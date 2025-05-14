Торт Вкус детства с манным кремом и шоколадной глазурью — рецепт, как у бабушки

Рецепт торта "Вкус детства" — его оценят и взрослые, и дети
Этот нежный торт из детства с пышными бисквитами, бархатным манным кремом и ароматной какао-глазурью напоминает о домашних праздниках, маминой заботе и вкусе теплых воспоминаний, которые хочется почувствовать снова.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- сливочное масло 82,5% или маргарин — 150 г;
- соль — щепотка;
- сахар — 180 г;
- яйца — 4 шт.;
- мука — 160 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- какао — 3 ч. л.
Для крема:
- молоко — 500 мл.;
- соль — щепотка;
- манная крупа — 3 ст. л.;
- сливочное масло — 200-300 г;
- сахар — 150 г;
- ванильный сахар — 20 г;
- лимонный сок — из 1 шт.
Для глазури:
- сметана — 3 ст. л.;
- сахар — 3 ст. л.;
- какао — 3 ч. л.;
- сливочное масло — 20 г.
Способ приготовления
Взбить мягкое сливочное масло с сахаром и солью до кремовой консистенции. По одному ввести яйца, взбивая после каждого добавления.
Просеять муку с разрыхлителем и постепенно ввести в массу. Разделить тесто пополам или на части 2/3 к 1/3. В одну часть добавить какао и тщательно перемешать.
Формы для выпекания (Ø 22 см) застелить пергаментом и смазать маслом. Вылить светлое и темное тесто отдельно, разровнять.
Выпекать при 180 °C 20-25 минут. Остудить. По желанию разрезать каждый корж пополам - в результате получится 3 или 4 слоя.
Для крема вскипятить молоко со щепоткой соли. Постепенно ввести манную крупу, постоянно помешивая, и проварить до загустения. Накрыть пленкой в контакт, охладить. Отдельно взбить масло с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы. Частями добавить манную основу, постоянно взбивая.
Добавить лимонный сок и перемешать до однородности. Собрать торт, чередуя коржи с кремом, в кольце или форме. Накрыть пленкой и охладить не менее 4 часов.
Для глазури соединить сметану, сахар и какао, довести на слабом огне до растворения ингредиентов. Снять с огня, добавить сливочное масло и перемешать до однородности. Полить торт глазурью и оставить в холодильнике еще на 1 час.
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