на кілька годин для насичення смаку.

Готова намазка. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Подавати до м’яса, ковбас, хліба або використовувати як пікантну пасту для бутербродів.

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