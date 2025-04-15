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Рецепт закуски на Великдень для бутербродів — хрін з яйцями

15 квітня 2025 20:23
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Хрін з яйцями — пікантна закуска до Великодня для бутербродів
Закуска з хроном. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей класичний рецепт хрону з яйцями — ідеальне доповнення до великоднього столу. Він готується за лічені хвилини, чудово поєднується з шинкою, м’ясом або просто з хлібом. Закуска виходить ніжною, але з характером — якраз те, що треба на свято.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • корінь хрону — 350 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • сметана — 300 г; 
  • перець чорний мелений — 0,5 ст.л.; 
  • оцет винний — 2 ст.л.; 
  • зелень. 

Спосіб приготування

Почистити хрін, яйця та зелень. Пропустити через м’ясорубку хрін, варені яйця та зелень.

рецепт закуски на Великдень для бутербродів, хрін з яйцями
Інгредієнти для закуски. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Додати сметану, оцет, перець і сіль. Добре перемішати до однорідності.

закуска на Великдень для бутербродів, хрін з яйцями
Приготування намазки. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Перекласти в скляну баночку або контейнер і залишити в холодильнику на кілька годин для насичення смаку.

смачна закуска на Великдень для бутербродів, хрін з яйцями
Готова намазка. Фото: Скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Подавати до м’яса, ковбас, хліба або використовувати як пікантну пасту для бутербродів.

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