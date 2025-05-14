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Рецепт торта "Вкус детства" — его оценят и взрослые, и дети

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Дата публикации 14 мая 2025 03:00
Торт Вкус детства с манным кремом и шоколадной глазурью — рецепт, как у бабушки
Торт "Вкус детства". Фото: gospodynka.com.ua

Этот нежный торт из детства с пышными бисквитами, бархатным манным кремом и ароматной какао-глазурью напоминает о домашних праздниках, маминой заботе и вкусе теплых воспоминаний, которые хочется почувствовать снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • сливочное масло 82,5% или маргарин — 150 г;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 180 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • мука — 160 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • какао — 3 ч. л.

Для крема:

  • молоко — 500 мл.;
  • соль — щепотка;
  • манная крупа — 3 ст. л.;
  • сливочное масло — 200-300 г;
  • сахар — 150 г;
  • ванильный сахар — 20 г;
  • лимонный сок — из 1 шт.

Для глазури:

  • сметана — 3 ст. л.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • какао — 3 ч. л.;
  • сливочное масло — 20 г.

Способ приготовления

Взбить мягкое сливочное масло с сахаром и солью до кремовой консистенции. По одному ввести яйца, взбивая после каждого добавления.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку с разрыхлителем и постепенно ввести в массу. Разделить тесто пополам или на части 2/3 к 1/3. В одну часть добавить какао и тщательно перемешать.

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Белый и темный корж. Фото: gospodynka.com.ua

Формы для выпекания (Ø 22 см) застелить пергаментом и смазать маслом. Вылить светлое и темное тесто отдельно, разровнять.

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Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать при 180 °C 20-25 минут. Остудить. По желанию разрезать каждый корж пополам - в результате получится 3 или 4 слоя.

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Коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема вскипятить молоко со щепоткой соли. Постепенно ввести манную крупу, постоянно помешивая, и проварить до загустения. Накрыть пленкой в контакт, охладить. Отдельно взбить масло с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы. Частями добавить манную основу, постоянно взбивая.

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Шоколадная глазурь. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить лимонный сок и перемешать до однородности. Собрать торт, чередуя коржи с кремом, в кольце или форме. Накрыть пленкой и охладить не менее 4 часов.

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Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазури соединить сметану, сахар и какао, довести на слабом огне до растворения ингредиентов. Снять с огня, добавить сливочное масло и перемешать до однородности. Полить торт глазурью и оставить в холодильнике еще на 1 час.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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